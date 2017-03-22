Londra'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±: 4 Ã¶lÃ¼ | FOTO-VÄ°DEO

Ä°ngiliz polisi, baÅŸkent Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, biri polis 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, "SaldÄ±rÄ±nÄ±n bir kiÅŸi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. SaldÄ±rgan etkisiz hale getirildi." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
Olay yerel saatle 14.35'te meydana geldi. Ä°ngiliz Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bÄ±Ã§aklÄ± ve otomobilli saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti.
TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda biri polis Ã¼Ã§ kiÅŸiÂ hayatÄ±nÄ± kaybederken, 20 kiÅŸi yaralandÄ±. SaldÄ±rgan da polis tarafÄ±ndan vurularak etkisiz hale getirildi.
Otomobiliyle yayalarÄ± ezerek Ä°ngiliz Parlamento binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne gelen saldÄ±rgan araÃ§tan inerek bahÃ§eye girdi.
Asya kÃ¶kenli ve 40'lÄ± yaÅŸlarda olduÄŸu belirtilen bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rgan polis tarafÄ±ndan vurularak etkisiz hale getirildi.Â
Kimsenin parlamentodan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmedi, bazÄ± gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ise parlamento iÃ§erisinde eli bÄ±Ã§aklÄ± bir saldÄ±rganÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi. OlayÄ±n ardÄ±ndan parlamento binasÄ± giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±ldÄ±.
BÃ¶lge tamamen polis kordonuna alÄ±nÄ±rken, Westminister KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve metro istasyonu kapatÄ±ldÄ±.Â
Ã–te yandan, Ä°ngiliz Parlamentosunun gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri kontrolÃ¼nde boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸbakan Theresa May parlamentodan konutuna getirildi. Åžu an durumu takip ediyor." denildi.
Ä°ngiliz polisi, baÅŸkent Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, biri polis 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, "SaldÄ±rÄ±nÄ±n bir kiÅŸi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. SaldÄ±rgan etkisiz hale getirildi." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ä°ngiliz parlamentosu ve civarÄ±nda yaÅŸanan saldÄ±rÄ±larla ilgili bilgilendirildiÄŸi belirtildi.Â
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Trump'Ä±n Londra'daki saldÄ±rÄ±larla ilgili bilgilendirildiÄŸi ve geliÅŸmelerin takip edildiÄŸini iletti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin,"TerÃ¶r herkesin baÅŸÄ±nÄ±n belasÄ±dÄ±r. TerÃ¶rÃ¼ sadece MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerle zikretmek yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k yanlÄ±ÅŸtÄ±r. TerÃ¶r kÃ¼resel bir felakettir, insanlÄ±ÄŸÄ±n baÅŸÄ±nÄ±n belasÄ±dÄ±r." dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"TerÃ¶r konusunda Ã§ifte standardÄ±, 'ama'yÄ±, 'fakat'Ä± bÄ±rakmak lazÄ±m ve terÃ¶r konusunda bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin bir araya gelmesi lazÄ±m, ortak mÃ¼cadele yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m."
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, Avrupa Ã¼lkelerinin organize bir ÅŸekilde terÃ¶rle mÃ¼cadele etmesini istedi.Â
Londraâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yapan Hollande, "Bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n engellenmesi iÃ§in gerekli bÃ¼tÃ¼n koÅŸullarÄ± yaratmalÄ±yÄ±z. Avrupa dÃ¼zeyinde bu konuda organize olmamÄ±z gerekir. "dedi.Â
Ä°ngiltere halkÄ± ile terÃ¶rle mÃ¼cadele dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± kaydeden Hollande, "TerÃ¶rizm hepimizi ilgilendiren bir konu ve terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na hedef olan Fransa, Ä°ngiliz halkÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ±larÄ± Ã§ok yakÄ±ndan tanÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.Â
Fransaâ€™da diÄŸer siyasi parti temsilcileri de yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalarda, saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±lar ve Ä°ngiltereâ€™ye dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± gÃ¶nderdiler.Â
Washington yÃ¶netiminin 8 Ã¼lkeden ABDâ€™ye direkt uÃ§uÅŸlara uyguladÄ±ÄŸÄ± elektronik cihaz yasaÄŸÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle deÄŸil, ekonomik nedenlerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
Calais Belediyesinin, insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yasaklayan genelgesi idari mahkeme tarafÄ±ndan iptal edildi
ABD'de eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden, yeni gÃ¶reve gelen BaÅŸkan Donald Trump liderliÄŸindeki yÃ¶netimin, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le sÃ¼regelen yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti
DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan, 26 Mart'ta yapÄ±lacak seÃ§imlerle ilgili "Eminim ki yÃ¼zde 4 barajÄ±nÄ± aÅŸacaÄŸÄ±z. Ã–yle bir sorun yok" dedi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden taraflarÄ±n doÄŸrudan temas kurmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak sonuÃ§lar elde edilmesini bekliyoruz" dedi
Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Radev'in, Ã¼lkenin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±na uÄŸramasÄ± durumunda AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tuskâ€™tan yardÄ±m talebinde bulundu
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyonun, Suriye'de Rakka'ya baÄŸlÄ± Tabka yakÄ±nlarÄ±na paraÅŸÃ¼tle Amerikan askeri ve YPG Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki SDG'lileri indirdiÄŸi bildirildi
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da Ä°ngiliz Parlamento binasÄ± yakÄ±nÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, biri polis 20 kiÅŸi yaralandÄ±
GerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Boston'da okullar Avrupa'yÄ± bÃ¼yÃ¼k Afrika'yÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶steren Mercator haritalarÄ±nÄ± terketme kararÄ± aldÄ±
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, Kahire'de MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BatÄ± Åžeria'da Ä°srail politikalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere Ä°srail gÃ¼Ã§leri plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile mÃ¼dahale etti
Hindistan'da 10 yÄ±l Ã¶nce Muiniddin Chisti dergahÄ±na yaptÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ± nedeniyle iki kiÅŸiye Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± verildi
UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2017 raporu NijeryalÄ± bir grup tarafÄ±ndan protesto edildi
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi, Yemen, Somali, GÃ¼ney Sudan ve Nijerya'daki kÄ±tlÄ±ktan en Ã§ok etkilenen 5 milyon kiÅŸi iÃ§in acil yardÄ±m toplanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–SO ve diÄŸer rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar, Hama ilinde Esed ve destekÃ§isi silahlÄ± yabancÄ± gruplara karÅŸÄ± ilerleyerek merkezin 6 kilometre yakÄ±nÄ±na ulaÅŸtÄ±
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turu Ã¶ncesinde son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi