15:39, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

KÄ±zÄ±lhaÃ§ Yemen iÃ§in 400 milyon dolar arÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi (ICRC), uluslararasÄ± toplumdan, Yemen, Somali, GÃ¼ney Sudan ve Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda aÃ§lÄ±k tehdidi altÄ±ndaki 5 milyon kiÅŸiye insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in 400 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸ yapmasÄ±nÄ± istedi.

ICRC Operasyonlar DirektÃ¶rÃ¼ Dominik Stillhart, Cenevre'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bu dÃ¶rt Ã¼lkede 20 milyon kiÅŸinin kÄ±tlÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Yemen ve Somali'de Ã§atÄ±ÅŸma ve kuraklÄ±ktan dolayÄ± yaÅŸanabilecek kitlesel aÃ§lÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemek iÃ§in Ã¶nlerinde sadece 3-4 ay gibi bir kÄ±sa zaman kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Stillhart, hala var olan bu fÄ±rsatÄ±n deÄŸerlendirilmesini istedi.

Stillhart, Yemen, Somali, GÃ¼ney Sudan ve Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda insani krizden en Ã§ok etkilenen 5 milyon kiÅŸinin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± topluma 400 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸ toplanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ ve KÄ±zÄ±lay Hareketinin sahadaki insani yardÄ±m faaliyetlerinin devam ettiÄŸini aktaran Stillhart, daha fazla finansal desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Stillhart, 400 milyon dolara ek olarak bir sonraki aÅŸamada 100 milyon dolarlÄ±k yeni bir fona ihtiyaÃ§ duyacaklarÄ±nÄ± da ifade ederek, "Milyonlarca insan hayatta kalabilmek iÃ§in en temel ihtiyaÃ§larÄ±ndan mahrum. GÄ±da, su, barÄ±nak ve saÄŸlÄ±k hizmetlerinin acilen saÄŸlanmasÄ± gerekiyor. BÃ¼yÃ¼k acÄ±lara tanÄ±klÄ±k ediyoruz." diye konuÅŸtu.

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IOM), geÃ§en ay sonunda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, GÃ¼ney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda 20 milyon kiÅŸinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu aÃ§lÄ±k krizine Ã§Ã¶zÃ¼m bulunabilmesi iÃ§in uluslararasÄ± toplumu harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.