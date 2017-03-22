Ä°ngiltere'de Parlamento binasÄ± iÃ§inde ve Ã¶nÃ¼nde silah sesleri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiliz Parlamentosu yakÄ±nÄ±ndaÂ kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndanÂ ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±,Â yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu bildirildi.
Ä°ngiliz polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°ngiliz Parlamentosu yakÄ±nÄ±nda kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸilerce ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Ä°ngiliz polisi, Ä°ngiliz Parlamentosu yakÄ±nda Westminister kÃ¶prÃ¼sÃ¼ndenÂ silah sesleri geldiÄŸini, Ã¶ÄŸleden sonra yerel saatle 14:40â€™da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bilgilendirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
SaldÄ±rÄ±da iki kiÅŸinin yaralÄ± olduÄŸu bildirildi.
AyrÄ±ca olay sÄ±rasÄ±nda Ä°ngiliz Parlamentosuâ€™ndaki oturumlarÄ± takip eden AA muhabirleri, kimsenin parlamentodan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmediÄŸini kaydetti.Â
BazÄ± gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ise parlamento iÃ§erisinde eli bÄ±Ã§aklÄ± bir saldÄ±rganÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.
GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± parlamentoya yakÄ±n bÃ¶lgede sivil vatandaÅŸlara ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.
EÅŸ zamanlÄ± ikinci saldÄ±rÄ±nÄ±n ise Ä°ngiliz parlamentosu iÃ§erisinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bir saldÄ±rganÄ±n parlamento iÃ§erisinde bir polisi bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
Avam KamarasÄ± Lideri David Lidington, parlamentoda bir polisin bÄ±Ã§aklandÄ±ÄŸÄ± bilgisini doÄŸruladÄ±.Â
BÃ¶lgede en az iki kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.Â
BÃ¶lge tamamen polis kordonuna alÄ±nÄ±rken, Westminister KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve metro istasyonu kapatÄ±ldÄ±.Â
Parlamentodaki oturumlarÄ± takip eden AA muhabirleri kimsenin parlamentodan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmediÄŸini belirtti.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in parlamento binasÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸanlar ise iÃ§eride bekletiliyor.
Ä°ngiliz polisi parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini doÄŸruladÄ±.
Ä°ngiliz Parlamentosu sÃ¶zcÃ¼ yardÄ±mcÄ±sÄ± Lindsay HoyleÂ saldÄ±rÄ± sonrasÄ± parlamentodaki Ã§alÄ±ÅŸmalara ara verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Parlamento'ya giden metro hatlarÄ±nÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.Â
BÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± YPG'nin oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, ABD Ã¶nderliÄŸindeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Rakka yakÄ±nlarÄ±ndaki Tabka'ya havadan asker indirdiÄŸini duyurdu
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da Ä°ngiliz Parlamento binasÄ± iÃ§inde ve Ã¶nÃ¼nde iki ayrÄ± saldÄ±rÄ± yaÅŸandÄ±. Polise bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±da bulunan kiÅŸi etkisiz hale getirildi. Otomobille yayalarÄ± ezen saldÄ±rganÄ±n da vurulduÄŸu belirtiliyor
GerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Boston'da okullar Avrupa'yÄ± bÃ¼yÃ¼k Afrika'yÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶steren Mercator haritalarÄ±nÄ± terketme kararÄ± aldÄ±
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, Kahire'de MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BatÄ± Åžeria'da Ä°srail politikalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere Ä°srail gÃ¼Ã§leri plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile mÃ¼dahale etti
Hindistan'da 10 yÄ±l Ã¶nce Muiniddin Chisti dergahÄ±na yaptÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ± nedeniyle iki kiÅŸiye Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± verildi
UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2017 raporu NijeryalÄ± bir grup tarafÄ±ndan protesto edildi
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi, Yemen, Somali, GÃ¼ney Sudan ve Nijerya'daki kÄ±tlÄ±ktan en Ã§ok etkilenen 5 milyon kiÅŸi iÃ§in acil yardÄ±m toplanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–SO ve diÄŸer rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar, Hama ilinde Esed ve destekÃ§isi silahlÄ± yabancÄ± gruplara karÅŸÄ± ilerleyerek merkezin 6 kilometre yakÄ±nÄ±na ulaÅŸtÄ±
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turu Ã¶ncesinde son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi
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Irak anayasasÄ±na gÃ¶re merkezi yÃ¶netime baÄŸlÄ± olan KerkÃ¼k'te Ã§eÅŸitli yerlere IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±lÄ±yor. TÃ¼rkmenler ve AraplarÄ±n tepki gÃ¶sterdiÄŸi uygulama sonrasÄ± BM'den aÃ§Ä±klama geldi.
32 bin Kosova vatandaÅŸÄ± Avrupa Ã¼lkelerinden memleketlerine geri dÃ¶ndÃ¼
Irak'Ä±n Musul kentinde DEAÅž'a karÅŸÄ± devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk eden siviller iÃ§in acilen harekete geÃ§ilmemesi halinde bÃ¶lgede insani felaket yaÅŸanabileceÄŸi belirtiliyor
Ä°srail 2006'dan beri abluka altÄ±nda tuttuÄŸu Gazze Åžeridi'nde, insani yardÄ±m faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ten uluslararasÄ± kurum ve kuruluÅŸlara, "Hamas'a yardÄ±m ettikleri" iddiasÄ±yla baskÄ± yapÄ±yor