14:35, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

5 ildeki FETÃ– operasyonunda 14 gÃ¶zaltÄ±



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SODES projeleri kapsamÄ±nda usulsÃ¼z iÅŸlem yaptÄ±klarÄ± iddia edilen 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kilis merkezli 5 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda,Â Sosyal Destek ProgramÄ± (SODES) projelerinde usulsÃ¼z iÅŸlem yaptÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼te finans saÄŸladÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Kilis Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, SODES projelerinde Ã¶rgÃ¼teÂ finans desteÄŸi saÄŸladÄ±klarÄ± ve evrakta sahtecilik yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle Kilis Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi Ã¼yesi iÅŸ adamlarÄ± ile proje memurlarÄ±na yÃ¶nelik Kilis merkezli, Malatya, Gaziantep, Yalova ve Adana'da 14 adrese operasyon dÃ¼zenlendi.Â Adreslerde yapÄ±lan aramanÄ±n ardÄ±ndan 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, iÅŸlemleri iÃ§in emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Â

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