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Ã–mer Halisdemir davasÄ±nda ara karar
Ã–mer Halisdemir davasÄ±nda ara karar

Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ara karar verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (Ã–KK) Â ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tahliye talebi reddedildi.
Â 
Mahkeme heyeti, 14 Nisan'da Ã¼Ã§ kiÅŸilik bilirkiÅŸi heyetiyle olay mahallinde keÅŸif yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (Ã–KK) ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± generalÂ Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtirenÂ Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±Â davaya,Â tanÄ±k beyanlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±yla devam edildi.

Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmada tanÄ±k olarak dinlenen Ã–KK'de gÃ¶revli astsubay Mahmut SÃ¶nmez, 15 Temmuz'da sÄ±rasÄ±yla BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã–KK KomutanÄ± Zekai AksakallÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± televizyonda izledikten sonra gece ilerleyen saatlerde kÄ±ÅŸlaya giderek Albay Ã–mer Faruk Bozdemir'in emrine girdiÄŸini anlattÄ±.

"ÃœZERÄ°NDEKÄ° Ã–RTÃœYÃœ KALDIRARAK DUA ETTÄ°M"

KÄ±ÅŸlada yakalayamadÄ±klarÄ±, kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri darbeciler olduÄŸunu ifade eden SÃ¶nmez, Albay Mustafa KÃ¶ksal ile hareket ettiÄŸini, bÃ¼tÃ¼n binalarÄ±n emniyetini aldÄ±klarÄ±nÄ±, karargahta ÅŸehit Ã–mer Halisdemirâ€™in naaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã¼zerindeki Ã¶rtÃ¼yÃ¼ kaldÄ±rarak dua ettiÄŸini, binada da BaÅŸÃ§avuÅŸ Nedim Åžahin'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyduÄŸunu belirtti.

Darbecilere mÃ¼dahale eden BaÅŸÃ§avuÅŸ Ä°smail OÄŸuz'un vurulma anÄ±nÄ± gÃ¶rmediÄŸini ancak yaralandÄ±ktan sonra olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nda yardÄ±mcÄ± olduklarÄ±nÄ± dile getiren SÃ¶nmez, OÄŸuz'u nizamiyenin doÄŸu tarafÄ±ndaki arÄ±tma tesisi Ã¼stÃ¼ndeki 4-5 kiÅŸilik bir grubun vurmuÅŸ olabileceÄŸini, Atmaca'nÄ±n timinin vurmuÅŸ olamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"ÅžAHÄ°N, HALÄ°SDEMÄ°R'E HEDEF GÃ–ZETEREK ATEÅž ETTÄ°"

Ã–KK'da gÃ¶revli Albay Ã‡aÄŸalhan YeÄŸin de 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ã–KK'de baÅŸlatÄ±lan idari tahkikat heyetinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

GÃ¶lbaÅŸÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan YeÄŸin, tahkikatÄ±n her aÅŸamasÄ±nda adli mercileri bilgilendirdiklerini ifade etti.

Ä°dari tahkikat sÄ±rasÄ±nda, DiyarbakÄ±r'dan gelen Ã–KK personeline, Ankara'da operasyon gerÃ§ekleÅŸtireceklerinin bildirildiÄŸinin ancak iÃ§eriÄŸinin anlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, personelin intikal esnasÄ±nda basÄ±n-yayÄ±n organlarÄ±ndan edindikleri bilgileri tabur komutanÄ± BinbaÅŸÄ± Fatih Åžahin'e sorduklarÄ±nda, kaÃ§amak cevaplar verdiÄŸinin tespit edildiÄŸini anlatan YeÄŸin, Ã–mer Halisdemir'e de Fatih Åžahin tarafÄ±ndan hedef gÃ¶zeterek ateÅŸ edildiÄŸini, daha sonra da Åžahin'in timinin 12 kez ateÅŸ ettiÄŸinin belirlendiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã–zel Hava AlayÄ±nda bulunan tim komutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± Ahmet Kemal YÄ±lmaz'Ä±n, sanÄ±klardan ÃœsteÄŸmen Mihrali Atmaca ile 02.28 ile 02.50 saatleri arasÄ±nda defalarca telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "Semih Terzi ile Fatih Åžahin'in hain olduÄŸunu" sÃ¶ylediÄŸini tespit ettiklerini bildiren YeÄŸin, sanÄ±k Atmaca ve emrindeki tim personelinin sÃ¼rekli dÄ±ÅŸarÄ±daki unsurlarla temas halinde olduÄŸunu ve darbecilerin etkisiz hale getirilmesinde katkÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Albay YeÄŸin, "DiyarbakÄ±r'daki Ã¼Ã§ taburdan sadece Fatih Åžahin'in gÃ¶revlendirilmesi, Semih Terzi'nin direk Åžahin'in taburuna alarm emri vermesi, Åžahin'in taburunu iÃ§tima dÃ¼zeninde kontrol etmesi, Halisdemir'e ilk ateÅŸ eden kiÅŸi olmasÄ±, Semih Terzi ile birliÄŸini terk ederek GATA'ya gitmesi, GATA'da saklanarak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine geÃ§ teslim olmasÄ± kuvvetli ÅŸÃ¼phe oluÅŸturmuÅŸtur." dedi.

YeÄŸin, ÅŸehit Ã–mer Halisdemir'e ilk atÄ±ÅŸÄ± kimin yaptÄ±ÄŸÄ±na, timin intikal dÃ¼zeninde kimin nerede olduÄŸuna dair yaptÄ±klarÄ± tespitlerden ve olay yerinde bulunan kiÅŸilerin beyanlarÄ±ndan hareketle karar verdiklerini kaydetti.

SanÄ±k Fatih Åžahin sÃ¶z alarak, duruÅŸmalarda dinlenen sanÄ±k ve tanÄ±klarÄ±n hiÃ§birinin "gÃ¶revin mahiyetini sorduklarÄ±na ve kendisinin de kaÃ§amak cevaplar verdiÄŸine" dair beyanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, tanÄ±k Albay YeÄŸin'in anlattÄ±klarÄ±na itiraz etti.

BAÅžBAKANLIK DAVAYA MÃœDAHÄ°L OLUYOR

BaÅŸbakanlÄ±k ve ÅŸehit Ã–mer Halisdemir'in kÄ±z kardeÅŸi Elif Serin, davaya mÃ¼ÅŸteki olarak katÄ±lma talebinde bulundu.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Mustafa Manga, Serin ile BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n davaya mÃ¼dahil olma taleplerinin kabulÃ¼ne karar verilmesini istedi.

SanÄ±k Fatih Åžahin'in avukatÄ± Ã‡iÄŸdem KoÃ§, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bir zarar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. KoÃ§, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n davaya mÃ¼dahil olmasÄ±nÄ±n mahkemenin tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± zedeleyeceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

BaÅŸbakanlÄ±k Hukuk Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na duruÅŸmada hazÄ±r bulunan avukat Akif Ã–zkan, davaya katÄ±lma taleplerini tekrarladÄ±.

ARA KARAR AÃ‡IKLANDI

Ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tahliye talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, 14 Nisan'da Ã¼Ã§ kiÅŸilik bilirkiÅŸi heyetiyle olay mahallinde keÅŸif yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.Â 

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Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi Ã–mer Halisdemir
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