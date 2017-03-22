14:01, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

AladaÄŸ'daki yangÄ±n faciasÄ±ndan sonra 45 yurt kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Adana Milletvekili Fatma GÃ¼ldemet SarÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AladaÄŸ'da geÃ§en yÄ±l 28 KasÄ±m'da Ã§Ä±kan yangÄ±nda 11'i Ã¶ÄŸrenci 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã§ok acÄ± bir olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

SarÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ AladaÄŸ'daki yangÄ±nÂ faciasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan bÃ¼tÃ¼n valiliklere yazÄ± gÃ¶nderdiÄŸini, bu yazÄ±da bÃ¼tÃ¼n yurtlarÄ±n eksiklerinin tespiti ve tamamlanmasÄ±nÄ±n istendiÄŸini aktararak, "BunlarÄ±n tamamlanmasÄ± iÃ§in bir sÃ¼re verildi. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bunu yakÄ±ndan takip ediyor. EÄŸer bir eksiklik tespit edilmiÅŸse bunlarÄ±n giderilmesi iÃ§in de bir sÃ¼re veriliyor. TÃ¼rkiye genelinde giderilemeyecek durumda eksiklikleri olan veya gerÃ§ekten ÅŸartlarÄ± uygun olmayanÂ 45 yurt kapatÄ±ldÄ±." ifadesini kullandÄ±.

"Ã‡OK DAHA KATI VE SIKI KURALLAR GETÄ°RÄ°LÄ°YOR"

Halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 16 Nisan'dan sonra AladaÄŸ'a giderek yerinde incelemelerde bulunacaklarÄ±nÄ± belirten SarÄ±, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"UzmanlarÄ±mÄ±z geldi, onlarÄ± dinledik. BÃ¼rokratlarÄ±mÄ±z, ilgili bakanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼rokratlarÄ± geldi ve bize Ã§ok Ã¶nemli, dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ bilgiler verdiler. Genel anlamda baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, AladaÄŸ'daki yurt yangÄ±nÄ± faciasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilirkiÅŸi raporlarÄ± ve sunumlar sonrasÄ±nda edindiÄŸimiz bilgi, bizi Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± noktalara gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Denetim ve mevzuat noktasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok ama uygulama konusunda bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Denetimler zamanÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ ama denetimler sonucunda uygulamalarda eksiklikler olduÄŸunu maalesef gÃ¶rdÃ¼k. Her ÅŸeyden Ã¶nce Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mevzuatta yeniden dÃ¼zenleme yapÄ±yor. Yurt yÃ¶netmeliÄŸini deÄŸiÅŸtiriyor, bu yÃ¶netmelik kapsamÄ±nda Ã§ok daha katÄ± ve sÄ±kÄ± kurallar getiriliyor. Yeni Ã§Ä±kacak yÃ¶netmelikle Ã§ok sÄ±kÄ± kurallarla denetlenecek yurtlarÄ±mÄ±z olacak."

"TATBÄ°KATIN Ã–NEMÄ°NÄ° GÃ–RDÃœK"

SarÄ±, Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±nda tatbikat yapÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinerek, "Tatbikat noktasÄ±nda Ã¶zellikle yangÄ±n, deprem gibi her tÃ¼rlÃ¼ afette tatbikatÄ±n Ã¶nemini gÃ¶rdÃ¼k. BilirkiÅŸi raporlarÄ±ndan edindiÄŸimiz bilgiye gÃ¶re evlatlarÄ±mÄ±z, orada bir panik yaÅŸamÄ±ÅŸlar. O paniÄŸin sonucunda Ã§Ä±kan zehirli gazlardan etkilenmiÅŸler, muhtemelen bilinÃ§ kaybÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ ve ardÄ±ndan yangÄ±n faciasÄ±ndan kaÃ§amamÄ±ÅŸlar. TatbikatÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu, herhangi bir afet anÄ±nda evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n ne yapmasÄ± gerektiÄŸini bizim Ã§ok erken yaÅŸlardan itibaren, dÃ¼zenli olarak eÄŸitim sistemimize eklememiz gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bunu da Ã§Ä±kacak raporumuzun sonunda inÅŸallah belirteceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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