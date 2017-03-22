15:44, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Nijerya'da UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri





UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2017 raporu NijeryalÄ± bir grup tarafÄ±ndan protesto edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'daki UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ (AI) binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan bir grup, UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2017 raporunu protesto etti. Temsili tabut taÅŸÄ±yan gÃ¶stericiler, Ã¼lkede dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (AI) sesiz kaldÄ±ÄŸÄ±na tepki gÃ¶stererek (AI) Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeyi terk etmelerini talep etti.

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