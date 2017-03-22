GÃ¼ncelleme: 03:20, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Engeller 'WhatsApp' ihbarÄ±yla kalkÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

EskiÅŸehir'deÂ engelli rampalarÄ±na park edenÂ araÃ§lar, Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye Sakatlar DerneÄŸi Åžubesi iÅŸ birliÄŸiyle kurduÄŸuÂ WhatsAppÂ grubunda fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±ktan sonra bulunduÄŸu yerden Ã§ektiriliyor ve sahiplerine ceza kesiliyor.

TÃ¼rkiye Sakatlar DerneÄŸi EskiÅŸehir Åžubesi YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerinin Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Engin DinÃ§'i ziyaretinde ortaya Ã§Ä±kan fikir, bugÃ¼n kentte Ã§ok sayÄ±da engellinin kaldÄ±rÄ±mlarda rahatÃ§a yol almalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼r Vekili SelÃ§uk YÄ±lmaz yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kaldÄ±rÄ±mlarda bulunan engelli rampalarÄ±na, otoparklarda ise engelliler iÃ§in ayrÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgelere yapÄ±lan hatalÄ± parklar nedeniyle Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DinÃ§'in talimatlarÄ± doÄŸrultusunda, anlÄ±k mesajlaÅŸma hattÄ±nÄ±n uygulamaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"CEZASI 95 LÄ°RA"

TÃ¼rkiye Sakatlar DerneÄŸi Åžube yÃ¶neticilerinin ve Ã¼yelerinin Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DinÃ§'i ziyaretlerinde trafikte karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± zorluklarla ilgili bilgi verdiklerini, bunun Ã¼zerine, "Polis engelli el ele" sloganÄ±yla WhatsApp hattÄ± kurulduÄŸunu anlatan YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu sistem, engelli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼. KaldÄ±rÄ±mlarÄ±n engelli rampalarÄ±na park edilen araÃ§lar, bÄ±rakÄ±lan malzemeler yÃ¼zÃ¼nden zorluk yaÅŸayan bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z, fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekip WhatsApp hattÄ±ndan bizlere ulaÅŸtÄ±rÄ±yor. Trafik komuta kontrol merkezimizde gÃ¶revli arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z yaklaÅŸÄ±k 3 dakika iÃ§inde engelli kiÅŸinin bulunduÄŸu yere ekibi yÃ¶nlendiriyor. Engelli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kentte gÃ¼venli bir ÅŸekilde yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilmeleri iÃ§in gerekli tÃ¼m tedbirlerimiz alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rk polisi olarak her zaman engellilerin yanÄ±nda olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceÄŸiz. Engelli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n engellerini ortadan kaldÄ±rma Ã§abasÄ±ndayÄ±z. Engeli park yerine ya da kaldÄ±rÄ±mlarda engelli rampalarÄ±na park etmenin cezasÄ± 95 lira. Otoparklarda engelli park yerine park eden araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine 190 lira para cezasÄ± kesilmekte ayrÄ±ca aracÄ± Ã§ekici yardÄ±mÄ± ile Ã§ekilmektedir."

"KISA ZAMANDA OLAY YERÄ°NE GELEN EKÄ°PLER ENGELLÄ°NÄ°N Ä°MDADINA YETÄ°ÅžÄ°YOR"

TÃ¼rkiye Sakatlar DerneÄŸi Åžube BaÅŸkan Vekili RÄ±dvan Sert de "Polis engelli el ele WhatsApp hattÄ±"nÄ±n amacÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu projeyi duyurduklarÄ± Ã¼yeleri ile haberdar olan kentteki tÃ¼m engellilerin artÄ±k daha rahat dolaÅŸma imkanÄ±na kavuÅŸtuÄŸunu anlatan Sert, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Polis engelli hattÄ±na yanlÄ±ÅŸ park yapmÄ±ÅŸ aracÄ±n resmini Ã§ekip konumunu polis ekiplerine gÃ¶nderiyoruz. KÄ±sa zamanda olay yerine gelen ekipler, engelli kiÅŸinin bir nevi imdadÄ±na yetiÅŸiyor. Kentte gÃ¶rev yapan trafik polislerimiz bu konuda Ã§ok duyarlÄ±. EskiÅŸehir Valisi Azmi Ã‡elik baÅŸta olmak Ã¼zere projenin yÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼sÃ¼ Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DinÃ§ ve ekibine teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Bu projenin TÃ¼rkiye'deki diÄŸer illere de Ã¶rnek olmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz."

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