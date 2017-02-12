18:12, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Almanya CumhurbaÅŸkanÄ±ndan TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'da CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Frank-Walter Steinmeier, Federal Mecliste (Bundestag) dÃ¼zenlenen bir tÃ¶renle yemin ederek resmen gÃ¶revine baÅŸladÄ±. Meclisteki yemin tÃ¶renine Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile eski CumhurbaÅŸkanÄ± Joachim Gauck da katÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, yemin sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Hollanda seÃ§imleri veÂ TÃ¼rkiyeÂ ile yaÅŸanan gerginliÄŸe deÄŸindi.

"GÃœNÃœMÃœZDE TÃœRKÄ°YE FARKLI BÄ°R ÃœLKE"

TÃ¼rkiye'nin 30 yÄ±l Ã¶nce geri kalmÄ±ÅŸ bir Ã¼lke olduÄŸunu ve milyonlarca insanÄ±n iÅŸ aramak iÃ§in yurtlarÄ±nÄ± terk ederek Avrupa'ya geldiÄŸini ifade eden Steinmeier, "GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde TÃ¼rkiye farklÄ± bir Ã¼lke. Bir ekonomik kalkÄ±nma ve reform dÃ¶nemi ve bunu kimse inkar etmeyecektir, Avrupa ile yakÄ±nlaÅŸma dÃ¶nemi yaÅŸadÄ±. Biz Almanlar tÃ¼m bunlarÄ± takdir ettik ve destekledik. TÃ¼rkiye'nin son 20 yÄ±lda izlediÄŸi yola, Almanya'da yaÅŸayan, Ã§alÄ±ÅŸan ve burada kendini evinde hisseden birÃ§ok TÃ¼rk asÄ±llÄ± insan nedeniyle de kendimizi Ã¶zellikle baÄŸlÄ± hissettik." dedi.

"GEÃ‡EN YAZ YAÅžANAN DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°NÄ° KINIYORUZ"

TÃ¼rkiye'ye kibir ve ukalalÄ±kla bakmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Steinmeier, "TÃ¼rkiye'nin Irak ve Suriye gibi bÃ¼yÃ¼k bir kriz bÃ¶lgesine komÅŸu olduÄŸunu biliyoruz. GeÃ§en yaz yaÅŸanan darbe giriÅŸimini kÄ±nÄ±yoruz. Ancak yÄ±llardan, onlarca yÄ±ldan beri kurulanlarÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±ndan endiÅŸe duyuyoruz. Ã‡aÄŸrÄ±m bu endiÅŸeden kaynaklanmaktadÄ±r. Gerilimin azaltÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki inandÄ±rÄ±cÄ± sinyaller memnuniyet vericidir. Ancak, aÄŸza alÄ±nmayacak Nazi benzetmelerine son verin. TÃ¼rkiye ile ortaklÄ±k isteyenlerle olan baÄŸÄ± kesmeyin. Hukuk devletine, medya ve gazetecilerin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± gÃ¶sterin. Ve Deniz YÃ¼cel'i serbest bÄ±rakÄ±n." ifadelerini kullandÄ±.