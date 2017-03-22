GÃ¼ncelleme: 02:24, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

KaradaÄŸ'da TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±na yoÄŸun ilgi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KaradaÄŸ'Ä±n baÅŸkentiÂ Podgorica'da 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana faaliyet gÃ¶sterenÂ Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼, TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli kÃ¼ltÃ¼rel ve sanatsal etkinliklerle KaradaÄŸlÄ±larÄ±n ilgisini Ã§ekmeye devam ediyor.

Podgorica Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cihan Ã–zdemir, enstitÃ¼nÃ¼n dÃ¼zenlenen kÃ¼ltÃ¼rel ve sanatsal etkinliklerine yoÄŸun ilgi gÃ¶steren KaradaÄŸlÄ±larÄ±n uÄŸrak yeri olduÄŸunu belirterek, bu durumdan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

Ã–zdemir, yabancÄ± bir Ã¼lkede kÃ¼ltÃ¼r merkezi olmanÄ±n, beraberinde sorumluluklar ve beklentiler de getirdiÄŸini ifade ederek, "2014'ten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar geÃ§en dÃ¶neme bakacak olursak, KaradaÄŸlÄ±larÄ±n merkezimizin faaliyetlerinden memnun olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz." diye konuÅŸtu.

En yoÄŸun ilginin ise dÃ¼zenledikleri TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±na olduÄŸunu vurgulayan Ã–zdemir, "Bizim enstitÃ¼ olarak iki misyonumuz var. Bunlardan biri kÃ¼ltÃ¼r-sanat, diÄŸeri ise eÄŸitim yani TÃ¼rkÃ§enin Ã¶ÄŸretilmesi." dedi.

Ã–zdemir, TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±na ilginin her yÄ±l arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, bu yÄ±l merkezde 82, merkez dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±klarÄ± iki Ã¼niversitede ise 60 Ã¶ÄŸrencinin TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrendiÄŸini dile getirdi.

"Ä°PEK YOLU FESTÄ°VALÄ°" HAZIRLIKLARI SÃœRÃœYOR

AralarÄ±nda Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n de bulunduÄŸu farklÄ± Ã¼lkelerin benzer enstitÃ¼leri tarafÄ±ndan 24-30 Mart tarihlerinde dÃ¼zenlenecek "Ä°pek Yolu Festivali"nin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Ã–zdemir, "Festival kapsamÄ±nda minyatÃ¼r, fotoÄŸraf, hat sergisi dÃ¼zenlenecek. AyrÄ±ca ebru kursunu bitiren Ã¶ÄŸrencilerimizin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan oluÅŸan bir sergi de dÃ¼zenleyeceÄŸiz. Ã–ÄŸrencilerimizden Nina Strugar bu etkinlik kapsamÄ±nda konser de verecek." ifadelerini kullandÄ±.

Nisan ayÄ±nda da OsmanlÄ± dÃ¶nemi kÄ±yafetleri konulu bir defile dÃ¼zenleyeceklerini anlatan Ã–zdemir, bu etkinlikte de OsmanlÄ± kÄ±yafetlerinin modern dÃ¶nemlere kadar uÄŸradÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸimlerin ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–zdemir, mayÄ±s ayÄ±nda ise TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±nÄ± KaradaÄŸ'da tanÄ±tmayÄ± hedeflediklerini belirterek, haziran ayÄ±nda da TÃ¼rk filmleri ve sema gÃ¶sterisini KaradaÄŸlÄ±larla buluÅŸturmak istediklerini sÃ¶zlerine ekledi.