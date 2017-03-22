Fransa'da Fillon'un suç dosyası kabarıyor

Fransa’da yolsuzluk suçlamasıyla hakkında dava açılan merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'a yönelik suç dosyası giderek büyüyor.
Le Monde gazetesi, merkez sağın adayının, yolsuzluk skandalının ardından şimdi de yargıya şüpheli belgeler tedarik etmekle suçlandığını iddia etti.
Gazetenin adli kaynaklara dayandırılarak verilen haberinde, savcılığın, yolsuzluk skandalının ortaya çıkmasından sonra Fillon ve eşinin bazı belgelerin üzerinde oynadıklarından şüphelendiği ileri sürüldü.
Haberde, savcılığın talebi üzerine daha önceki suçlamalara “nitelikli dolandırıcılık” ve “evrakta sahtecilik” suçlarının eklendiği kaydedildi.
Savcılık, Fillon hakkında "kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali, bu suçların gizlenmesi ile nüfuzu kötüye kullanma ve görev ihlali" suçlamasıyla dava açılmasını kararlaştırmıştı.
Daha önce evi ve meclisteki bürosu aranan Fillon hakkında, eşinin 8 yıl süreyle mecliste hiç çalışmadan “danışman” sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı ve iki çocuğuna senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine "danışman" sıfatıyla 84 bin avro maaş ödendiği iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Anketlerde cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak gösterilen 62 yaşındaki eski Başbakan Fillon’un, soruşturmanın ardından popülaritesi oldukça düşerken yarışı kazanma ihtimali zayıfladı.
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