13:20, 22 Mart 2017 Çarşamba

Avustralya 12 bin sığınmacıyı kamplara yerleştirecek





Avustralya, 12 bin Suriyeli ve Iraklı sığınmacıdan 10 binini kamplara yerleştirecek, kalan 2 bin kişiyi de gelecek aylarda kabul edilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avustralya Federal Göç Bakanı Peter Dutton, ülkesinin 1,5 yıl önce duyurduğu 12 bin sığınmacının alınmasına ilişkin karara göre, 12 bin kişiye vize verildiğini açıkladı. Dutton, Ortadoğu ülkelerinden gelen 10 bin sığınmacının kamplara yerleştirildiğini, kalan 2 bin kişinin de gelecek aylarda kabul edileceğini söyledi. Yeni Güney Galler eyaletinde Sığınmacıları Yeniden Yerleştirme Programı Genel Koordinatörü Peter Shergold, yerleştirme sürecinde incelemelerin dikkatle yapılacağını ifade etti. Söz konusu 12 bin Suriyeli ve Iraklı sığınmacının, ülkeye her yıl kabul edilen 13 bin 750 sığınmacıya ek olarak alındığı belirtildi.

İlgili Konular Avustralya sığınmacı

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.