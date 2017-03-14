12:21, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Nevruz Ã¶ncesi operasyon: 68 gÃ¶zaltÄ±





Adanaâ€™da, Nevruz Ã¶ncesi PKKâ€™ya yÃ¶nelik operasyonda 68 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TEM Åžube ekipleri, Nevruzâ€™da korsan gÃ¶steri yapmaya hazÄ±rlanan PKKâ€™lÄ±lara yÃ¶nelik baskÄ±n yaptÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda 20â€™si Ã§ocuk, 9â€™u kadÄ±n olmak Ã¼zere toplam 68 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan ÅŸahÄ±slar, korsan gÃ¶steriye eleman bulma, korsan gÃ¶steri tertipleme, bu amaÃ§la halkÄ± provoke etme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi.

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