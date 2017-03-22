13:10, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak bir Ã¼lke deÄŸildir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe'de Anadolu YayÄ±ncÄ±lar DerneÄŸi Ã¼yeleri ile buluÅŸtu.

Åžu sÄ±ralar burada bir konuÅŸma yapan ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle:

"Ben yerel basÄ±nÄ± bir okul olarak gÃ¶rÃ¼yorum. Ãœlkesine milletine sorumluluk duymayan hiÃ§bir kimsenin bÃ¶yle bir faaliyetin iÃ§inde olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Niyetiniz iyi ise neticesi mutlaka gÃ¼zel olur. Anadolu basÄ±nÄ±nÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± milletin deÄŸerlerine uygun ÅŸekilde hakikatin yanÄ±nda yer alacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum.Â

DÃ¼nyada medya 4. gÃ¼Ã§ olarak zikredilir. Ãœlkemizde geÃ§miÅŸte kendini bu sÄ±ralamanÄ±n ilk sÄ±ralarÄ±na Ã§Ä±kartan medya patronlarÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Medyadaki hakim yapÄ± bu kesimlerin kontrolÃ¼ndeydi. ManÅŸetlerle Ã§arpÄ±ÅŸarak bugÃ¼nlere geldik. Biz gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ manÅŸetten deÄŸil milletten aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bu Ã§arpÄ±k zihniyete meydan okuduk.Â

GeÃ§miÅŸte kimin iktidara geleceÄŸini kimin dÃ¼ÅŸeceÄŸini belirlemeye alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olanlarÄ±n dÃ¼zenini bozarak yolumuzda yÃ¼rÃ¼dÃ¼k. Halka bidon kafalÄ±, gÃ¶beÄŸini kaÅŸÄ±yan adam diyenlerin her tÃ¼rlÃ¼ hakaretine maruz kaldÄ±k.

Kendi Ã¼lkesini bir takÄ±m gÃ¼Ã§lere ÅŸikayet edenlerle mÃ¼cadelemizi sonuna kadar sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Medya mensubu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ altÄ±nda yabancÄ± servislere ajanlÄ±k yapanlara izin vermeyeceÄŸiz. Adam gelmiÅŸ 1 ay Alman KonsolosluÄŸu'nda misafir ediliyor.

ÅžansÃ¶lye bizim burada Ã§ifte vatandaÅŸ olan bir gazetecimiz var bunu bÄ±rakmanÄ±zÄ± istiyorum diyor. Size 4 bin 500 PKK'lÄ± terÃ¶ristin dosyasÄ±nÄ± verdim, verdiniz mi? Onunla ilgili kararÄ± yargÄ± verir, bizde yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zdÄ±r. Mahkemeye Ã§Ä±ktÄ± ve mahkeme tutukladÄ±, ÅŸu anda iÃ§erde.Â

Sen, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin CumhurbaÅŸkanÄ±na adeta kapÄ±nÄ± kapatÄ±yorsun, bakanlarÄ±na kapÄ±nÄ± kapatÄ±yorsun, uÃ§uÅŸ izni vermiyorsun, oraya gidenleri konuÅŸturmuyorsun. Hollanda'da atÄ±nÄ±, itini benim vatandaÅŸlarÄ±mÄ±n Ã¼zerine sÃ¼ren, benim bakanÄ±ma arabada mahkumiyet verene sen diyorsun 'Ben de Hollanda'nÄ±n yanÄ±ndayÄ±m'. Peki sen Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda mÄ±sÄ±n, gÃ¼zel. Ben de halkÄ±mÄ±n ve Hakk'Ä±n yanÄ±ndayÄ±m.

"149 GAZETECÄ° LÄ°STESÄ° GETÄ°RDÄ°LER, 144'Ãœ TERÃ–RDEN TUTUKLU"

Biz beÅŸer planÄ±nda kimsenin karÅŸÄ±sÄ±nda eÄŸilmedik. BatÄ± bizi sÃ¼rekli gazetecileri hapse atmakla suÃ§luyor. Bu gazeteciler listesini verin dediÄŸimizde gelen isimler arasÄ±nda katilden soyguncuya, Ã§ocuk istismacÄ±sÄ±na kadar herkes var. 149 gazeteci listesi getirdiler, 144'Ã¼ terÃ¶rden tutuklu.Â KarÅŸÄ±mÄ±za maskeyle Ã§Ä±kanlara artÄ±k haydut muamelesi yapma kararÄ± aldÄ±k.Â

"TÃœRKÄ°YE Ä°TÄ°LÄ°P KAKILABÄ°LECEK BÄ°R ÃœLKE DEÄžÄ°L"

Bize parmak sallayan Avrupa'ya sesleniyorum.Â TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak, onuru ile oynanacak, bakanlarÄ± kapÄ±lardan kovulacak, vatandaÅŸlarÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼klenecek bir Ã¼lke deÄŸildir. DÃ¼nyanÄ±n her yerinde bu yaÅŸananlar Ã§ok yakÄ±ndan takip ediliyor. Siz bÃ¶yle davranmaya devam ederseniz, yarÄ±n dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde hiÃ§bir AvrupalÄ±, BatÄ±lÄ±, gÃ¼venle, huzurla sokaÄŸa adÄ±m atamaz. Bu tehlikeli yolu aÃ§arsanÄ±z en bÃ¼yÃ¼k zararÄ± siz gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. TÃ¼rkiye olarak, Avrupa Ã¼lkelerini demokrasiye, insan haklarÄ±na, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere saygÄ±lÄ± olmaya davet ediyoruz. UnutulmamalÄ±dÄ±r ki, bu deÄŸerlere bizim kadar Ã¶zellikle AvrupalÄ±nÄ±n ihtiyacÄ± vardÄ±r.

Ãœlkemiz iÃ§in cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminin en doÄŸrusu olduÄŸu kanaatindeyiz. 15 Temmuz bunun ne kadar doÄŸru olduÄŸunu gÃ¶sterdi.Â YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik Ã¶zetle ÅŸudur; cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile baÅŸbakanlÄ±k birleÅŸtiriliyor. Anamuhalefetin baÅŸÄ±ndaki zat hala cumhurbaÅŸkanÄ± ve baÅŸbakanÄ±n birleÅŸtirildiÄŸini bilmiyor. AnlaÅŸamazlarsa kavga olur diyor. Bu kavga olmasÄ±n diye sistemi deÄŸiÅŸtiriyoruz.Â

"KUYRUKLU YALAN DÄ°ZÄ°SÄ°"

Muhalefetin bu konuya bakÄ±ÅŸÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu deÄŸiÅŸikliklerle hiÃ§bir ilgisi olmayan bir kuyruklu yapan dizisi gÃ¶rÃ¼yoruz. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n parlamentoyu fesih yetkisi yok. Erken seÃ§im kararÄ± mÄ± alÄ±nacak? CumhurbaÅŸkanÄ± Meclis ile beraber alabilir. Ä°kisi beraber seÃ§ime girecek. MuhtarlÄ±klarÄ±n, belediyelerin hatta lokantalarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±na... 500 tane baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± atanmasÄ±na kadar nice yalanlar Ã§Ä±ktÄ±. Cevap veriyoruz, vermeye de devam edeceÄŸiz. YalanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k panzehiri gerÃ§eklerdir.Â

"TEK ADAM REJÄ°MÄ° 1923'TE KAPANDI"

Muhalefet yatÄ±p kalkÄ±p tek adam diyor. OkumadÄ±klarÄ± ve okuduklarÄ±nÄ± anlamadÄ±klarÄ± iÃ§in tek adam rejimi ile cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Tek adam rejimi 1923'te kapandÄ±, artÄ±k sÃ¶z konusu deÄŸil. Bu sistem demokratik bir sistemdir."