17:24, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri MÄ±sÄ±r'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdufettah es-Sisi, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Saad Hariri'yi baÅŸkent Kahire'deki Ä°ttihadiye SarayÄ±'nda kabul etti.

MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Sisi'nin LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri'nin ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini MÄ±sÄ±r'a gerÃ§ekleÅŸtirmesinden memnuniyet duyduÄŸu belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi, LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼metinin dini ve mezhebi ayrÄ±mcÄ±lÄ±ktan uzak, dengeleyici tutumunu takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸtir. CumhurbaÅŸkanÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca, Ã¼lkesinin LÃ¼bnan'Ä±n iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± reddettiÄŸini, Suriye krizi konusunda LÃ¼bnan yÃ¶netiminin gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abalarÄ± takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve uluslararasÄ± toplumu mÃ¼lteciler konusunda LÃ¼bnan'a yardÄ±m etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.

LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri ise gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, MÄ±sÄ±r ile ekonomik, ticari ve turizm alanlarÄ±nda ikili iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirerek, ticaret hacmini artÄ±rma isteÄŸini dile getirdi.

BÃ¶lgeyi ve dÃ¼nyanÄ±n diÄŸer coÄŸrafyalarÄ±nÄ± tehdit eden terÃ¶re karÅŸÄ± MÄ±sÄ±r ile iÅŸbirliÄŸini gÃ¼Ã§lendirme konusunda hassas olduklarÄ±nÄ± belirten Haririâ€™nin MÄ±sÄ±râ€™Ä±n Arap Ã¼lkelerinin milli gÃ¼venliÄŸi konusundaki rolÃ¼ne de vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

MÄ±sÄ±r'a dÃ¼n gelen Hariri, bugÃ¼n Kahire'de ayrÄ±ca, El Ezher Åžeyhi Ahmed et-Tayyib ve MÄ±sÄ±r KÄ±pti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros ile bir araya geldi.

Hariri'nin Kahire'de bugÃ¼nkÃ¼ temaslarÄ± kapsamÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda farklÄ± alanlarda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± ve mutabakat zaptÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± bekleniyor.