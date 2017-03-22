12:18, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ±nda duruÅŸma ertelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'teÂ KobaniÂ (Ayn el Arap) bahanesiyle dÃ¼zenlenenÂ izinsiz gÃ¶sterilerdeÂ Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili 19'u tutuklu 41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±Â davanÄ±nÂ duruÅŸmasÄ±, bazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n mazeret bildirerek katÄ±lmamasÄ± nedeniyle ertelendi.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± HÃ¼samettin OtÃ§u, geÃ§en duruÅŸmada karar verilme ihtimali olduÄŸunu ve taraflarÄ±n hazÄ±r olmasÄ±nÄ± istediÄŸini hatÄ±rlatarak, buna raÄŸmen, biri Ã§ocuk dÃ¶rdÃ¼ tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n avukatlarÄ±nÄ±n mazeret bildirerek duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã‡ocuk ve tutuklu sanÄ±klarÄ±n mÃ¼dafilerinin son celsede bulunmasÄ± gerektiÄŸini, aksi takdirde kararÄ±n usulden bozulacaÄŸÄ±nÄ± belirten BaÅŸkan OtÃ§u, yasal zorunluluk nedeniyle mazeretleri kabul etmek zorunda olduklarÄ±nÄ± bildirdi.

DuruÅŸmayÄ± karar vermek Ã¼zere 3 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne ertelediÄŸini aÃ§Ä±klayan OtÃ§u, adaletin tecellisi iÃ§in bir dahaki duruÅŸmada da mazeret verecek mÃ¼dafi olursa ve yetki belgesi olmazsa onlarÄ±n dosyasÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

ESAS HAKKINDA MÃœTALAA

Esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± mahkemeye sunan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Abdurrahman YalÃ§Ä±n, sanÄ±klardan 23'Ã¼ hakkÄ±nda "canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" ve "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bozma" suÃ§larÄ±ndan 6'ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis, 15'i iÃ§in de beraat talebinde bulunmuÅŸtu.

SanÄ±klardan UÄŸur DoÄŸanay, Abdurrahim Pamuk, Sedat Ã‡oban, Mecnun Akkoyun, Mehmet Åžah YÃ¼ce, Ãœmit DoÄŸanay, Remzi Ã–zÅŸan, Ahmet Taylan, Hasan UyanÄ±k, Ali Karakurt, Erkan Balaban, Resul Savur, Ali GÃ¼ler, Ahmet Tura, Mehmet Ã‡aÄŸlar, Cevher TÃ¼rk, Cihan YÄ±ldÄ±z, RÄ±dvan BaÅŸ ve suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuklar Y. O, F.G, A.S, M.D. ile A.K hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet cezasÄ± talep edilmiÅŸti.

SavcÄ± YalÃ§Ä±n, sanÄ±klar Hasan ve HÃ¼seyin OkÃ§u, YÄ±ldÄ±z DoÄŸanay, Ahmet BiÃ§ici, Mahsun Kurt, Hasan Aldemir, Burhan Dicle, Adem KaÃ§maz, Ahmet Arif YusufoÄŸlu, Ahmet TanrÄ±verdi, Abdulvahap ve Abdurrahman Turan, Ersin AdÄ±yaman ile suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuklar M.Ä°. ve F.K'nin suÃ§a karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na dair yeterli delil olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in haklarÄ±nda beraat kararÄ± verilmesini istemiÅŸti.