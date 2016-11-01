18:38, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Koalisyon gÃ¼Ã§leri Rakka yakÄ±nlarÄ±na asker indirdi



Foto: ArÅŸiv

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyonun, Suriye'de Rakka'ya baÄŸlÄ± Tabka yakÄ±nlarÄ±na paraÅŸÃ¼tle Amerikan askeri ve YPG Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki SDG'lileri indirdiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG'nin ana omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'nin (SDG), sosyal medya kanalÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ABD Ã¶nderliÄŸindeki koalisyon Rakka yakÄ±nlarÄ±ndaki Tabka yakÄ±nlarÄ±na havadan asker indirdi.Â Operasyonun stratejik konumdaki Tabka'yÄ± ele geÃ§irmek ve Suriye rejimi gÃ¼Ã§lerini geriletme amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Pentagon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adrian Rankine-Galloway da, Tabka BarajÄ±'nÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in indirilen gÃ¼Ã§lerin YPG'li olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, SDG bÃ¼nyesindeki Suriye Arap Koalisyonu'ndan olduÄŸunu sÃ¶yledi. PKK'nÄ±n Suriye kolu YPG, DAEÅž'in Rakka'dan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lacak ABD destekli operasyonun nisan baÅŸÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ankara ise nihai kararÄ±n henÃ¼z verilmediÄŸini ve operasyonun TÃ¼rkiye'nin de destekleyeceÄŸi diÄŸer gÃ¼Ã§lerle yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtmiÅŸti.

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