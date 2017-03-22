Ã–mer Halisdemir davasÄ±nda ara karar

Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (Ã–KK) ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± generalÂ Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtirenÂ Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±Â davaya,Â tanÄ±k beyanlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±yla devam edildi.
Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmada tanÄ±k olarak dinlenen Ã–KK'de gÃ¶revli astsubay Mahmut SÃ¶nmez, 15 Temmuz'da sÄ±rasÄ±yla BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã–KK KomutanÄ± Zekai AksakallÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± televizyonda izledikten sonra gece ilerleyen saatlerde kÄ±ÅŸlaya giderek Albay Ã–mer Faruk Bozdemir'in emrine girdiÄŸini anlattÄ±.
KÄ±ÅŸlada yakalayamadÄ±klarÄ±, kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri darbeciler olduÄŸunu ifade eden SÃ¶nmez, Albay Mustafa KÃ¶ksal ile hareket ettiÄŸini, bÃ¼tÃ¼n binalarÄ±n emniyetini aldÄ±klarÄ±nÄ±, karargahta ÅŸehit Ã–mer Halisdemirâ€™in naaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã¼zerindeki Ã¶rtÃ¼yÃ¼ kaldÄ±rarak dua ettiÄŸini, binada da BaÅŸÃ§avuÅŸ Nedim Åžahin'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyduÄŸunu belirtti.
Darbecilere mÃ¼dahale eden BaÅŸÃ§avuÅŸ Ä°smail OÄŸuz'un vurulma anÄ±nÄ± gÃ¶rmediÄŸini ancak yaralandÄ±ktan sonra olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nda yardÄ±mcÄ± olduklarÄ±nÄ± dile getiren SÃ¶nmez, OÄŸuz'u nizamiyenin doÄŸu tarafÄ±ndaki arÄ±tma tesisi Ã¼stÃ¼ndeki 4-5 kiÅŸilik bir grubun vurmuÅŸ olabileceÄŸini, Atmaca'nÄ±n timinin vurmuÅŸ olamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ã–KK'da gÃ¶revli Albay Ã‡aÄŸalhan YeÄŸin de 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ã–KK'de baÅŸlatÄ±lan idari tahkikat heyetinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
GÃ¶lbaÅŸÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan YeÄŸin, tahkikatÄ±n her aÅŸamasÄ±nda adli mercileri bilgilendirdiklerini ifade etti.
Ä°dari tahkikat sÄ±rasÄ±nda, DiyarbakÄ±r'dan gelen Ã–KK personeline, Ankara'da operasyon gerÃ§ekleÅŸtireceklerinin bildirildiÄŸinin ancak iÃ§eriÄŸinin anlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, personelin intikal esnasÄ±nda basÄ±n-yayÄ±n organlarÄ±ndan edindikleri bilgileri tabur komutanÄ± BinbaÅŸÄ± Fatih Åžahin'e sorduklarÄ±nda, kaÃ§amak cevaplar verdiÄŸinin tespit edildiÄŸini anlatan YeÄŸin, Ã–mer Halisdemir'e de Fatih Åžahin tarafÄ±ndan hedef gÃ¶zeterek ateÅŸ edildiÄŸini, daha sonra da Åžahin'in timinin 12 kez ateÅŸ ettiÄŸinin belirlendiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã–zel Hava AlayÄ±nda bulunan tim komutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± Ahmet Kemal YÄ±lmaz'Ä±n, sanÄ±klardan ÃœsteÄŸmen Mihrali Atmaca ile 02.28 ile 02.50 saatleri arasÄ±nda defalarca telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "Semih Terzi ile Fatih Åžahin'in hain olduÄŸunu" sÃ¶ylediÄŸini tespit ettiklerini bildiren YeÄŸin, sanÄ±k Atmaca ve emrindeki tim personelinin sÃ¼rekli dÄ±ÅŸarÄ±daki unsurlarla temas halinde olduÄŸunu ve darbecilerin etkisiz hale getirilmesinde katkÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Albay YeÄŸin, "DiyarbakÄ±r'daki Ã¼Ã§ taburdan sadece Fatih Åžahin'in gÃ¶revlendirilmesi, Semih Terzi'nin direk Åžahin'in taburuna alarm emri vermesi, Åžahin'in taburunu iÃ§tima dÃ¼zeninde kontrol etmesi, Halisdemir'e ilk ateÅŸ eden kiÅŸi olmasÄ±, Semih Terzi ile birliÄŸini terk ederek GATA'ya gitmesi, GATA'da saklanarak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine geÃ§ teslim olmasÄ± kuvvetli ÅŸÃ¼phe oluÅŸturmuÅŸtur." dedi.
YeÄŸin, ÅŸehit Ã–mer Halisdemir'e ilk atÄ±ÅŸÄ± kimin yaptÄ±ÄŸÄ±na, timin intikal dÃ¼zeninde kimin nerede olduÄŸuna dair yaptÄ±klarÄ± tespitlerden ve olay yerinde bulunan kiÅŸilerin beyanlarÄ±ndan hareketle karar verdiklerini kaydetti.
SanÄ±k Fatih Åžahin sÃ¶z alarak, duruÅŸmalarda dinlenen sanÄ±k ve tanÄ±klarÄ±n hiÃ§birinin "gÃ¶revin mahiyetini sorduklarÄ±na ve kendisinin de kaÃ§amak cevaplar verdiÄŸine" dair beyanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, tanÄ±k Albay YeÄŸin'in anlattÄ±klarÄ±na itiraz etti.
BaÅŸbakanlÄ±k ve ÅŸehit Ã–mer Halisdemir'in kÄ±z kardeÅŸi Elif Serin, davaya mÃ¼ÅŸteki olarak katÄ±lma talebinde bulundu.
Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Mustafa Manga, Serin ile BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n davaya mÃ¼dahil olma taleplerinin kabulÃ¼ne karar verilmesini istedi.
SanÄ±k Fatih Åžahin'in avukatÄ± Ã‡iÄŸdem KoÃ§, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bir zarar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. KoÃ§, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n davaya mÃ¼dahil olmasÄ±nÄ±n mahkemenin tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± zedeleyeceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
BaÅŸbakanlÄ±k Hukuk Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na duruÅŸmada hazÄ±r bulunan avukat Akif Ã–zkan, davaya katÄ±lma taleplerini tekrarladÄ±.
Ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tahliye talebini reddetti.
Mahkeme heyeti, 14 Nisan'da Ã¼Ã§ kiÅŸilik bilirkiÅŸi heyetiyle olay mahallinde keÅŸif yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.Â
Â
Erzincan'da gÃ¶revden dÃ¶nen polis konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda silah seslerinin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polise yÃ¶nelik taciz ateÅŸi ihtimaline Ã¼zerine bÃ¶lgede, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
SODES projeleri kapsamÄ±nda usulsÃ¼z iÅŸlem yaptÄ±klarÄ± iddia edilen 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Meclis AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± SarÄ±, Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilÃ§esindeki Ã¶ÄŸrenci yurdunda Ã§Ä±kan yangÄ±ndan sonra durumunda eksiklik olan veya ÅŸartlara uygun olmayan 45 yurdun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ara karar verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak, onuru ile oynanacak, bakanlarÄ± kapÄ±lardan kovulacak, vatandaÅŸlarÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼klenecek bir Ã¼lke deÄŸildir" dedi
AK Parti Erzurum Milletvekili IlÄ±calÄ±, "Ã–zel Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Kursu YÃ¶netmeliÄŸinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle artÄ±k herkes istediÄŸi yerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§amayacak, nÃ¼fus ile orantÄ±lÄ± sayÄ±da kurs aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verilecek." dedi
ABD'nin bazÄ± uÃ§uÅŸlardaki elektronik cihaz yasaÄŸÄ± iÃ§in kararÄ±n son derece anlamsÄ±z olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KurtulmuÅŸ, "Sadece belli baskÄ±lar oluÅŸturmaktan Ã¶te bir anlamÄ± olmaz" dedi
Adanaâ€™da, Nevruz Ã¶ncesi PKKâ€™ya yÃ¶nelik operasyonda 68 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili 41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±, bazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n mazeret bildirerek katÄ±lmamasÄ± nedeniyle ertelendi
PKK'lÄ±larÄ±n geÃ§en yÄ±l yaÅŸamÄ± da hiÃ§e sayan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu zarar gÃ¶ren DiyarbakÄ±r'Ä±n tarihi Sur ilÃ§esi, adeta yeniden inÅŸa ediliyor
FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli tutuklu 19 askerin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle eylem birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±, bu Ã¶rgÃ¼tlere yardÄ±m ettiÄŸi ve bunlarÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen sÃ¶zleÅŸmeli personelin sÃ¶zleÅŸmesi feshedilecek
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda maÄŸduriyetlerin incelenmesine yÃ¶nelik komisyonun kurulma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bu hafta tamamlanabileceÄŸini bildirdi
Kuveyt Arap KalkÄ±nma Fonu ile imzalanan hibe protokolÃ¼ ile ÅžanlÄ±urfa'ya 5 milyon dolar hibe yaptÄ±
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esi Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda karÅŸÄ± taraftan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu BÃ¼kÃ¼lmez Karakolu'nda mÄ±ntÄ±kasÄ±nda gÃ¶revli bir TÃ¼rk askeri ÅŸehit oldu
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 46 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.