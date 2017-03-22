PKK'nÄ±n zarar verdiÄŸi Sur yeniden inÅŸa ediliyor | FOTO

TarihiÂ SurÂ ilÃ§esinde geÃ§en yÄ±l PKK mensuplarÄ±nÄ±n kazdÄ±klarÄ± Ã§ukurlar, kurduklarÄ± barikatlar ve tuzakladÄ±klarÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ± infilak ettirmesiyle oluÅŸan tahribatÄ±n giderilmesi iÃ§in baÅŸta Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TOKÄ° olmak Ã¼zere ilgili kurumlarca baÅŸlatÄ±lan hummalÄ± Ã§alÄ±ÅŸma devam ediyor.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla 4 Ocak'ta temeli atÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±yla tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliÄŸi yapanÂ SuriÃ§i, devlet tarafÄ±ndan adeta yeniden inÅŸa edilmiÅŸ olacak.
Ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n medeniyetlerin izlerini taÅŸÄ±yan ve tarihi deÄŸerleriyle "DoÄŸu'nun Paris"i olarak adlandÄ±rÄ±lan Sur'daki kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ± da bu sayede korunarak gelecek nesillere aktarÄ±lacak.
BakanlÄ±kÃ§a Dicle Vadisi ve KÄ±rklar DaÄŸÄ± rekreasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ilÃ§ede terÃ¶r olaylarÄ±nda zarar gÃ¶ren alanda, ilk etap olarak planlanan 44 geleneksel DiyarbakÄ±r evinin yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±. 13 bin metrekarelik alanda inÅŸa edilen konutlarÄ±n bu yÄ±l sonu tamamlanmasÄ± planlanÄ±yor.
BakanlÄ±kÃ§a ihalesi ve sÃ¶zleÅŸmesi yapÄ±lan, SuriÃ§i'nin en iÅŸlek caddesi Gazi ve yanÄ±nda bulunan tarihi YanÄ±k Ã‡arÅŸÄ±'nÄ±n "Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rma Projesi" kapsamÄ±nda yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.
Projeyle 494 iÅŸ yeri yeniden dÃ¼zenleniyor. Ä°lÃ§enin Ã¶nemli turizm ve ticaret aksÄ± olan caddelerde yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±ndan sonra, mekanÄ±n Ã¶nemli bir Ã§ekim merkezi ve cazibe alanÄ± haline gelmesi hedefleniyor.
Tarihi Ä°Ã§kale'de Hz. SÃ¼leyman ve 27 Sahabe Camisi'nin bulunduÄŸu alanÄ±n Ã§arpÄ±k yapÄ±lardan temizlenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, TOKÄ° tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Vali HÃ¼seyin Aksoy, DiyarbakÄ±r surlarÄ±nÄ±n 5 bin 800 metre uzunluÄŸunda, UNESCO DÃ¼nya Miras Listesi'ne Hevsel BahÃ§eleri ile giren Ã¶nemli bir deÄŸer olduÄŸunu, buranÄ±n kentin tanÄ±tÄ±mÄ±nda, kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerlerinin ortaya konmasÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli yer tuttuÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°lÃ§enin altyapÄ±sÄ±nÄ±n yenilenmesi iÃ§in Ä°ller BankasÄ±nca ihale yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n yÃ¼zde 50'sinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Aksoy, Sur'un iÃ§ kÄ±smÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 2 kilometrelik yol yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Kentteki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n aÅŸama aÅŸama devam ettiÄŸini dile getiren Aksoy, "Ã‡alÄ±ÅŸmalarla Ã¶nceki Sur'dan Ã§ok daha iyi bir Sur'u, turizm aÃ§Ä±sÄ±ndan insanlarÄ±n ilgi duyacaÄŸÄ± bir noktaya taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. BaÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n bakanlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak, onuru ile oynanacak, bakanlarÄ± kapÄ±lardan kovulacak, vatandaÅŸlarÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼klenecek bir Ã¼lke deÄŸildir" dedi
AK Parti Erzurum Milletvekili IlÄ±calÄ±, "Ã–zel Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Kursu YÃ¶netmeliÄŸinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle artÄ±k herkes istediÄŸi yerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§amayacak, nÃ¼fus ile orantÄ±lÄ± sayÄ±da kurs aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verilecek." dedi
ABD'nin bazÄ± uÃ§uÅŸlardaki elektronik cihaz yasaÄŸÄ± iÃ§in kararÄ±n son derece anlamsÄ±z olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KurtulmuÅŸ, "Sadece belli baskÄ±lar oluÅŸturmaktan Ã¶te bir anlamÄ± olmaz" dedi
Adanaâ€™da, Nevruz Ã¶ncesi PKKâ€™ya yÃ¶nelik operasyonda 68 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili 41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±, bazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n mazeret bildirerek katÄ±lmamasÄ± nedeniyle ertelendi
PKK'lÄ±larÄ±n geÃ§en yÄ±l yaÅŸamÄ± da hiÃ§e sayan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu zarar gÃ¶ren DiyarbakÄ±r'Ä±n tarihi Sur ilÃ§esi, adeta yeniden inÅŸa ediliyor
FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli tutuklu 19 askerin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle eylem birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±, bu Ã¶rgÃ¼tlere yardÄ±m ettiÄŸi ve bunlarÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen sÃ¶zleÅŸmeli personelin sÃ¶zleÅŸmesi feshedilecek
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda maÄŸduriyetlerin incelenmesine yÃ¶nelik komisyonun kurulma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bu hafta tamamlanabileceÄŸini bildirdi
Kuveyt Arap KalkÄ±nma Fonu ile imzalanan hibe protokolÃ¼ ile ÅžanlÄ±urfa'ya 5 milyon dolar hibe yaptÄ±
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esi Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda karÅŸÄ± taraftan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu BÃ¼kÃ¼lmez Karakolu'nda mÄ±ntÄ±kasÄ±nda gÃ¶revli bir TÃ¼rk askeri ÅŸehit oldu
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 46 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 63â€™Ã¼ tutuklu 86 sanÄ±k hakkÄ±nda 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle aÃ§Ä±lan davanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Aksaray merkezli 7 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen ve ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 12 Ã¶ÄŸretmen yakalandÄ±
ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 24 kanun Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
ElazÄ±ÄŸ'da 15 bÃ¶lge, geÃ§ici askeri gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi