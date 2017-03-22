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12:48, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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KurtulmuÅŸ'tan ABD'nin elektronik cihaz yasaÄŸÄ±na tepki
KurtulmuÅŸ'tan ABD'nin elektronik cihaz yasaÄŸÄ±na tepki

ABD'nin bazÄ± uÃ§uÅŸlardaki elektronik cihaz yasaÄŸÄ± iÃ§in kararÄ±n son derece anlamsÄ±z olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KurtulmuÅŸ, "Sadece belli baskÄ±lar oluÅŸturmaktan Ã¶te bir anlamÄ± olmaz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu, sorularÄ± cevapladÄ±.

"DÃ¼n gece Ankara'da kÄ±smen sosyal medyada bir hareketlilik oldu. Darbe giriÅŸimi olacaÄŸÄ± iddiasÄ± yayÄ±ldÄ± ve vatandaÅŸlar, bazÄ± kurumlar teyakkuza geÃ§ti. BunlarÄ±n aslÄ± var mÄ± yoksa halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmaya yÃ¶nelik tezviratlar mÄ± bunlar?" sorusu Ã¼zerine KurtulmuÅŸ, bÃ¶yle bir ÅŸeyin aslÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n rahat olmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

TÃ¼rkiye'de Allah'Ä±n izniyle bir darbe tehdidi ve darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ tehdidinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KurtulmuÅŸ, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) iÃ§indeki bu temizlik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, devam ettiÄŸi sÃ¼rece bÃ¶yle bir darbeye kalkÄ±ÅŸabilecek unsurlar TSK iÃ§inde artÄ±k barÄ±namazlar. KaldÄ± ki ordunun iÃ§inden gelecek bir darbeye destek verecek sivil unsurlar da artÄ±k hiÃ§bir ÅŸekilde diri deÄŸildir. DolayÄ±sÄ±yla, vatandaÅŸÄ±mÄ±z rahat olsun. AnlamsÄ±z birtakÄ±m spekÃ¼lasyonlara kimse kanmasÄ±n. Bunu sÃ¶ylerken tabii ki devlet olarak da tedbirli ÅŸekilde iÅŸin gereÄŸini yerine getirmeye gayret ediyoruz. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bu iÅŸlerle pek meÅŸgul olmasÄ±nlar." diye konuÅŸtu.

KurtulmuÅŸ, ÅŸimdi anayasaya "darbesavar" yeni maddeler koyduklarÄ±nÄ± belirterek, "OnlarÄ± koyduktan sonra bÃ¶yle siyasi ortamdaki krizlerden istifade edecek ÅŸekilde vesayet odaklarÄ±nÄ± harekete geÃ§irecek bir ortam da inÅŸallah olmayacak. Ä°nÅŸallah bu anayasa oylamasÄ±ndan Ã§ok yÃ¼ksek oranda 'evet' Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra bu tÃ¼r niyetleri bir ÅŸekilde olanlar dahi oturduklarÄ± yerde otururlar." ifadelerini kullandÄ±.

ABD'NÄ°N BAZI UÃ‡UÅžLARDAKÄ° ELEKTRONÄ°K CÄ°HAZ YASAÄžI

ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ±, aralarÄ±nda Ä°stanbul'un da bulunduÄŸu sekiz Ã¼lkedeki 10Â havalimanÄ±ndanÂ ABD'ye doÄŸrudan sefer yapacakÂ uÃ§aklara binecekÂ yolcularÄ±n kabinde yanlarÄ±na boyutu cep telefonundan bÃ¼yÃ¼kÂ elektronik cihazÂ alamayacaklarÄ±na iliÅŸkin kararÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± ve hÃ¼kÃ¼metin bu konuda bir eylem planÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine KurtulmuÅŸ, DÄ±ÅŸiÅŸleri ile UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n gerekli tedbirleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

KararÄ±n son derece anlamsÄ±z olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KurtulmuÅŸ, "Sadece belli baskÄ±lar oluÅŸturmaktan Ã¶te bir anlamÄ± olmaz." ifadesini kulandÄ±.

DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir havalimanÄ±nÄ±n yÃ¼zde 100 gÃ¼venli olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden KurtulmuÅŸ, lojistik, siyasi, silah ve istihbarat destekleri gibi birÃ§ok destek verilen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin, dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n baÅŸkentlerinde cirit attÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

"ELEKTRONÄ°K CÄ°HAZ TEDBÄ°RÄ° Ä°STENEN HEDEFE HÄ°ZMET ETMEZ"

YolcularÄ±n uÃ§akla yaklaÅŸÄ±k 10-11 saat seyahat edebildiÄŸini, bu seyahatlerde dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar ve diÄŸer elektronik aletleri kullanmasÄ± kadar doÄŸal bir hak olamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KurtulmuÅŸ, senelerdir havaalanlarÄ±nda bilgisayarlarÄ±n kontrol edildiÄŸini, kontrolÃ¼n en fazla bir dakikayÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BunlarÄ±n senelerdir yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen KurtulmuÅŸ, "Bunlar senelerdir uygulanÄ±yor ama ilave olarak, kasÄ±tlÄ±, belli havaalanlarÄ± seÃ§ilip, buradan gelenler... Peki terÃ¶ristsen, sen bunu ilan ettin, enayi mi adam terÃ¶r eylemi yapacaksa? BaÅŸka ÅŸirketi kullanacak, gidecek, baÅŸka yerden binecek. Zaten tedbirin kendisi dahi istenilen hedefe hizmet etmeyecek bir tedbirdir. Ben deÄŸiÅŸeceÄŸini, bundan vazgeÃ§ileceÄŸini Ã¼mit ediyorum, tahmin ediyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ doÄŸru bir uygulama olmayacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular Numan KurtulmuÅŸ AK Parti
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