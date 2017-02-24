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18:59, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Zonguldakâ€™ta FETÃ– davasÄ±na devam edildi
Zonguldakâ€™ta FETÃ– davasÄ±na devam edildi

Zonguldak'ta FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla, aralarÄ±nda eski TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu (TTK) Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 11'i tutuklu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Zonguldak'ta FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla, aralarÄ±nda eski TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu (TTK) Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 11'i tutuklu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

Zonguldak 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, sanÄ±klar ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada, tutuksuz yargÄ±lanan 2 sanÄ±k savunma yaptÄ±. SanÄ±klar savunmalarÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sohbet toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmedi.

YaklaÅŸÄ±k 7 saat sÃ¼ren duruÅŸmada, tutuksuz 2 sanÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra bazÄ± tanÄ±klarÄ± da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu 1 sanÄ±ÄŸÄ±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliyesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Zonguldak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan eski TTK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 13 sanÄ±k, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak veya yÃ¶netmek" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak"la suÃ§lanÄ±yor.



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