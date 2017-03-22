17:54, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Londra'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±: 4 Ã¶lÃ¼ | FOTO-VÄ°DEO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiliz polisi, baÅŸkent Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, biri polis 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, "SaldÄ±rÄ±nÄ±n bir kiÅŸi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. SaldÄ±rgan etkisiz hale getirildi." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.





Olay yerel saatle 14.35'te meydana geldi. Ä°ngiliz Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bÄ±Ã§aklÄ± ve otomobilli saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti.

TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda biri polis Ã¼Ã§ kiÅŸiÂ hayatÄ±nÄ± kaybederken, 20 kiÅŸi yaralandÄ±. SaldÄ±rgan da polis tarafÄ±ndan vurularak etkisiz hale getirildi.

Otomobiliyle yayalarÄ± ezerek Ä°ngiliz Parlamento binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne gelen saldÄ±rgan araÃ§tan inerek bahÃ§eye girdi.

Asya kÃ¶kenli ve 40'lÄ± yaÅŸlarda olduÄŸu belirtilen bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rgan polis tarafÄ±ndan vurularak etkisiz hale getirildi.Â

Kimsenin parlamentodan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmedi, bazÄ± gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ise parlamento iÃ§erisinde eli bÄ±Ã§aklÄ± bir saldÄ±rganÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi. OlayÄ±n ardÄ±ndan parlamento binasÄ± giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±ldÄ±.

BÃ¶lge tamamen polis kordonuna alÄ±nÄ±rken, Westminister KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve metro istasyonu kapatÄ±ldÄ±.Â

Ä°NGÄ°LÄ°Z PARLAMENTOSU BOÅžALTILDI

Ã–te yandan, Ä°ngiliz Parlamentosunun gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri kontrolÃ¼nde boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

'BAÅžBAKAN MAY PARLAMENTODAN KONUTUNA GETÄ°RÄ°LDÄ°'

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸbakan Theresa May parlamentodan konutuna getirildi. Åžu an durumu takip ediyor." denildi.

ELDEKÄ° BÄ°LGÄ°LERE GÃ–RE TERÃ–R SALDIRISI

Ä°ngiliz polisi, baÅŸkent Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, biri polis 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, "SaldÄ±rÄ±nÄ±n bir kiÅŸi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. SaldÄ±rgan etkisiz hale getirildi." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

ABD'DEN SALDIRIYLA Ä°LGÄ°LÄ° AÃ‡IKLAMAÂ

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ä°ngiliz parlamentosu ve civarÄ±nda yaÅŸanan saldÄ±rÄ±larla ilgili bilgilendirildiÄŸi belirtildi.Â

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Trump'Ä±n Londra'daki saldÄ±rÄ±larla ilgili bilgilendirildiÄŸi ve geliÅŸmelerin takip edildiÄŸini iletti.

BÄ°NALÄ° YILDIRIM:Â ORTAK MÃœCADELE YAPILMASI LAZIM

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin,"TerÃ¶r herkesin baÅŸÄ±nÄ±n belasÄ±dÄ±r. TerÃ¶rÃ¼ sadece MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerle zikretmek yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k yanlÄ±ÅŸtÄ±r. TerÃ¶r kÃ¼resel bir felakettir, insanlÄ±ÄŸÄ±n baÅŸÄ±nÄ±n belasÄ±dÄ±r." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TerÃ¶r konusunda Ã§ifte standardÄ±, 'ama'yÄ±, 'fakat'Ä± bÄ±rakmak lazÄ±m ve terÃ¶r konusunda bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin bir araya gelmesi lazÄ±m, ortak mÃ¼cadele yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m."

FRANSA CUMHURBAÅžKANI HOLLANDE'DEN TERÃ–RLE MÃœCADELE MESAJI

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, Avrupa Ã¼lkelerinin organize bir ÅŸekilde terÃ¶rle mÃ¼cadele etmesini istedi.Â

Londraâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yapan Hollande, "Bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n engellenmesi iÃ§in gerekli bÃ¼tÃ¼n koÅŸullarÄ± yaratmalÄ±yÄ±z. Avrupa dÃ¼zeyinde bu konuda organize olmamÄ±z gerekir. "dedi.Â

Ä°ngiltere halkÄ± ile terÃ¶rle mÃ¼cadele dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± kaydeden Hollande, "TerÃ¶rizm hepimizi ilgilendiren bir konu ve terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na hedef olan Fransa, Ä°ngiliz halkÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ±larÄ± Ã§ok yakÄ±ndan tanÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.Â

Fransaâ€™da diÄŸer siyasi parti temsilcileri de yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalarda, saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±lar ve Ä°ngiltereâ€™ye dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± gÃ¶nderdiler.Â