İngiliz Times AB'ye karşı Erdoğan'ı savundu

Türkiye'nin AB ile yaptığı mülteci anlaşmasını iptal edebileceği uyarıları, AB medyasında haber ve yorumlara konu olmaya devam ediyor. İngiliz Times gazetesi'nin editör ve yazarlarından Roger Boyes, AB üyeliği konusunda Türkiye'yi "yanıltan" Batı'nın tutumunu eleştiriyor.
Roger Boyes, BBC Türkçe'nin aktardığı yorumunda "Batı ile Türkiye'nin arasındaki ilişkinin bugünkü noktaya gelmesinde, AB'ye üyelik konusunda Türkiye'yi yanıltan Batı'nın büyük payı olduğu" değerlendirmesini yaptı.
TÜRKİYE'Yİ KİM KAYBETTİ
Boyes, "O (Erdoğan) bir çağdaşlaştırıcıydı. İslam ve Kemalist laiklik arasında denge sağlamak isteyen biriydi. Erdoğan'ın bu dengeye vardığından o kadar emindik ki onun siyasi İslam anlayışını, Arap Baharı'nın isyancıları için cazip bir yön olarak gösterdik. Bu şimdi ortadan kayboldu ve en önemi soru ise şu: Türkiye'yi kim kaybetti?"
Bu konuda Batı'ya eleştirileri yönelten Boyes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 2003'te başbakan olduğunda, Türkiye'yi AB'ye sokacak kişi olarak görüldüğünü belirtirken de "İdam cezasını kaldırmayı, bağımsız bir yargıya doğru yönelmeyi ve Kürtlerin haklarını korumayı kabul etmişti" dedi.
"TÜRKİYE AB KULUBÜNDE İSTENMEDİ"
"Hal böyle iken biz ise hiçbir zaman Türkiye'yi kulüpte istemedik" diyen Boyes'e göre, "2004'te Madrid, 2005'te Londra'da gerçekleştirilen terör saldırılarından sonra AB'deki merkez sağ partiler Hıristiyan kimliklerini hatırladı ve Erdoğan'a "kötü haberi" aktarmakta başarısız oldu."
"KAOS'A HAZIR OLUN"
Yazının sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yaz mültecileri Avrupa'ya gitmeleri için serbest bırakabileceğini söyleyen Boyes "bu yaz bir kaosa hazır olun" ifadesini de kullandı.
İngiliz Times gazetesi'nin yazarlarından Roger Boyes, AB üyeliği konusunda Türkiye'yi "yanıltan" Batı'nın tutumunu eleştirerek Türkiye'nin hiçbir zaman AB kulubünde istenmediğini söyleyerek "Türk Cumhurbaşkanı, göçmenlerin Avrupa'ya girmesine izin vermek için tüm gerekçelere sahip. Çünkü onu hakir gördük" dedi
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