LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri MÄ±sÄ±r'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdufettah es-Sisi, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Saad Hariri'yi baÅŸkent Kahire'deki Ä°ttihadiye SarayÄ±'nda kabul etti.
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Sisi'nin LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri'nin ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini MÄ±sÄ±r'a gerÃ§ekleÅŸtirmesinden memnuniyet duyduÄŸu belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi, LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼metinin dini ve mezhebi ayrÄ±mcÄ±lÄ±ktan uzak, dengeleyici tutumunu takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸtir. CumhurbaÅŸkanÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca, Ã¼lkesinin LÃ¼bnan'Ä±n iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± reddettiÄŸini, Suriye krizi konusunda LÃ¼bnan yÃ¶netiminin gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abalarÄ± takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve uluslararasÄ± toplumu mÃ¼lteciler konusunda LÃ¼bnan'a yardÄ±m etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri ise gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, MÄ±sÄ±r ile ekonomik, ticari ve turizm alanlarÄ±nda ikili iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirerek, ticaret hacmini artÄ±rma isteÄŸini dile getirdi.
BÃ¶lgeyi ve dÃ¼nyanÄ±n diÄŸer coÄŸrafyalarÄ±nÄ± tehdit eden terÃ¶re karÅŸÄ± MÄ±sÄ±r ile iÅŸbirliÄŸini gÃ¼Ã§lendirme konusunda hassas olduklarÄ±nÄ± belirten Haririâ€™nin MÄ±sÄ±râ€™Ä±n Arap Ã¼lkelerinin milli gÃ¼venliÄŸi konusundaki rolÃ¼ne de vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
MÄ±sÄ±r'a dÃ¼n gelen Hariri, bugÃ¼n Kahire'de ayrÄ±ca, El Ezher Åžeyhi Ahmed et-Tayyib ve MÄ±sÄ±r KÄ±pti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros ile bir araya geldi.
Hariri'nin Kahire'de bugÃ¼nkÃ¼ temaslarÄ± kapsamÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda farklÄ± alanlarda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± ve mutabakat zaptÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± bekleniyor.
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, Kahire'de MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BatÄ± Åžeria'da Ä°srail politikalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere Ä°srail gÃ¼Ã§leri plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile mÃ¼dahale etti
Hindistan'da 10 yÄ±l Ã¶nce Muiniddin Chisti dergahÄ±na yaptÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ± nedeniyle iki kiÅŸiye Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± verildi
UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2017 raporu NijeryalÄ± bir grup tarafÄ±ndan protesto edildi
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi, Yemen, Somali, GÃ¼ney Sudan ve Nijerya'daki kÄ±tlÄ±ktan en Ã§ok etkilenen 5 milyon kiÅŸi iÃ§in acil yardÄ±m toplanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–SO ve diÄŸer rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar, Hama ilinde Esed ve destekÃ§isi silahlÄ± yabancÄ± gruplara karÅŸÄ± ilerleyerek merkezin 6 kilometre yakÄ±nÄ±na ulaÅŸtÄ±
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turu Ã¶ncesinde son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 1993 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l 22 Mart'ta su krizi ile baÅŸa Ã§Ä±kmak iÃ§in yapÄ±lmasÄ± gerekenleri hatÄ±rlatÄ±yor.
Irak anayasasÄ±na gÃ¶re merkezi yÃ¶netime baÄŸlÄ± olan KerkÃ¼k'te Ã§eÅŸitli yerlere IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±lÄ±yor. TÃ¼rkmenler ve AraplarÄ±n tepki gÃ¶sterdiÄŸi uygulama sonrasÄ± BM'den aÃ§Ä±klama geldi.
32 bin Kosova vatandaÅŸÄ± Avrupa Ã¼lkelerinden memleketlerine geri dÃ¶ndÃ¼
Irak'Ä±n Musul kentinde DEAÅž'a karÅŸÄ± devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk eden siviller iÃ§in acilen harekete geÃ§ilmemesi halinde bÃ¶lgede insani felaket yaÅŸanabileceÄŸi belirtiliyor
Ä°srail 2006'dan beri abluka altÄ±nda tuttuÄŸu Gazze Åžeridi'nde, insani yardÄ±m faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ten uluslararasÄ± kurum ve kuruluÅŸlara, "Hamas'a yardÄ±m ettikleri" iddiasÄ±yla baskÄ± yapÄ±yor
Hollanda'da yabancÄ± kÃ¶kenli vatandaÅŸlarÄ±n, gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± tavÄ±rlarÄ±yla aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ politikalara yÃ¶nelen Ä°ÅŸci Partisinden uzaklaÅŸmasÄ±yla, partinin son seÃ§imlerde meclisteki sandalye sayÄ±sÄ± 38'den 9'a dÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°ngiliz Times gazetesi'nin yazarlarÄ±ndan Roger Boyes, AB Ã¼yeliÄŸi konusunda TÃ¼rkiye'yi "yanÄ±ltan" BatÄ±'nÄ±n tutumunu eleÅŸtirerek TÃ¼rkiye'nin hiÃ§bir zaman AB kulubÃ¼nde istenmediÄŸini sÃ¶yleyerek "TÃ¼rk CumhurbaÅŸkanÄ±, gÃ¶Ã§menlerin Avrupa'ya girmesine izin vermek iÃ§in tÃ¼m gerekÃ§elere sahip. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onu hakir gÃ¶rdÃ¼k" dedi
Avustralya, 12 bin Suriyeli ve IraklÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±dan 10 binini kamplara yerleÅŸtirecek, kalan 2 bin kiÅŸiyi de gelecek aylarda kabul edilecek