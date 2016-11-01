Rakka yakÄ±nlarÄ±na asker indirildi

PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG'nin ana omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, (SDG) koalisyon desteÄŸi ile yapÄ±lan operasyonu sosyal medyadan duyurdu. Operasyonun stratejik konumdaki Tabka'yÄ± ele geÃ§irmek ve Suriye rejimi gÃ¼Ã§lerini geriletme amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Pentagon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adrian Rankine-Galloway da, Tabka BarajÄ±'nÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in indirilen gÃ¼Ã§lerin YPG'li olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, SDG bÃ¼nyesindeki Suriye Arap Koalisyonu'ndan olduÄŸunu sÃ¶yledi.
PKK'nÄ±n Suriye kolu YPG, DAEÅž'in Rakka'dan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lacak ABD destekli operasyonun nisan baÅŸÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â
Ankara ise nihai kararÄ±n henÃ¼z verilmediÄŸini ve operasyonun TÃ¼rkiye'nin de destekleyeceÄŸi diÄŸer gÃ¼Ã§lerle yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtmiÅŸti.
BÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± YPG'nin oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, ABD Ã¶nderliÄŸindeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Rakka yakÄ±nlarÄ±ndaki Tabka'ya havadan asker indirdiÄŸini duyurdu
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da Ä°ngiliz Parlamento binasÄ± iÃ§inde ve Ã¶nÃ¼nde iki ayrÄ± saldÄ±rÄ± yaÅŸandÄ±. Polise bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±da bulunan kiÅŸi etkisiz hale getirildi. Otomobille yayalarÄ± ezen saldÄ±rganÄ±n da vurulduÄŸu belirtiliyor
GerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Boston'da okullar Avrupa'yÄ± bÃ¼yÃ¼k Afrika'yÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶steren Mercator haritalarÄ±nÄ± terketme kararÄ± aldÄ±
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, Kahire'de MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BatÄ± Åžeria'da Ä°srail politikalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere Ä°srail gÃ¼Ã§leri plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile mÃ¼dahale etti
Hindistan'da 10 yÄ±l Ã¶nce Muiniddin Chisti dergahÄ±na yaptÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ± nedeniyle iki kiÅŸiye Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± verildi
UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2017 raporu NijeryalÄ± bir grup tarafÄ±ndan protesto edildi
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi, Yemen, Somali, GÃ¼ney Sudan ve Nijerya'daki kÄ±tlÄ±ktan en Ã§ok etkilenen 5 milyon kiÅŸi iÃ§in acil yardÄ±m toplanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–SO ve diÄŸer rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar, Hama ilinde Esed ve destekÃ§isi silahlÄ± yabancÄ± gruplara karÅŸÄ± ilerleyerek merkezin 6 kilometre yakÄ±nÄ±na ulaÅŸtÄ±
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turu Ã¶ncesinde son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 1993 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l 22 Mart'ta su krizi ile baÅŸa Ã§Ä±kmak iÃ§in yapÄ±lmasÄ± gerekenleri hatÄ±rlatÄ±yor.
Irak anayasasÄ±na gÃ¶re merkezi yÃ¶netime baÄŸlÄ± olan KerkÃ¼k'te Ã§eÅŸitli yerlere IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±lÄ±yor. TÃ¼rkmenler ve AraplarÄ±n tepki gÃ¶sterdiÄŸi uygulama sonrasÄ± BM'den aÃ§Ä±klama geldi.
32 bin Kosova vatandaÅŸÄ± Avrupa Ã¼lkelerinden memleketlerine geri dÃ¶ndÃ¼
Irak'Ä±n Musul kentinde DEAÅž'a karÅŸÄ± devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk eden siviller iÃ§in acilen harekete geÃ§ilmemesi halinde bÃ¶lgede insani felaket yaÅŸanabileceÄŸi belirtiliyor
Ä°srail 2006'dan beri abluka altÄ±nda tuttuÄŸu Gazze Åžeridi'nde, insani yardÄ±m faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ten uluslararasÄ± kurum ve kuruluÅŸlara, "Hamas'a yardÄ±m ettikleri" iddiasÄ±yla baskÄ± yapÄ±yor