Ä°stinye-Ã‡ubuklu feribot seferleri baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Åžehir HatlarÄ± A.Åž., Ä°stanbul trafiÄŸine Ã¶nemli bir katkÄ± saÄŸlayacak Ä°stinye - Ã‡ubuklu arabalÄ± vapur hattÄ±nÄ± hizmete alÄ±ndÄ±.
Asya-Avrupa geÃ§iÅŸlerini 8 dakikaya indirecek hattÄ±n deneme seferleri dÃ¼n saat 07.00'da baÅŸladÄ±. ArabalÄ± vapur Ã¼cretleri ise otomobiller 7 diÄŸer araÃ§lar ise 15 TL olarak belirlendi.
Ä°lk etapta iki arabalÄ± vapur ile hizmet verecek hatta, yÄ±lda 40 bin seferle 1 milyon 700 bin araÃ§, 2,5 milyon yolcu taÅŸÄ±nmasÄ± hedefleniyor. Yeni hat sayesinde gÃ¼nde 5.000 aracÄ±n kÃ¶prÃ¼ trafiÄŸinden Ã§ekilmesi planlanÄ±yor.
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Beytepe'deki Jandarma Okullar KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda meydana gelen FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin eylemlerde bulunanlara "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan kamu davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
17-25 AralÄ±k operasyonunu yapan Cumhuriyet SavcÄ±larÄ±ndan Mehmet YÃ¼zgeÃ§'in eÅŸi FETÃ–'nÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± olan 'ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla KahramanmaraÅŸ'ta tutuklandÄ±
Ä°stinye-Ã‡ubuklu arasÄ±nÄ± 8 dakikaya indiren feribot seferleri baÅŸladÄ±
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen yabancÄ± uyruklu 13 kiÅŸi yakalandÄ±.
Erzincan'da gÃ¶revden dÃ¶nen polis konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda silah seslerinin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polise yÃ¶nelik taciz ateÅŸi ihtimaline Ã¼zerine bÃ¶lgede, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
SODES projeleri kapsamÄ±nda usulsÃ¼z iÅŸlem yaptÄ±klarÄ± iddia edilen 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Meclis AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± SarÄ±, Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilÃ§esindeki Ã¶ÄŸrenci yurdunda Ã§Ä±kan yangÄ±ndan sonra durumunda eksiklik olan veya ÅŸartlara uygun olmayan 45 yurdun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ara karar verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak, onuru ile oynanacak, bakanlarÄ± kapÄ±lardan kovulacak, vatandaÅŸlarÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼klenecek bir Ã¼lke deÄŸildir" dedi
AK Parti Erzurum Milletvekili IlÄ±calÄ±, "Ã–zel Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Kursu YÃ¶netmeliÄŸinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle artÄ±k herkes istediÄŸi yerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§amayacak, nÃ¼fus ile orantÄ±lÄ± sayÄ±da kurs aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verilecek." dedi
ABD'nin bazÄ± uÃ§uÅŸlardaki elektronik cihaz yasaÄŸÄ± iÃ§in kararÄ±n son derece anlamsÄ±z olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KurtulmuÅŸ, "Sadece belli baskÄ±lar oluÅŸturmaktan Ã¶te bir anlamÄ± olmaz" dedi
Adanaâ€™da, Nevruz Ã¶ncesi PKKâ€™ya yÃ¶nelik operasyonda 68 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili 41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±, bazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n mazeret bildirerek katÄ±lmamasÄ± nedeniyle ertelendi
PKK'lÄ±larÄ±n geÃ§en yÄ±l yaÅŸamÄ± da hiÃ§e sayan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu zarar gÃ¶ren DiyarbakÄ±r'Ä±n tarihi Sur ilÃ§esi, adeta yeniden inÅŸa ediliyor
FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli tutuklu 19 askerin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle eylem birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±, bu Ã¶rgÃ¼tlere yardÄ±m ettiÄŸi ve bunlarÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen sÃ¶zleÅŸmeli personelin sÃ¶zleÅŸmesi feshedilecek