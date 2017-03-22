AladaÄŸ'daki yangÄ±n faciasÄ±ndan sonra 45 yurt kapatÄ±ldÄ±

AK Parti Adana Milletvekili Fatma GÃ¼ldemet SarÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AladaÄŸ'da geÃ§en yÄ±l 28 KasÄ±m'da Ã§Ä±kan yangÄ±nda 11'i Ã¶ÄŸrenci 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã§ok acÄ± bir olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.
SarÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ AladaÄŸ'daki yangÄ±nÂ faciasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan bÃ¼tÃ¼n valiliklere yazÄ± gÃ¶nderdiÄŸini, bu yazÄ±da bÃ¼tÃ¼n yurtlarÄ±n eksiklerinin tespiti ve tamamlanmasÄ±nÄ±n istendiÄŸini aktararak, "BunlarÄ±n tamamlanmasÄ± iÃ§in bir sÃ¼re verildi. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bunu yakÄ±ndan takip ediyor. EÄŸer bir eksiklik tespit edilmiÅŸse bunlarÄ±n giderilmesi iÃ§in de bir sÃ¼re veriliyor. TÃ¼rkiye genelinde giderilemeyecek durumda eksiklikleri olan veya gerÃ§ekten ÅŸartlarÄ± uygun olmayanÂ 45 yurt kapatÄ±ldÄ±." ifadesini kullandÄ±.
Halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 16 Nisan'dan sonra AladaÄŸ'a giderek yerinde incelemelerde bulunacaklarÄ±nÄ± belirten SarÄ±, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"UzmanlarÄ±mÄ±z geldi, onlarÄ± dinledik. BÃ¼rokratlarÄ±mÄ±z, ilgili bakanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼rokratlarÄ± geldi ve bize Ã§ok Ã¶nemli, dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ bilgiler verdiler. Genel anlamda baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, AladaÄŸ'daki yurt yangÄ±nÄ± faciasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilirkiÅŸi raporlarÄ± ve sunumlar sonrasÄ±nda edindiÄŸimiz bilgi, bizi Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± noktalara gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Denetim ve mevzuat noktasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok ama uygulama konusunda bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Denetimler zamanÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ ama denetimler sonucunda uygulamalarda eksiklikler olduÄŸunu maalesef gÃ¶rdÃ¼k. Her ÅŸeyden Ã¶nce Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mevzuatta yeniden dÃ¼zenleme yapÄ±yor. Yurt yÃ¶netmeliÄŸini deÄŸiÅŸtiriyor, bu yÃ¶netmelik kapsamÄ±nda Ã§ok daha katÄ± ve sÄ±kÄ± kurallar getiriliyor. Yeni Ã§Ä±kacak yÃ¶netmelikle Ã§ok sÄ±kÄ± kurallarla denetlenecek yurtlarÄ±mÄ±z olacak."
SarÄ±, Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±nda tatbikat yapÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinerek, "Tatbikat noktasÄ±nda Ã¶zellikle yangÄ±n, deprem gibi her tÃ¼rlÃ¼ afette tatbikatÄ±n Ã¶nemini gÃ¶rdÃ¼k. BilirkiÅŸi raporlarÄ±ndan edindiÄŸimiz bilgiye gÃ¶re evlatlarÄ±mÄ±z, orada bir panik yaÅŸamÄ±ÅŸlar. O paniÄŸin sonucunda Ã§Ä±kan zehirli gazlardan etkilenmiÅŸler, muhtemelen bilinÃ§ kaybÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ ve ardÄ±ndan yangÄ±n faciasÄ±ndan kaÃ§amamÄ±ÅŸlar. TatbikatÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu, herhangi bir afet anÄ±nda evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n ne yapmasÄ± gerektiÄŸini bizim Ã§ok erken yaÅŸlardan itibaren, dÃ¼zenli olarak eÄŸitim sistemimize eklememiz gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bunu da Ã§Ä±kacak raporumuzun sonunda inÅŸallah belirteceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Â
Erzincan'da gÃ¶revden dÃ¶nen polis konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda silah seslerinin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polise yÃ¶nelik taciz ateÅŸi ihtimaline Ã¼zerine bÃ¶lgede, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
SODES projeleri kapsamÄ±nda usulsÃ¼z iÅŸlem yaptÄ±klarÄ± iddia edilen 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Meclis AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± SarÄ±, Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilÃ§esindeki Ã¶ÄŸrenci yurdunda Ã§Ä±kan yangÄ±ndan sonra durumunda eksiklik olan veya ÅŸartlara uygun olmayan 45 yurdun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ara karar verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak, onuru ile oynanacak, bakanlarÄ± kapÄ±lardan kovulacak, vatandaÅŸlarÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼klenecek bir Ã¼lke deÄŸildir" dedi
AK Parti Erzurum Milletvekili IlÄ±calÄ±, "Ã–zel Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Kursu YÃ¶netmeliÄŸinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle artÄ±k herkes istediÄŸi yerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§amayacak, nÃ¼fus ile orantÄ±lÄ± sayÄ±da kurs aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verilecek." dedi
ABD'nin bazÄ± uÃ§uÅŸlardaki elektronik cihaz yasaÄŸÄ± iÃ§in kararÄ±n son derece anlamsÄ±z olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KurtulmuÅŸ, "Sadece belli baskÄ±lar oluÅŸturmaktan Ã¶te bir anlamÄ± olmaz" dedi
Adanaâ€™da, Nevruz Ã¶ncesi PKKâ€™ya yÃ¶nelik operasyonda 68 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili 41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±, bazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n mazeret bildirerek katÄ±lmamasÄ± nedeniyle ertelendi
PKK'lÄ±larÄ±n geÃ§en yÄ±l yaÅŸamÄ± da hiÃ§e sayan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu zarar gÃ¶ren DiyarbakÄ±r'Ä±n tarihi Sur ilÃ§esi, adeta yeniden inÅŸa ediliyor
FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli tutuklu 19 askerin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle eylem birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±, bu Ã¶rgÃ¼tlere yardÄ±m ettiÄŸi ve bunlarÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen sÃ¶zleÅŸmeli personelin sÃ¶zleÅŸmesi feshedilecek
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda maÄŸduriyetlerin incelenmesine yÃ¶nelik komisyonun kurulma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bu hafta tamamlanabileceÄŸini bildirdi
Kuveyt Arap KalkÄ±nma Fonu ile imzalanan hibe protokolÃ¼ ile ÅžanlÄ±urfa'ya 5 milyon dolar hibe yaptÄ±
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esi Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda karÅŸÄ± taraftan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu BÃ¼kÃ¼lmez Karakolu'nda mÄ±ntÄ±kasÄ±nda gÃ¶revli bir TÃ¼rk askeri ÅŸehit oldu
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 46 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.