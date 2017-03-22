12:48, 22 Mart 2017 Çarşamba

İspanya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı





DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlarda Barcelona'da 2, Valencia'da 1 kişi yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İspanya'da DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlarda 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. İspanya İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, DEAŞ'a destek için "internet aracılığıyla terörizmi öven propaganda yapmak ve yandaş aramak" suçlarından Barcelona'nın Roda de Ter ilçesinde 2, Valencia'da da 1 kişinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan 26, 37 ve 45 yaşlarındaki üç kişinin de Fas uyruklu olduğu belirtildi. Sabaha karşı yapılan baskınlarda gözaltına alınan kişilere ait bilgisayar, elektronik cihaz ve belgelere el konulduğu kaydedildi. İspanya, 2015 yılından bu yana terör saldırısı riskine karşı 5 üzerinden 4. derecede alarmda bulunurken, ülkede son 2,5 yılda DEAŞ ile bağlantılı toplam 195 kişi yakalandı.

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