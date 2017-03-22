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19:15, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Amerika
GÃ¼ncelleme: 17:30, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Boston'da okullar dÃ¼nya haritasÄ±nÄ± dÃ¼zeltiyor
Boston'da okullar dÃ¼nya haritasÄ±nÄ± dÃ¼zeltiyor

GerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Boston'da okullar Avrupa'yÄ± bÃ¼yÃ¼k Afrika'yÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶steren Mercator haritalarÄ±nÄ± terketme kararÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinin baÅŸkenti Boston'da bir okul, okullarda kullanÄ±lan Mercator projeksiyonlu haritalarÄ± kullanmama kararÄ± aldÄ±. OrantÄ±larÄ± gerÃ§eÄŸe daha yakÄ±n olan Peters'i kullanmaya karar verdi.

Mercator Projection HaritasÄ±

Harita Flaman haritacÄ± Gerardus Mercator tarafÄ±ndan 1569'da tasarlandÄ±. Avrupa'yÄ± merkeze koyanÂ ve Afrika'nÄ±n ve GÃ¼ney Amerika'nÄ±n boyutlarÄ±nÄ± kÃ¼Ã§Ã¼lten bir harita.

Peters HaritasÄ±

Peters haritasÄ±, Afrika kÄ±tasÄ±nÄ± Kuzey Amerika ve Avrupa'dan daha bÃ¼yÃ¼k olarak tasvir etmektedir. GÃ¼ney Amerika da, Mercator'un Ã§izdiÄŸi orandan Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lge.

Boston bÃ¶lgesindeki Ã¶ÄŸretmenler Mercator projeksiyon almamaya karar verdi. Bunun yerine, Peters projeksiyonunu orijinal haritanÄ±n yanÄ±na koyarakÂ Ã¶ÄŸrencilerin farkÄ± gÃ¶rerek incelemelerini saÄŸladÄ±.

Boston devlet okullarÄ±nda tarih ve sosyal bilgiler mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Natacha Scott Guardian'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "OnlarÄ±n [Ã¶ÄŸrencilerin] tepkilerinden bazÄ±larÄ± oldukÃ§a komikti ... Ama bildiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini sorgularken gÃ¶rmek ilginÃ§ti." dedi.

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