15:03, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Erzincan'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri alarma geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Erzincan'da gÃ¶revden dÃ¶nen polis konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±ndaÂ silah seslerinin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polise yÃ¶nelikÂ taciz ateÅŸiÂ ihtimaline karÅŸÄ±n bÃ¶lgede, aralarÄ±nda Ã¶zel harekat timlerinin de olduÄŸu polis ve jandarma timlerince operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Erzincan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± polis ekipleri, bir sÃ¼re Ã¶nce Tunceli'deki bir gÃ¶rev iÃ§in sÃ¶z konusu kente hareket etti. GÃ¶revlerinin iptal edilmesi Ã¼zerine dÃ¶nÃ¼ÅŸe geÃ§en ekiplerin bulunduÄŸu konvoyun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda, Erzincan-Sivas Karayolu'nun Sakaltutan GeÃ§idi mevkisinde, yakÄ±ndaki arazide henÃ¼z kim tarafÄ±ndan ateÅŸlendiÄŸi belirlenemeyen birkaÃ§ el silah sesi duyuldu.

Konvoyu durdurup gerekli tedbirleri alan polislerin durumu bildirmesiyle bÃ¶lgeye zÄ±rhlÄ± araÃ§ desteÄŸindeki Ã§ok sayÄ±da polis ve jandarma Ã¶zel harekat timinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri sevk edildi.

TerÃ¶ristlerce polis konvoyuna yÃ¶nelik taciz ateÅŸi olabileceÄŸi ihtimaline karÅŸÄ±n bÃ¶lgede arama tarama faaliyeti baÅŸlatan ekipler, "Drone" ve arama kurtarma kÃ¶pekleri eÅŸliÄŸinde havadan ve karadan araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±.

Herhangi bir yaralÄ± ya da polis araÃ§larÄ±nda hasarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olay sebebiyle Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BÃ¼lent Åžensoy ve Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay TÃ¼may Ã–zgÃ¼r de bÃ¶lgede inceleme yaptÄ±.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lgedeki operasyonu devam ediyor.