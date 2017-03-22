16:14, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail'den Filistin'deki gÃ¶steriye mÃ¼dahale

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail askerleri, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Beytullahim kentinde Ä°srail politikalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile mÃ¼dahale etti.

Ä°srail askerlerinin, Filistinli direniÅŸ gruplarÄ± ve insan haklarÄ± derneklerinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine Ä°srail'in alÄ±koyduÄŸu Filistinlilere ait cenazelerinin ailelerine teslim edilmesi talebiyle Beytullahim kentinin kuzey giriÅŸinde toplanan gÃ¶stericilere mÃ¼dahalesi esnasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s ile Beytullahim arasÄ±ndaki askeri kontrol noktasÄ±na yÃ¼rÃ¼yen ve Ä°srail uygulamalarÄ±nÄ± kÄ±nayarak slogan atan Filistinlilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve coplarla mÃ¼dahalede bulunan Ä°srail askerleri, onlarca Filistinlinin boÄŸulma tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmasÄ±na ve bazÄ±larÄ±nÄ±n da yaralanmasÄ±na neden oldu.

Ä°srail'in elinde halihazÄ±rda, en eskisi Nisan 2016'dan bu yana olmak Ã¼zere aylar Ã¶nce Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± eylemlerde bulunduklarÄ± iddiasÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 7 Filistinlinin naaÅŸÄ± bulunuyor.