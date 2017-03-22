17:07, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Beytepe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± darbecilerine kamu davasÄ±





Beytepe'deki Jandarma Okullar KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda meydana gelen FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin eylemlerde bulunanlara "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan kamu davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Beytepe'deki Jandarma Okullar KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda meydana gelen FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin eylemlerle ilgili iddianame tamamlandÄ±. BaÅŸsavcÄ±lÄ±kÃ§a iddianameye iliÅŸkin hazÄ±rlanan bilgi notunda, 317 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda "FETÃ– Ã¼yeliÄŸi, TÃ¼rkiye Cumhuriyetinin anayasal dÃ¼zenini ve TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan kamu davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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