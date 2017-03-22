16:52, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

17-25 AralÄ±k savcÄ±sÄ±nÄ±n eÅŸi ByLock'tan tutuklandÄ±





17-25 AralÄ±k operasyonunu yapan Cumhuriyet SavcÄ±larÄ±ndan Mehmet YÃ¼zgeÃ§'in eÅŸi FETÃ–'nÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± olan 'ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla KahramanmaraÅŸ'ta tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 17-25 AralÄ±k operasyonunu yapan Cumhuriyet SavcÄ±larÄ±ndan Mehmet YÃ¼zgeÃ§'in eÅŸi Ã–zlem YÃ¼zgeÃ§, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY) gizli haberleÅŸme programÄ± olan 'ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla KahramanmaraÅŸ'ta tutuklandÄ±. HakkÄ±nda 9 ayrÄ± arama kaydÄ± olan firari savcÄ± Mehmet YÃ¼zgeÃ§'in eÅŸi Ã–zlem YÃ¼zgeÃ§, ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince dÃ¼n dÃ¼zenlenen operasyonla evinde yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan YÃ¼zgeÃ§, sorgusunun ardÄ±ndan bugÃ¼n sevk edildiÄŸi nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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