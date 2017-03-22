15:27, 22 Mart 2017 Çarşamba

Mistura, Lavrov ile Suriye'yi görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Mistura'nın 23 Mart'ta Cenevre'de başlaması planlanan Suriye barış görüşmelerinin 5. turu öncesinde son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Mistura, Moskova'da yaptığı açıklamada, "Sahada bazı gelişmeler var ancak siyasi alanda da aşama kaydedilmesi gerekiyor. Bu nedenle durumu değerlendirmek için Moskova'dayım. Buradan Ankara'ya geçeceğim. Türkiye (bu konuda) önemli bir ortağımız." dedi.

Lavrov ise Suriye konusunu Astana'dan birkaç gün sonra ve Cenevre görüşmelerinden bir gün önce Mistura ile doğrudan değerlendirmelerinin önemli olduğunu belirterek, "Dört ana müzakere başlığının pekiştirilmesi konusunda size yardım edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar siyasi geçiş, yönetim, anayasa ve terörle mücadelede." ifadelerini kullandı.