ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak bir Ã¼lke deÄŸildir

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe'de Anadolu YayÄ±ncÄ±lar DerneÄŸi Ã¼yeleri ile buluÅŸtu.
Åžu sÄ±ralar burada bir konuÅŸma yapan ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle:
"Ben yerel basÄ±nÄ± bir okul olarak gÃ¶rÃ¼yorum. Ãœlkesine milletine sorumluluk duymayan hiÃ§bir kimsenin bÃ¶yle bir faaliyetin iÃ§inde olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Niyetiniz iyi ise neticesi mutlaka gÃ¼zel olur. Anadolu basÄ±nÄ±nÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± milletin deÄŸerlerine uygun ÅŸekilde hakikatin yanÄ±nda yer alacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum.Â
DÃ¼nyada medya 4. gÃ¼Ã§ olarak zikredilir. Ãœlkemizde geÃ§miÅŸte kendini bu sÄ±ralamanÄ±n ilk sÄ±ralarÄ±na Ã§Ä±kartan medya patronlarÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Medyadaki hakim yapÄ± bu kesimlerin kontrolÃ¼ndeydi. ManÅŸetlerle Ã§arpÄ±ÅŸarak bugÃ¼nlere geldik. Biz gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ manÅŸetten deÄŸil milletten aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bu Ã§arpÄ±k zihniyete meydan okuduk.Â
GeÃ§miÅŸte kimin iktidara geleceÄŸini kimin dÃ¼ÅŸeceÄŸini belirlemeye alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olanlarÄ±n dÃ¼zenini bozarak yolumuzda yÃ¼rÃ¼dÃ¼k. Halka bidon kafalÄ±, gÃ¶beÄŸini kaÅŸÄ±yan adam diyenlerin her tÃ¼rlÃ¼ hakaretine maruz kaldÄ±k.
Kendi Ã¼lkesini bir takÄ±m gÃ¼Ã§lere ÅŸikayet edenlerle mÃ¼cadelemizi sonuna kadar sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Medya mensubu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ altÄ±nda yabancÄ± servislere ajanlÄ±k yapanlara izin vermeyeceÄŸiz. Adam gelmiÅŸ 1 ay Alman KonsolosluÄŸu'nda misafir ediliyor.
ÅžansÃ¶lye bizim burada Ã§ifte vatandaÅŸ olan bir gazetecimiz var bunu bÄ±rakmanÄ±zÄ± istiyorum diyor. Size 4 bin 500 PKK'lÄ± terÃ¶ristin dosyasÄ±nÄ± verdim, verdiniz mi? Onunla ilgili kararÄ± yargÄ± verir, bizde yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zdÄ±r. Mahkemeye Ã§Ä±ktÄ± ve mahkeme tutukladÄ±, ÅŸu anda iÃ§erde.Â
Sen, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin CumhurbaÅŸkanÄ±na adeta kapÄ±nÄ± kapatÄ±yorsun, bakanlarÄ±na kapÄ±nÄ± kapatÄ±yorsun, uÃ§uÅŸ izni vermiyorsun, oraya gidenleri konuÅŸturmuyorsun. Hollanda'da atÄ±nÄ±, itini benim vatandaÅŸlarÄ±mÄ±n Ã¼zerine sÃ¼ren, benim bakanÄ±ma arabada mahkumiyet verene sen diyorsun 'Ben de Hollanda'nÄ±n yanÄ±ndayÄ±m'. Peki sen Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda mÄ±sÄ±n, gÃ¼zel. Ben de halkÄ±mÄ±n ve Hakk'Ä±n yanÄ±ndayÄ±m.
Biz beÅŸer planÄ±nda kimsenin karÅŸÄ±sÄ±nda eÄŸilmedik. BatÄ± bizi sÃ¼rekli gazetecileri hapse atmakla suÃ§luyor. Bu gazeteciler listesini verin dediÄŸimizde gelen isimler arasÄ±nda katilden soyguncuya, Ã§ocuk istismacÄ±sÄ±na kadar herkes var. 149 gazeteci listesi getirdiler, 144'Ã¼ terÃ¶rden tutuklu.Â KarÅŸÄ±mÄ±za maskeyle Ã§Ä±kanlara artÄ±k haydut muamelesi yapma kararÄ± aldÄ±k.Â
Bize parmak sallayan Avrupa'ya sesleniyorum.Â TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak, onuru ile oynanacak, bakanlarÄ± kapÄ±lardan kovulacak, vatandaÅŸlarÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼klenecek bir Ã¼lke deÄŸildir. DÃ¼nyanÄ±n her yerinde bu yaÅŸananlar Ã§ok yakÄ±ndan takip ediliyor. Siz bÃ¶yle davranmaya devam ederseniz, yarÄ±n dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde hiÃ§bir AvrupalÄ±, BatÄ±lÄ±, gÃ¼venle, huzurla sokaÄŸa adÄ±m atamaz. Bu tehlikeli yolu aÃ§arsanÄ±z en bÃ¼yÃ¼k zararÄ± siz gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. TÃ¼rkiye olarak, Avrupa Ã¼lkelerini demokrasiye, insan haklarÄ±na, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere saygÄ±lÄ± olmaya davet ediyoruz. UnutulmamalÄ±dÄ±r ki, bu deÄŸerlere bizim kadar Ã¶zellikle AvrupalÄ±nÄ±n ihtiyacÄ± vardÄ±r.
Ãœlkemiz iÃ§in cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminin en doÄŸrusu olduÄŸu kanaatindeyiz. 15 Temmuz bunun ne kadar doÄŸru olduÄŸunu gÃ¶sterdi.Â YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik Ã¶zetle ÅŸudur; cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile baÅŸbakanlÄ±k birleÅŸtiriliyor. Anamuhalefetin baÅŸÄ±ndaki zat hala cumhurbaÅŸkanÄ± ve baÅŸbakanÄ±n birleÅŸtirildiÄŸini bilmiyor. AnlaÅŸamazlarsa kavga olur diyor. Bu kavga olmasÄ±n diye sistemi deÄŸiÅŸtiriyoruz.Â
Muhalefetin bu konuya bakÄ±ÅŸÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu deÄŸiÅŸikliklerle hiÃ§bir ilgisi olmayan bir kuyruklu yapan dizisi gÃ¶rÃ¼yoruz. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n parlamentoyu fesih yetkisi yok. Erken seÃ§im kararÄ± mÄ± alÄ±nacak? CumhurbaÅŸkanÄ± Meclis ile beraber alabilir. Ä°kisi beraber seÃ§ime girecek. MuhtarlÄ±klarÄ±n, belediyelerin hatta lokantalarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±na... 500 tane baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± atanmasÄ±na kadar nice yalanlar Ã§Ä±ktÄ±. Cevap veriyoruz, vermeye de devam edeceÄŸiz. YalanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k panzehiri gerÃ§eklerdir.Â
Muhalefet yatÄ±p kalkÄ±p tek adam diyor. OkumadÄ±klarÄ± ve okuduklarÄ±nÄ± anlamadÄ±klarÄ± iÃ§in tek adam rejimi ile cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Tek adam rejimi 1923'te kapandÄ±, artÄ±k sÃ¶z konusu deÄŸil. Bu sistem demokratik bir sistemdir."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak, onuru ile oynanacak, bakanlarÄ± kapÄ±lardan kovulacak, vatandaÅŸlarÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼klenecek bir Ã¼lke deÄŸildir" dedi
AK Parti Erzurum Milletvekili IlÄ±calÄ±, "Ã–zel Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Kursu YÃ¶netmeliÄŸinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle artÄ±k herkes istediÄŸi yerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§amayacak, nÃ¼fus ile orantÄ±lÄ± sayÄ±da kurs aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verilecek." dedi
ABD'nin bazÄ± uÃ§uÅŸlardaki elektronik cihaz yasaÄŸÄ± iÃ§in kararÄ±n son derece anlamsÄ±z olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KurtulmuÅŸ, "Sadece belli baskÄ±lar oluÅŸturmaktan Ã¶te bir anlamÄ± olmaz" dedi
Adanaâ€™da, Nevruz Ã¶ncesi PKKâ€™ya yÃ¶nelik operasyonda 68 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili 41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±, bazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n mazeret bildirerek katÄ±lmamasÄ± nedeniyle ertelendi
PKK'lÄ±larÄ±n geÃ§en yÄ±l yaÅŸamÄ± da hiÃ§e sayan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu zarar gÃ¶ren DiyarbakÄ±r'Ä±n tarihi Sur ilÃ§esi, adeta yeniden inÅŸa ediliyor
FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli tutuklu 19 askerin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle eylem birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±, bu Ã¶rgÃ¼tlere yardÄ±m ettiÄŸi ve bunlarÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen sÃ¶zleÅŸmeli personelin sÃ¶zleÅŸmesi feshedilecek
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda maÄŸduriyetlerin incelenmesine yÃ¶nelik komisyonun kurulma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bu hafta tamamlanabileceÄŸini bildirdi
Kuveyt Arap KalkÄ±nma Fonu ile imzalanan hibe protokolÃ¼ ile ÅžanlÄ±urfa'ya 5 milyon dolar hibe yaptÄ±
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esi Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda karÅŸÄ± taraftan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu BÃ¼kÃ¼lmez Karakolu'nda mÄ±ntÄ±kasÄ±nda gÃ¶revli bir TÃ¼rk askeri ÅŸehit oldu
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 46 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 63â€™Ã¼ tutuklu 86 sanÄ±k hakkÄ±nda 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle aÃ§Ä±lan davanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Aksaray merkezli 7 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen ve ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 12 Ã¶ÄŸretmen yakalandÄ±
ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 24 kanun Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
ElazÄ±ÄŸ'da 15 bÃ¶lge, geÃ§ici askeri gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi