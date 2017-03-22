Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ±nda duruÅŸma ertelendi

DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'teÂ KobaniÂ (Ayn el Arap) bahanesiyle dÃ¼zenlenenÂ izinsiz gÃ¶sterilerdeÂ Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili 19'u tutuklu 41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±Â davanÄ±nÂ duruÅŸmasÄ±, bazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n mazeret bildirerek katÄ±lmamasÄ± nedeniyle ertelendi.
Mahkeme BaÅŸkanÄ± HÃ¼samettin OtÃ§u, geÃ§en duruÅŸmada karar verilme ihtimali olduÄŸunu ve taraflarÄ±n hazÄ±r olmasÄ±nÄ± istediÄŸini hatÄ±rlatarak, buna raÄŸmen, biri Ã§ocuk dÃ¶rdÃ¼ tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n avukatlarÄ±nÄ±n mazeret bildirerek duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ã‡ocuk ve tutuklu sanÄ±klarÄ±n mÃ¼dafilerinin son celsede bulunmasÄ± gerektiÄŸini, aksi takdirde kararÄ±n usulden bozulacaÄŸÄ±nÄ± belirten BaÅŸkan OtÃ§u, yasal zorunluluk nedeniyle mazeretleri kabul etmek zorunda olduklarÄ±nÄ± bildirdi.
DuruÅŸmayÄ± karar vermek Ã¼zere 3 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne ertelediÄŸini aÃ§Ä±klayan OtÃ§u, adaletin tecellisi iÃ§in bir dahaki duruÅŸmada da mazeret verecek mÃ¼dafi olursa ve yetki belgesi olmazsa onlarÄ±n dosyasÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± mahkemeye sunan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Abdurrahman YalÃ§Ä±n, sanÄ±klardan 23'Ã¼ hakkÄ±nda "canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" ve "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bozma" suÃ§larÄ±ndan 6'ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis, 15'i iÃ§in de beraat talebinde bulunmuÅŸtu.
SanÄ±klardan UÄŸur DoÄŸanay, Abdurrahim Pamuk, Sedat Ã‡oban, Mecnun Akkoyun, Mehmet Åžah YÃ¼ce, Ãœmit DoÄŸanay, Remzi Ã–zÅŸan, Ahmet Taylan, Hasan UyanÄ±k, Ali Karakurt, Erkan Balaban, Resul Savur, Ali GÃ¼ler, Ahmet Tura, Mehmet Ã‡aÄŸlar, Cevher TÃ¼rk, Cihan YÄ±ldÄ±z, RÄ±dvan BaÅŸ ve suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuklar Y. O, F.G, A.S, M.D. ile A.K hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet cezasÄ± talep edilmiÅŸti.
SavcÄ± YalÃ§Ä±n, sanÄ±klar Hasan ve HÃ¼seyin OkÃ§u, YÄ±ldÄ±z DoÄŸanay, Ahmet BiÃ§ici, Mahsun Kurt, Hasan Aldemir, Burhan Dicle, Adem KaÃ§maz, Ahmet Arif YusufoÄŸlu, Ahmet TanrÄ±verdi, Abdulvahap ve Abdurrahman Turan, Ersin AdÄ±yaman ile suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuklar M.Ä°. ve F.K'nin suÃ§a karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na dair yeterli delil olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in haklarÄ±nda beraat kararÄ± verilmesini istemiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak, onuru ile oynanacak, bakanlarÄ± kapÄ±lardan kovulacak, vatandaÅŸlarÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼klenecek bir Ã¼lke deÄŸildir" dedi
AK Parti Erzurum Milletvekili IlÄ±calÄ±, "Ã–zel Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Kursu YÃ¶netmeliÄŸinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle artÄ±k herkes istediÄŸi yerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§amayacak, nÃ¼fus ile orantÄ±lÄ± sayÄ±da kurs aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verilecek." dedi
ABD'nin bazÄ± uÃ§uÅŸlardaki elektronik cihaz yasaÄŸÄ± iÃ§in kararÄ±n son derece anlamsÄ±z olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KurtulmuÅŸ, "Sadece belli baskÄ±lar oluÅŸturmaktan Ã¶te bir anlamÄ± olmaz" dedi
Adanaâ€™da, Nevruz Ã¶ncesi PKKâ€™ya yÃ¶nelik operasyonda 68 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili 41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±, bazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n mazeret bildirerek katÄ±lmamasÄ± nedeniyle ertelendi
PKK'lÄ±larÄ±n geÃ§en yÄ±l yaÅŸamÄ± da hiÃ§e sayan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu zarar gÃ¶ren DiyarbakÄ±r'Ä±n tarihi Sur ilÃ§esi, adeta yeniden inÅŸa ediliyor
FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli tutuklu 19 askerin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle eylem birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±, bu Ã¶rgÃ¼tlere yardÄ±m ettiÄŸi ve bunlarÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen sÃ¶zleÅŸmeli personelin sÃ¶zleÅŸmesi feshedilecek
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda maÄŸduriyetlerin incelenmesine yÃ¶nelik komisyonun kurulma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bu hafta tamamlanabileceÄŸini bildirdi
Kuveyt Arap KalkÄ±nma Fonu ile imzalanan hibe protokolÃ¼ ile ÅžanlÄ±urfa'ya 5 milyon dolar hibe yaptÄ±
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esi Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda karÅŸÄ± taraftan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu BÃ¼kÃ¼lmez Karakolu'nda mÄ±ntÄ±kasÄ±nda gÃ¶revli bir TÃ¼rk askeri ÅŸehit oldu
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 46 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 63â€™Ã¼ tutuklu 86 sanÄ±k hakkÄ±nda 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle aÃ§Ä±lan davanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Aksaray merkezli 7 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen ve ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 12 Ã¶ÄŸretmen yakalandÄ±
ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 24 kanun Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
ElazÄ±ÄŸ'da 15 bÃ¶lge, geÃ§ici askeri gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi