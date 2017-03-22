Pakistan'da askeri mahkemeler yeniden göreve başlayacak

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Pakistan Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Mecliste yapılan oylamada, görev süresi ocak ayında biten askeri mahkemelerin iki yıl daha terör şüphelilerini yargılamaya devam etmesine yönelik yasa tasarısı kabul edildi. Yasa tasarısının, parlamentonun üst kanadı Senatoda da kabul edilmesi gerekiyor.
Askeri mahkemeler, iki yıllık görev süresi içinde baktıkları 274 davada, 161 sanık için idam cezasına, 113 sanık için de çeşitli hapis cezalarına hükmetmişti. İdam cezalarından şu ana kadar 21'inin infazı yapıldı.
Askeri mahkemeler, 2014'te Taliban terör örgütünün ülkenin kuzeybatısındaki Peşaver'de, çoğu çocuk 154 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan okul baskınının ardından kurulmuştu.
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Pakistan'da terör şüphelilerinin askeri mahkemelerde yargılanmasını öngören yasa tasarısı Ulusal Mecliste oylanarak kabul edildi.
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