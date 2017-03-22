17:54, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ngiltere'de Parlamento binasÄ± iÃ§inde ve Ã¶nÃ¼nde silah sesleri





Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da Ä°ngiliz Parlamento binasÄ± iÃ§inde ve Ã¶nÃ¼nde iki ayrÄ± saldÄ±rÄ± yaÅŸandÄ±. Polise bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±da bulunan kiÅŸi etkisiz hale getirildi. Otomobille yayalarÄ± ezen saldÄ±rganÄ±n da vurulduÄŸu belirtiliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiliz Parlamentosu yakÄ±nÄ±ndaÂ kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndanÂ ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±,Â yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu bildirildi. Ä°ngiliz polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°ngiliz Parlamentosu yakÄ±nÄ±nda kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸilerce ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Ä°ngiliz polisi, Ä°ngiliz Parlamentosu yakÄ±nda Westminister kÃ¶prÃ¼sÃ¼ndenÂ silah sesleri geldiÄŸini, Ã¶ÄŸleden sonra yerel saatle 14:40â€™da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bilgilendirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. SaldÄ±rÄ±da iki kiÅŸinin yaralÄ± olduÄŸu bildirildi. AyrÄ±ca olay sÄ±rasÄ±nda Ä°ngiliz Parlamentosuâ€™ndaki oturumlarÄ± takip eden AA muhabirleri, kimsenin parlamentodan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmediÄŸini kaydetti.Â BazÄ± gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ise parlamento iÃ§erisinde eli bÄ±Ã§aklÄ± bir saldÄ±rganÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi. EÅž ZAMANLI Ä°KÄ°NCÄ° SALDIRI GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± parlamentoya yakÄ±n bÃ¶lgede sivil vatandaÅŸlara ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. EÅŸ zamanlÄ± ikinci saldÄ±rÄ±nÄ±n ise Ä°ngiliz parlamentosu iÃ§erisinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bir saldÄ±rganÄ±n parlamento iÃ§erisinde bir polisi bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â Avam KamarasÄ± Lideri David Lidington, parlamentoda bir polisin bÄ±Ã§aklandÄ±ÄŸÄ± bilgisini doÄŸruladÄ±.Â BÃ¶lgede en az iki kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.Â BÃ¶lge tamamen polis kordonuna alÄ±nÄ±rken, Westminister KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve metro istasyonu kapatÄ±ldÄ±.Â Parlamentodaki oturumlarÄ± takip eden AA muhabirleri kimsenin parlamentodan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmediÄŸini belirtti. BAÅžBAKAN MAY BÄ°NADAN Ã‡IKARILDIÂ Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in parlamento binasÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸanlar ise iÃ§eride bekletiliyor. Ä°ngiliz polisi parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini doÄŸruladÄ±. Ä°ngiliz Parlamentosu sÃ¶zcÃ¼ yardÄ±mcÄ±sÄ± Lindsay HoyleÂ saldÄ±rÄ± sonrasÄ± parlamentodaki Ã§alÄ±ÅŸmalara ara verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Parlamento'ya giden metro hatlarÄ±nÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.Â

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