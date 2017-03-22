15:08, 22 Mart 2017 Çarşamba

BM'den IKBY bayrağı açıklaması





Irak anayasasına göre merkezi yönetime bağlı olan Kerkük'te çeşitli yerlere IKBY bayrağı asılıyor. Türkmenler ve Arapların tepki gösterdiği uygulama sonrası BM'den açıklama geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi BM, Irak'ın Kerkük kentinde tüm devlet kurumlarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağının asılmasının endişe verici olduğunu belirtti.



BM Irak Yardım Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Irak anayasasına göre Kerkük'ün Irak merkezi hükümetinin yetki alanında olduğu ve Irak bayrağı dışında bir bayrağın asılmaması gerektiği ifade edildi.



Açıklamada, Irak'taki birçok etnik ve dini grup arasındaki uyum ve barışı tehlikeye atabilecek tek taraflı adımlar konusunda uyarıda bulunuldu.

İlgili Konular BM IKBY ırak Kerkük

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.