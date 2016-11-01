18:38, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Rakka yakÄ±nlarÄ±na asker indirildi



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BÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± YPG'nin oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, ABD Ã¶nderliÄŸindeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Rakka yakÄ±nlarÄ±ndaki Tabka'ya havadan asker indirdiÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG'nin ana omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, (SDG) koalisyon desteÄŸi ile yapÄ±lan operasyonu sosyal medyadan duyurdu. Operasyonun stratejik konumdaki Tabka'yÄ± ele geÃ§irmek ve Suriye rejimi gÃ¼Ã§lerini geriletme amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.



Pentagon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adrian Rankine-Galloway da, Tabka BarajÄ±'nÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in indirilen gÃ¼Ã§lerin YPG'li olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, SDG bÃ¼nyesindeki Suriye Arap Koalisyonu'ndan olduÄŸunu sÃ¶yledi.



PKK'nÄ±n Suriye kolu YPG, DAEÅž'in Rakka'dan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lacak ABD destekli operasyonun nisan baÅŸÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â



Ankara ise nihai kararÄ±n henÃ¼z verilmediÄŸini ve operasyonun TÃ¼rkiye'nin de destekleyeceÄŸi diÄŸer gÃ¼Ã§lerle yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtmiÅŸti.

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