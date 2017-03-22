Hindistan'da dergaha saldÄ±ranlara mÃ¼ebbet hapis

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hindistan'Ä±n Rajasthan eyaletinde 2007'de bir dergahta dÃ¼zenlenen, Ã¼Ã§ kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerine Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± verildi.
Rajasthan'Ä±n baÅŸkenti Jaipur'daki mahkeme, eyaletin Ajmer kentinde 10 yÄ±l Ã¶nce Muiniddin Chisti dergahÄ±nda Ã¼Ã§ kiÅŸinin Ã¶lmesine, yaklaÅŸÄ±k 15 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olan bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerinden iki kiÅŸiye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verdi.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ failinin ise 2014'te hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.
SÃ¶z konusu kiÅŸilerin, Ã¼lkedeki aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i "Rashtriya Swayamsevak Sangh" grubunun eski vaizleri olduÄŸu ifade edildi.
YaklaÅŸÄ±k 176 milyon MÃ¼slÃ¼manÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Hindistan, Endonezya'nÄ±n ardÄ±ndan en Ã§ok MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusuna sahip Ã¼lke olarak biliniyor. MÃ¼slÃ¼manlar, Hindistan nÃ¼fusunun yÃ¼zde 14'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturuyor.
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, Kahire'de MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BatÄ± Åžeria'da Ä°srail politikalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere Ä°srail gÃ¼Ã§leri plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile mÃ¼dahale etti
Hindistan'da 10 yÄ±l Ã¶nce Muiniddin Chisti dergahÄ±na yaptÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ± nedeniyle iki kiÅŸiye Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± verildi
UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2017 raporu NijeryalÄ± bir grup tarafÄ±ndan protesto edildi
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi, Yemen, Somali, GÃ¼ney Sudan ve Nijerya'daki kÄ±tlÄ±ktan en Ã§ok etkilenen 5 milyon kiÅŸi iÃ§in acil yardÄ±m toplanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–SO ve diÄŸer rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar, Hama ilinde Esed ve destekÃ§isi silahlÄ± yabancÄ± gruplara karÅŸÄ± ilerleyerek merkezin 6 kilometre yakÄ±nÄ±na ulaÅŸtÄ±
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turu Ã¶ncesinde son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 1993 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l 22 Mart'ta su krizi ile baÅŸa Ã§Ä±kmak iÃ§in yapÄ±lmasÄ± gerekenleri hatÄ±rlatÄ±yor.
Irak anayasasÄ±na gÃ¶re merkezi yÃ¶netime baÄŸlÄ± olan KerkÃ¼k'te Ã§eÅŸitli yerlere IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±lÄ±yor. TÃ¼rkmenler ve AraplarÄ±n tepki gÃ¶sterdiÄŸi uygulama sonrasÄ± BM'den aÃ§Ä±klama geldi.
32 bin Kosova vatandaÅŸÄ± Avrupa Ã¼lkelerinden memleketlerine geri dÃ¶ndÃ¼
Irak'Ä±n Musul kentinde DEAÅž'a karÅŸÄ± devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk eden siviller iÃ§in acilen harekete geÃ§ilmemesi halinde bÃ¶lgede insani felaket yaÅŸanabileceÄŸi belirtiliyor
Ä°srail 2006'dan beri abluka altÄ±nda tuttuÄŸu Gazze Åžeridi'nde, insani yardÄ±m faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ten uluslararasÄ± kurum ve kuruluÅŸlara, "Hamas'a yardÄ±m ettikleri" iddiasÄ±yla baskÄ± yapÄ±yor
Hollanda'da yabancÄ± kÃ¶kenli vatandaÅŸlarÄ±n, gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± tavÄ±rlarÄ±yla aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ politikalara yÃ¶nelen Ä°ÅŸci Partisinden uzaklaÅŸmasÄ±yla, partinin son seÃ§imlerde meclisteki sandalye sayÄ±sÄ± 38'den 9'a dÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°ngiliz Times gazetesi'nin yazarlarÄ±ndan Roger Boyes, AB Ã¼yeliÄŸi konusunda TÃ¼rkiye'yi "yanÄ±ltan" BatÄ±'nÄ±n tutumunu eleÅŸtirerek TÃ¼rkiye'nin hiÃ§bir zaman AB kulubÃ¼nde istenmediÄŸini sÃ¶yleyerek "TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ±, gÃ¶Ã§menlerin Avrupa'ya girmesine izin vermek iÃ§in tÃ¼m gerekÃ§elere sahip. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onu hakir gÃ¶rdÃ¼k" dedi
Avustralya, 12 bin Suriyeli ve IraklÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±dan 10 binini kamplara yerleÅŸtirecek, kalan 2 bin kiÅŸiyi de gelecek aylarda kabul edilecek