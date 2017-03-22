12:10, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

PKK'nÄ±n zarar verdiÄŸi Sur yeniden inÅŸa ediliyor | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TarihiÂ SurÂ ilÃ§esinde geÃ§en yÄ±l PKK mensuplarÄ±nÄ±n kazdÄ±klarÄ± Ã§ukurlar, kurduklarÄ± barikatlar ve tuzakladÄ±klarÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ± infilak ettirmesiyle oluÅŸan tahribatÄ±n giderilmesi iÃ§in baÅŸta Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TOKÄ° olmak Ã¼zere ilgili kurumlarca baÅŸlatÄ±lan hummalÄ± Ã§alÄ±ÅŸma devam ediyor.

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla 4 Ocak'ta temeli atÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±yla tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliÄŸi yapanÂ SuriÃ§i, devlet tarafÄ±ndan adeta yeniden inÅŸa edilmiÅŸ olacak.

Ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n medeniyetlerin izlerini taÅŸÄ±yan ve tarihi deÄŸerleriyle "DoÄŸu'nun Paris"i olarak adlandÄ±rÄ±lan Sur'daki kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ± da bu sayede korunarak gelecek nesillere aktarÄ±lacak.

BakanlÄ±kÃ§a Dicle Vadisi ve KÄ±rklar DaÄŸÄ± rekreasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

GELENEKSEL DOKUYA UYGUN KONUTLAR YAPILIYOR

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ilÃ§ede terÃ¶r olaylarÄ±nda zarar gÃ¶ren alanda, ilk etap olarak planlanan 44 geleneksel DiyarbakÄ±r evinin yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±. 13 bin metrekarelik alanda inÅŸa edilen konutlarÄ±n bu yÄ±l sonu tamamlanmasÄ± planlanÄ±yor.

BakanlÄ±kÃ§a ihalesi ve sÃ¶zleÅŸmesi yapÄ±lan, SuriÃ§i'nin en iÅŸlek caddesi Gazi ve yanÄ±nda bulunan tarihi YanÄ±k Ã‡arÅŸÄ±'nÄ±n "Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rma Projesi" kapsamÄ±nda yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

Projeyle 494 iÅŸ yeri yeniden dÃ¼zenleniyor. Ä°lÃ§enin Ã¶nemli turizm ve ticaret aksÄ± olan caddelerde yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±ndan sonra, mekanÄ±n Ã¶nemli bir Ã§ekim merkezi ve cazibe alanÄ± haline gelmesi hedefleniyor.

Tarihi Ä°Ã§kale'de Hz. SÃ¼leyman ve 27 Sahabe Camisi'nin bulunduÄŸu alanÄ±n Ã§arpÄ±k yapÄ±lardan temizlenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, TOKÄ° tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildi.

"YENÄ° SUR DAHA Ä°YÄ° OLACAK"

Vali HÃ¼seyin Aksoy, DiyarbakÄ±r surlarÄ±nÄ±n 5 bin 800 metre uzunluÄŸunda, UNESCO DÃ¼nya Miras Listesi'ne Hevsel BahÃ§eleri ile giren Ã¶nemli bir deÄŸer olduÄŸunu, buranÄ±n kentin tanÄ±tÄ±mÄ±nda, kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerlerinin ortaya konmasÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli yer tuttuÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°lÃ§enin altyapÄ±sÄ±nÄ±n yenilenmesi iÃ§in Ä°ller BankasÄ±nca ihale yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n yÃ¼zde 50'sinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Aksoy, Sur'un iÃ§ kÄ±smÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 2 kilometrelik yol yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kentteki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n aÅŸama aÅŸama devam ettiÄŸini dile getiren Aksoy, "Ã‡alÄ±ÅŸmalarla Ã¶nceki Sur'dan Ã§ok daha iyi bir Sur'u, turizm aÃ§Ä±sÄ±ndan insanlarÄ±n ilgi duyacaÄŸÄ± bir noktaya taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. BaÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n bakanlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.