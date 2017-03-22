15:59, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Hindistan'da dergaha saldÄ±ranlara mÃ¼ebbet hapis





Hindistan'da 10 yÄ±l Ã¶nce Muiniddin Chisti dergahÄ±na yaptÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ± nedeniyle iki kiÅŸiye Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan'Ä±n Rajasthan eyaletinde 2007'de bir dergahta dÃ¼zenlenen, Ã¼Ã§ kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerine Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± verildi. Rajasthan'Ä±n baÅŸkenti Jaipur'daki mahkeme, eyaletin Ajmer kentinde 10 yÄ±l Ã¶nce Muiniddin Chisti dergahÄ±nda Ã¼Ã§ kiÅŸinin Ã¶lmesine, yaklaÅŸÄ±k 15 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olan bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerinden iki kiÅŸiye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verdi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ failinin ise 2014'te hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. SÃ¶z konusu kiÅŸilerin, Ã¼lkedeki aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i "Rashtriya Swayamsevak Sangh" grubunun eski vaizleri olduÄŸu ifade edildi. YaklaÅŸÄ±k 176 milyon MÃ¼slÃ¼manÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Hindistan, Endonezya'nÄ±n ardÄ±ndan en Ã§ok MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusuna sahip Ã¼lke olarak biliniyor. MÃ¼slÃ¼manlar, Hindistan nÃ¼fusunun yÃ¼zde 14'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturuyor.

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