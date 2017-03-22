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14:50, 22 Mart 2017 Çarşamba

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Binlerce Kosovalı ülkeye geri dönüyor
Binlerce Kosovalı ülkeye geri dönüyor

32 bin Kosova vatandaşı Avrupa ülkelerinden memleketlerine geri döndü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova İçişleri Bakanlığı yetkilileri, iki yıl önce Avrupa Birliği ülkelerine göç eden en azından 32 bin Kosova vatandaşının geri döndüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanlığında Vatandaşlık, Sığınma ve Göç Departmanı vekaletten Müdürü Fitim Zariqi, en fazla Almanya’dan geri dönüşün olduğunu, 13 binin gönüllü 11 binin ise zorla geri gönderildiğini açıkladı.

Zariqi, Avusturya, Fransa, Belçika, İsviçre ve diğer ülkelerden de Kosova’ya geri dönenlerin olduğunu söyledi.



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