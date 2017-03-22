DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:40, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
15:03, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Erzincan'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri alarma geÃ§ti
Erzincan'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri alarma geÃ§ti

Erzincan'da gÃ¶revden dÃ¶nen polis konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda silah seslerinin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polise yÃ¶nelik taciz ateÅŸi ihtimaline Ã¼zerine bÃ¶lgede, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Erzincan'da gÃ¶revden dÃ¶nen polis konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±ndaÂ silah seslerinin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polise yÃ¶nelikÂ taciz ateÅŸiÂ ihtimaline karÅŸÄ±n bÃ¶lgede, aralarÄ±nda Ã¶zel harekat timlerinin de olduÄŸu polis ve jandarma timlerince operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Erzincan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± polis ekipleri, bir sÃ¼re Ã¶nce Tunceli'deki bir gÃ¶rev iÃ§in sÃ¶z konusu kente hareket etti. GÃ¶revlerinin iptal edilmesi Ã¼zerine dÃ¶nÃ¼ÅŸe geÃ§en ekiplerin bulunduÄŸu konvoyun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda, Erzincan-Sivas Karayolu'nun Sakaltutan GeÃ§idi mevkisinde, yakÄ±ndaki arazide henÃ¼z kim tarafÄ±ndan ateÅŸlendiÄŸi belirlenemeyen birkaÃ§ el silah sesi duyuldu.

Konvoyu durdurup gerekli tedbirleri alan polislerin durumu bildirmesiyle bÃ¶lgeye zÄ±rhlÄ± araÃ§ desteÄŸindeki Ã§ok sayÄ±da polis ve jandarma Ã¶zel harekat timinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri sevk edildi.

TerÃ¶ristlerce polis konvoyuna yÃ¶nelik taciz ateÅŸi olabileceÄŸi ihtimaline karÅŸÄ±n bÃ¶lgede arama tarama faaliyeti baÅŸlatan ekipler, "Drone" ve arama kurtarma kÃ¶pekleri eÅŸliÄŸinde havadan ve karadan araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±.

Herhangi bir yaralÄ± ya da polis araÃ§larÄ±nda hasarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olay sebebiyle Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BÃ¼lent Åžensoy ve Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay TÃ¼may Ã–zgÃ¼r de bÃ¶lgede inceleme yaptÄ±.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lgedeki operasyonu devam ediyor.



Ä°lgili Konular erzincan erzincanda operasyon
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Erzincan'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri alarma geÃ§ti
Erzincan'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri alarma geÃ§ti

Erzincan'da gÃ¶revden dÃ¶nen polis konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda silah seslerinin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polise yÃ¶nelik taciz ateÅŸi ihtimaline Ã¼zerine bÃ¶lgede, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
5 ildeki FETÃ– operasyonunda 14 gÃ¶zaltÄ±
5 ildeki FETÃ– operasyonunda 14 gÃ¶zaltÄ±

SODES projeleri kapsamÄ±nda usulsÃ¼z iÅŸlem yaptÄ±klarÄ± iddia edilen 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AladaÄŸ'daki yangÄ±n faciasÄ±ndan sonra 45 yurt kapatÄ±ldÄ±
AladaÄŸ'daki yangÄ±n faciasÄ±ndan sonra 45 yurt kapatÄ±ldÄ±

Meclis AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± SarÄ±, Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilÃ§esindeki Ã¶ÄŸrenci yurdunda Ã§Ä±kan yangÄ±ndan sonra durumunda eksiklik olan veya ÅŸartlara uygun olmayan 45 yurdun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ã–mer Halisdemir davasÄ±nda ara karar
Ã–mer Halisdemir davasÄ±nda ara karar

Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ara karar verildi
ErdoÄŸan TÃ¼rkiye itilecek kakÄ±lacak bir Ã¼lke deÄŸildir
ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak bir Ã¼lke deÄŸildir

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak, onuru ile oynanacak, bakanlarÄ± kapÄ±lardan kovulacak, vatandaÅŸlarÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼klenecek bir Ã¼lke deÄŸildir" dedi
SÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§ma ÅŸartlarÄ±nda radikal deÄŸiÅŸiklik
SÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§ma ÅŸartlarÄ±nda radikal deÄŸiÅŸiklik

AK Parti Erzurum Milletvekili IlÄ±calÄ±, "Ã–zel Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Kursu YÃ¶netmeliÄŸinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle artÄ±k herkes istediÄŸi yerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§amayacak, nÃ¼fus ile orantÄ±lÄ± sayÄ±da kurs aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verilecek." dedi
KurtulmuÅŸ'tan ABD'nin elektronik cihaz yasaÄŸÄ±na tepki
KurtulmuÅŸ'tan ABD'nin elektronik cihaz yasaÄŸÄ±na tepki

ABD'nin bazÄ± uÃ§uÅŸlardaki elektronik cihaz yasaÄŸÄ± iÃ§in kararÄ±n son derece anlamsÄ±z olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KurtulmuÅŸ, "Sadece belli baskÄ±lar oluÅŸturmaktan Ã¶te bir anlamÄ± olmaz" dedi
Nevruz Ã¶ncesi operasyon 68 gÃ¶zaltÄ±
Nevruz Ã¶ncesi operasyon: 68 gÃ¶zaltÄ±

Adanaâ€™da, Nevruz Ã¶ncesi PKKâ€™ya yÃ¶nelik operasyonda 68 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ±nda duruÅŸma ertelendi
Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ±nda duruÅŸma ertelendi

DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili 41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±, bazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n mazeret bildirerek katÄ±lmamasÄ± nedeniyle ertelendi
PKK'nÄ±n zarar verdiÄŸi Sur yeniden inÅŸa ediliyor FOTO
PKK'nÄ±n zarar verdiÄŸi Sur yeniden inÅŸa ediliyor | FOTO

PKK'lÄ±larÄ±n geÃ§en yÄ±l yaÅŸamÄ± da hiÃ§e sayan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu zarar gÃ¶ren DiyarbakÄ±r'Ä±n tarihi Sur ilÃ§esi, adeta yeniden inÅŸa ediliyor
Denizci askerlere yÃ¶nelik 'ByLock' davasÄ± baÅŸladÄ±
Denizci askerlere yÃ¶nelik 'ByLock' davasÄ± baÅŸladÄ±

FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli tutuklu 19 askerin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
TerÃ¶rÃ¼ destekleyen sÃ¶zleÅŸmeli personelin iÅŸine son
TerÃ¶rÃ¼ destekleyen sÃ¶zleÅŸmeli personelin iÅŸine son

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle eylem birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±, bu Ã¶rgÃ¼tlere yardÄ±m ettiÄŸi ve bunlarÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen sÃ¶zleÅŸmeli personelin sÃ¶zleÅŸmesi feshedilecek
OHAL Ä°nceleme Komisyonunda sona gelindi
OHAL Ä°nceleme Komisyonunda sona gelindi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda maÄŸduriyetlerin incelenmesine yÃ¶nelik komisyonun kurulma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bu hafta tamamlanabileceÄŸini bildirdi
Kuveyt Emiri'nden ÅžanlÄ±urfa'ya 5 milyon dolar hibe
Kuveyt Emiri'nden ÅžanlÄ±urfa'ya 5 milyon dolar hibe

Kuveyt Arap KalkÄ±nma Fonu ile imzalanan hibe protokolÃ¼ ile ÅžanlÄ±urfa'ya 5 milyon dolar hibe yaptÄ±
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rk karakola ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ± 1 ÅŸehit
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rk karakola ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±: 1 ÅŸehit

Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esi Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda karÅŸÄ± taraftan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu BÃ¼kÃ¼lmez Karakolu'nda mÄ±ntÄ±kasÄ±nda gÃ¶revli bir TÃ¼rk askeri ÅŸehit oldu
Ã‡anakkale'de 46 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ã‡anakkale'de 46 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 46 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.

Haberler

3 bin metre rakÄ±mda PKK'ya bÃ¼yÃ¼k operasyon | FOTO
3 bin metre rakÄ±mda PKK'ya bÃ¼yÃ¼k operasyon FOTO

Erzincan'da 70 kaÃ§ak yakalandÄ±
Erzincan'da 70 kaÃ§ak yakalandÄ±

Erzincan'da kar ve tipi ulaÅŸÄ±mÄ± aksattÄ±
Erzincan'da kar ve tipi ulaÅŸÄ±mÄ± aksattÄ±

Erzincan'da yÃ¼k trenine bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Erzincan'da yÃ¼k trenine bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Erzincan'da heyelanda 24 ev yÄ±kÄ±ldÄ±
Erzincan'da heyelanda 24 ev yÄ±kÄ±ldÄ±

Erzincanâ€™da FETÃ–/PDY'den 24 gÃ¶zaltÄ±
Erzincan da FETÃ– PDY'den 24 gÃ¶zaltÄ±

Erzincan'da uyuÅŸturucu operasyonu
Erzincan'da uyuÅŸturucu operasyonu

Erzincan'a mayÄ±s karÄ±
Erzincan'a mayÄ±s karÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 