17:54, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Londra'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± | FOTO-VÄ°DEO





Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da Ä°ngiliz Parlamento binasÄ± yakÄ±nÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiliz Parlamentosu yakÄ±nÄ±ndaÂ kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndanÂ ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. Ä°ngiliz polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°ngiliz Parlamentosu yakÄ±nÄ±nda kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸilerce ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Ä°ngiliz polisi, Ä°ngiliz Parlamentosu yakÄ±nda Westminister kÃ¶prÃ¼sÃ¼ndenÂ silah sesleri geldiÄŸini, Ã¶ÄŸleden sonra yerel saatle 14:40â€™da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bilgilendirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Kimsenin parlamentodan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmedi, bazÄ± gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ise parlamento iÃ§erisinde eli bÄ±Ã§aklÄ± bir saldÄ±rganÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi. EÅž ZAMANLI Ä°KÄ°NCÄ° SALDIRI GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± parlamentoya yakÄ±n bÃ¶lgede sivil vatandaÅŸlara ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. EÅŸ zamanlÄ± ikinci saldÄ±rÄ±nÄ±n ise Ä°ngiliz parlamentosu iÃ§erisinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bir saldÄ±rganÄ±n parlamento iÃ§erisinde bir polisi bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â Avam KamarasÄ± Lideri David Lidington, parlamentoda bir polisin bÄ±Ã§aklandÄ±ÄŸÄ± bilgisini doÄŸruladÄ±.Â BÃ¶lge tamamen polis kordonuna alÄ±nÄ±rken, Westminister KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve metro istasyonu kapatÄ±ldÄ±.Â Ä°NGÄ°LÄ°Z PARLAMENTOSU BOÅžALTILDI Ã–te yandan, Ã§evreye ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± sonucu yaralananlarÄ±n olduÄŸu ve iÃ§erisinde bir polisin bÄ±Ã§aklandÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiliz Parlamentosu gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri kontrolÃ¼nde boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. 'BAÅžBAKAN MAY PARLAMENTODAN KONUTUNA GETÄ°RÄ°LDÄ°' Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸbakan Theresa May parlamentodan konutuna getirildi. Åžu an durumu takip ediyor." denildi. BÄ°R KADIN Ã–LDÃœ Ä°ngiltereâ€™nin baÅŸkenti Londraâ€™da parlamento yakÄ±nlarÄ±ndaki silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sir Thomas Hastanesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada bir kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Hastaneden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°ngiliz parlamentosu yakÄ±nlarÄ±ndaki silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda bir kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, bazÄ± yaralÄ±larÄ±n durumunun ciddi olduÄŸu belirtildi. Hastanenin aÃ§Ä±klamasÄ±nda yaralÄ± sayÄ±sÄ±na yer verilmezken, Ä°ngiliz basÄ±nÄ± bÃ¶lgede en az iki kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. ELDEKÄ° BÄ°LGÄ°LERE GÃ–RE TERÃ–R SALDIRISI Ä°ngiliz polisinden, "Westminster bÃ¶lgesinden uzakta bulunun. Polis dahil yaralÄ±lar var, sayÄ± veremiyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.Â Ä°ngiliz polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada eldeki ilk bilgilere gÃ¶re olayÄ±n bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â ABD'DEN SALDIRIYLA Ä°LGÄ°LÄ° AÃ‡IKLAMAÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ä°ngiliz parlamentosu ve civarÄ±nda yaÅŸanan saldÄ±rÄ±larla ilgili bilgilendirildiÄŸi belirtildi.Â Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Trump'Ä±n Londra'daki saldÄ±rÄ±larla ilgili bilgilendirildiÄŸi ve geliÅŸmelerin takip edildiÄŸini iletti.

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