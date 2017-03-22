Londra'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± | FOTO-VÄ°DEO

Ä°ngiliz Parlamentosu yakÄ±nÄ±ndaÂ kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndanÂ ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°ngiliz polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°ngiliz Parlamentosu yakÄ±nÄ±nda kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸilerce ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Ä°ngiliz polisi, Ä°ngiliz Parlamentosu yakÄ±nda Westminister kÃ¶prÃ¼sÃ¼ndenÂ silah sesleri geldiÄŸini, Ã¶ÄŸleden sonra yerel saatle 14:40â€™da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bilgilendirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Kimsenin parlamentodan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmedi, bazÄ± gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ise parlamento iÃ§erisinde eli bÄ±Ã§aklÄ± bir saldÄ±rganÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.
GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± parlamentoya yakÄ±n bÃ¶lgede sivil vatandaÅŸlara ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.
EÅŸ zamanlÄ± ikinci saldÄ±rÄ±nÄ±n ise Ä°ngiliz parlamentosu iÃ§erisinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bir saldÄ±rganÄ±n parlamento iÃ§erisinde bir polisi bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
Avam KamarasÄ± Lideri David Lidington, parlamentoda bir polisin bÄ±Ã§aklandÄ±ÄŸÄ± bilgisini doÄŸruladÄ±.Â
BÃ¶lge tamamen polis kordonuna alÄ±nÄ±rken, Westminister KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve metro istasyonu kapatÄ±ldÄ±.Â
Ã–te yandan, Ã§evreye ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± sonucu yaralananlarÄ±n olduÄŸu ve iÃ§erisinde bir polisin bÄ±Ã§aklandÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiliz Parlamentosu gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri kontrolÃ¼nde boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸbakan Theresa May parlamentodan konutuna getirildi. Åžu an durumu takip ediyor." denildi.
Ä°ngiltereâ€™nin baÅŸkenti Londraâ€™da parlamento yakÄ±nlarÄ±ndaki silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sir Thomas Hastanesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada bir kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Hastaneden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°ngiliz parlamentosu yakÄ±nlarÄ±ndaki silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda bir kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, bazÄ± yaralÄ±larÄ±n durumunun ciddi olduÄŸu belirtildi.
Hastanenin aÃ§Ä±klamasÄ±nda yaralÄ± sayÄ±sÄ±na yer verilmezken, Ä°ngiliz basÄ±nÄ± bÃ¶lgede en az iki kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°ngiliz polisinden, "Westminster bÃ¶lgesinden uzakta bulunun. Polis dahil yaralÄ±lar var, sayÄ± veremiyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.Â
Ä°ngiliz polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada eldeki ilk bilgilere gÃ¶re olayÄ±n bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ä°ngiliz parlamentosu ve civarÄ±nda yaÅŸanan saldÄ±rÄ±larla ilgili bilgilendirildiÄŸi belirtildi.Â
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Trump'Ä±n Londra'daki saldÄ±rÄ±larla ilgili bilgilendirildiÄŸi ve geliÅŸmelerin takip edildiÄŸini iletti.
Calais Belediyesinin, insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yasaklayan genelgesi idari mahkeme tarafÄ±ndan iptal edildi
ABD'de eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden, yeni gÃ¶reve gelen BaÅŸkan Donald Trump liderliÄŸindeki yÃ¶netimin, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le sÃ¼regelen yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti
DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan, 26 Mart'ta yapÄ±lacak seÃ§imlerle ilgili "Eminim ki yÃ¼zde 4 barajÄ±nÄ± aÅŸacaÄŸÄ±z. Ã–yle bir sorun yok" dedi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden taraflarÄ±n doÄŸrudan temas kurmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak sonuÃ§lar elde edilmesini bekliyoruz" dedi
Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Radev'in, Ã¼lkenin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±na uÄŸramasÄ± durumunda AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tuskâ€™tan yardÄ±m talebinde bulundu
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyonun, Suriye'de Rakka'ya baÄŸlÄ± Tabka yakÄ±nlarÄ±na paraÅŸÃ¼tle Amerikan askeri ve YPG Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki SDG'lileri indirdiÄŸi bildirildi
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da Ä°ngiliz Parlamento binasÄ± yakÄ±nÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
GerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Boston'da okullar Avrupa'yÄ± bÃ¼yÃ¼k Afrika'yÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶steren Mercator haritalarÄ±nÄ± terketme kararÄ± aldÄ±
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, Kahire'de MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BatÄ± Åžeria'da Ä°srail politikalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere Ä°srail gÃ¼Ã§leri plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile mÃ¼dahale etti
Hindistan'da 10 yÄ±l Ã¶nce Muiniddin Chisti dergahÄ±na yaptÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ± nedeniyle iki kiÅŸiye Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± verildi
UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2017 raporu NijeryalÄ± bir grup tarafÄ±ndan protesto edildi
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi, Yemen, Somali, GÃ¼ney Sudan ve Nijerya'daki kÄ±tlÄ±ktan en Ã§ok etkilenen 5 milyon kiÅŸi iÃ§in acil yardÄ±m toplanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–SO ve diÄŸer rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar, Hama ilinde Esed ve destekÃ§isi silahlÄ± yabancÄ± gruplara karÅŸÄ± ilerleyerek merkezin 6 kilometre yakÄ±nÄ±na ulaÅŸtÄ±
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turu Ã¶ncesinde son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 1993 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l 22 Mart'ta su krizi ile baÅŸa Ã§Ä±kmak iÃ§in yapÄ±lmasÄ± gerekenleri hatÄ±rlatÄ±yor.