12:35, 22 Mart 2017 Çarşamba

Irak'ın "Acil Kırmızı Liste"si Türkçeye çevrildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Irak için hazırlanan, "Acil Kırmızı Liste: Irak'ın Tehlike Altındaki Kültür Varlıkları" broşürünün Türkçeye çevrilmesini sağladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın 3. Milli Kültür Şurası'nda da belirttiği gibi, bulunduğu coğrafyanın kültürel mirasının korunması konusunda büyük bir hassasiyet gösteren Türkiye, bunun için uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütüyor.

Son yıllarda bu kapsamda birçok çalışmaya imza atan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Irak'a ait tehlike altındaki kültür varlıklarının korunması için de harekete geçti.

Geçen yıl Uluslararası Müzeler Konseyinin (ICOM) Suriye için hazırladığı "Kırmızı Liste"nin Türkçeye çevrilmesini sağlayan bakanlık, son olarak da Irak için hazırlanan, "Acil Kırmızı Liste: Irak'ın Tehlike Altındaki Kültür Varlıkları" broşürünün Türkçe basımını yaptırdı.

ICOM tarafından 2015'te hazırlanan Irak Acil Kırmızı Listesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü (ARIT) ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında tercüme edildi. Basılan broşürler, Türkiye'deki müzeler, koleksiyoncular, gümrükler, emniyet birimleri ve ilgili tüm paydaşlara dağıtılıyor. Irak Acil Kırmızı Liste, Irak'ın yıkım, yağma, hırsızlık, kaçakçılık ve yasa dışı yollarla ticaret tehlikelerine maruz kalabilecek eserleri içeriyor.

Hazırlanan bu liste, yasa dışı ticaret olasılığı yüksek kültür varlıklarını kategori veya türlere ayırarak, tehlike altında olan ve korunması gereken Irak kökenli objelere tanı konabilmesine yardımcı olabilmeyi amaçlıyor. Liste, Irak'tan çalınan kültür varlıklarından ziyade, kültürel miras kurumlarının envanterinde kayıtlı Irak kökenli eserlerden oluşuyor.

Müzeler, müzayede evleri, sanat tacirleri ve koleksiyoncular bu tarz eserlerin, kökenlerini ve ilgili yasal evrakı dikkatle ve tam olarak araştırmadan eserleri satın almamaları konusunda uyarılıyor.

Somut ve somut olamayan doğal ve kültürel mirasın bugün ve gelecekte korunmasını sağlamayı amaç edinen ICOM'un hazırladığı "Kırmızı Liste"ler belirli ülkelerden kaçırılan kültür varlıklarının yasa dışı ticaretinin engellenmesi amacıyla tasarlandı.

ICOM tarafından daha önce hazırlanmış ilk "Acil Durum Kırmızı Liste" olan 2003 tarihli Irak'ın Tehlike Altındaki Kültür Varlıkları Acil Kırmızı Listesi sayesinde çok sayıda yağmalanmış kültür varlığı ele geçirildi.