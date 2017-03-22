12:57, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

SÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§ma ÅŸartlarÄ±nda radikal deÄŸiÅŸiklik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM BayÄ±ndÄ±rlÄ±k, Ä°mar, UlaÅŸtÄ±rma ve Turizm Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, AK Parti Erzurum MilletvekiliÂ Mustafa IlÄ±calÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ã–zel Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Kursu YÃ¶netmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik'in Resmi Gazetede yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

"KURSLAR NÃœFUSA ORANTILI AÃ‡ILACAK"

Mustafa IlÄ±calÄ±, yÃ¶netmelikte yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, kontrol edilebilirlik ile yÃ¶netim-denetim iÅŸlevselliÄŸinin artmasÄ±nÄ±n ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§manÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. IlÄ±calÄ±, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Yeni yÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re artÄ±k herkes istediÄŸi yerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§amayacak, nÃ¼fus ile orantÄ±lÄ± sayÄ±da kurs aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verilecek. NÃ¼fusu 10 bin-20 bin arasÄ± olan ilÃ§elerde bir, 20 bin-30 bin arasÄ± olan ilÃ§elerde iki, 30 bin-50 bin arasÄ± olan ilÃ§elerde Ã¼Ã§, 50 binden sonraki her 50 bin nÃ¼fus iÃ§in Ã¼Ã§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verilecek. Toplam nÃ¼fusu on binin altÄ±nda olan ilÃ§elerde ise kurs aÃ§Ä±lamayacak. Direksiyon sÄ±navÄ±nÄ±n sÃ¼resi 35 dakikadan az olamayacak. Bu deÄŸiÅŸikliklerin yanÄ± sÄ±ra burada en Ã¶nemli husus, trafikte sorumluluk bilincinin oluÅŸmasÄ±, yardÄ±mlaÅŸma, sabÄ±r ve Ã¶fke yÃ¶netimi gibi ibarelerin yÃ¶netmelikte yerini almasÄ±dÄ±r."