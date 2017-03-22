18:17, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Doktorlara ikinci Ã¶zel hastanede Ã§alÄ±ÅŸma imkanÄ±





Ã–zel hastanede Ã§alÄ±ÅŸan hekimler, mesai saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶zel hastanede daha Ã§alÄ±ÅŸabilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi "Ã–zel Hastaneler YÃ¶netmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. YÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸine gÃ¶re, Ã¶zel hastanede Ã§alÄ±ÅŸanÂ hekimler, mesai saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka Ã¶zel hastanede nÃ¶bet tutabilecek ve yine hastanedeki Ã§alÄ±ÅŸma saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka Ã¶zel hastane ve tÄ±p merkezlerinde kurumsal sÃ¶zleÅŸmeyle Ã§alÄ±ÅŸabilecek. Ã–zel hastaneler, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n izniyle planlama kapsamÄ±ndaki Ã¼nite ve merkezlerini baÅŸka Ã¶zel hastaneye devredebilecek ve hastaneler, kendi aralarÄ±nda veya tÄ±p merkezleri ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± kadro deÄŸiÅŸimi yapabilecek. Hastaneler, mevcut yatak sayÄ±larÄ± korunarak birleÅŸebilecek, ayrÄ±ca baÅŸka saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ± ile birleÅŸerek (tÄ±p/dal merkezleri, poliklinik) kadro sayÄ±sÄ±nÄ± 33'e Ã§Ä±karmalarÄ± halinde yatak sayÄ±larÄ± 100'e tamamlanabilecek.

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