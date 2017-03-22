16:41, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°stinye-Ã‡ubuklu feribot seferleri baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Åžehir HatlarÄ± A.Åž., Ä°stanbul trafiÄŸine Ã¶nemli bir katkÄ± saÄŸlayacak Ä°stinye - Ã‡ubuklu arabalÄ± vapur hattÄ±nÄ± hizmete alÄ±ndÄ±.

Asya-Avrupa geÃ§iÅŸlerini 8 dakikaya indirecek hattÄ±n deneme seferleri dÃ¼n saat 07.00'da baÅŸladÄ±. ArabalÄ± vapur Ã¼cretleri ise otomobiller 7 diÄŸer araÃ§lar ise 15 TL olarak belirlendi.

Ä°lk etapta iki arabalÄ± vapur ile hizmet verecek hatta, yÄ±lda 40 bin seferle 1 milyon 700 bin araÃ§, 2,5 milyon yolcu taÅŸÄ±nmasÄ± hedefleniyor. Yeni hat sayesinde gÃ¼nde 5.000 aracÄ±n kÃ¶prÃ¼ trafiÄŸinden Ã§ekilmesi planlanÄ±yor.

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