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Suriyeli muhalifler Hama'nın merkezine ilerliyor
Suriyeli muhalifler Hama'nın merkezine ilerliyor
Foto: Arşiv

ÖSO ve diğer rejim karşıtı gruplar, Hama ilinde Esed ve destekçisi silahlı yabancı gruplara karşı ilerleyerek merkezin 6 kilometre yakınına ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin orta kesimlerindeki Hama ilinde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve diğer rejim karşıtı gruplar, Beşşar Esed rejimi güçlerine karşı büyük bir saldırı başlatarak, merkezin 6 kilometre yakınına ulaştı.

Muhaliflerin, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine saldırı hazırlığı içindeki rejim güçlerini engellemek için Cobar-Kabun hattında 4 gün önce başlattığı operasyona, Hama ilinde destek geldi.

"ŞAM'DAKİ MUHALİFLERİN YÜKÜNÜ AZALTMAK İÇİN BU CEPHEYİ AÇTIK"

Hama'da dün gece büyük bir saldırı başlatan gruplar adına açıklama yapan Zafer Ordusu (Ceyş el-Nasır) yetkilileri, "Şam'daki muhaliflerin yükünü azaltmak için bu cepheyi açtık" ifadelerini kullandı.

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Zafer Ordusu (Ceyş el-Nasır) öncülüğündeki muhalifler, ilin kuzeyinde rejim güçlerine karşı başlattıkları saldırılarda bir belde, üç köy ile çok sayıda kontrol noktası ele geçirdi. Muhalifler, Hama’nın kuzey kırsalındaki Soran beldesini, Hattab köyü ve mühimmat depolarını, Şiir ve Subin köyünü ile Sufah kontrol noktasını aldı.

ASKERİ HAVALİMANININ 7 KİLOMETRE YAKININA ULAŞILDI

Çatışmalarda rejim ordusu ve destekçisi silahlı yabancı gruplardan çok sayıda asker ve militan, muhalifler tarafından esir alındı.

Hama kırsalında 5 kilometre ilerleyen muhalifler, merkezin 6 kilometre, askeri havaalanının 7 kilometre yakınına ulaştı.



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