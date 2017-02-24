Zonguldakâ€™ta FETÃ– davasÄ±na devam edildi

Zonguldak'ta FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla, aralarÄ±nda eski TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu (TTK) Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 11'i tutuklu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.
Zonguldak 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, sanÄ±klar ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.
DuruÅŸmada, tutuksuz yargÄ±lanan 2 sanÄ±k savunma yaptÄ±. SanÄ±klar savunmalarÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sohbet toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmedi.
YaklaÅŸÄ±k 7 saat sÃ¼ren duruÅŸmada, tutuksuz 2 sanÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra bazÄ± tanÄ±klarÄ± da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu 1 sanÄ±ÄŸÄ±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliyesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Zonguldak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan eski TTK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 13 sanÄ±k, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak veya yÃ¶netmek" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak"la suÃ§lanÄ±yor.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun aldÄ±ÄŸÄ± karar uyarÄ±nca, daha Ã¶nce seÃ§ime 4 gÃ¼n kala sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±nca alÄ±nan seÃ§im torbalarÄ±, artÄ±k seÃ§im sabahÄ± bina sorumlularÄ±nca alÄ±narak sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, DEAÅž'la mÃ¼cadele eden 68 Ã¼lke dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ± bir araya getiren toplantÄ±daki konuÅŸmasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'la mÃ¼cadeledeki Ã§abasÄ±na vurgu yaptÄ±
Zonguldak'ta FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla, aralarÄ±nda eski TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu (TTK) Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 11'i tutuklu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi
Ã–zel hastanede Ã§alÄ±ÅŸan hekimler, mesai saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶zel hastanede daha Ã§alÄ±ÅŸabilecek
Almanya'da yemin ederek gÃ¶revine baÅŸlayan CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, yemin sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan gerginliÄŸe deÄŸinerek, "TÃ¼rkiye'ye kibir ve ukalalÄ±kla bakmÄ±yoruz" dedi
Beytepe'deki Jandarma Okullar KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda meydana gelen FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin eylemlerde bulunanlara "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan kamu davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
17-25 AralÄ±k operasyonunu yapan Cumhuriyet SavcÄ±larÄ±ndan Mehmet YÃ¼zgeÃ§'in eÅŸi FETÃ–'nÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± olan 'ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla KahramanmaraÅŸ'ta tutuklandÄ±
Ä°stinye-Ã‡ubuklu arasÄ±nÄ± 8 dakikaya indiren feribot seferleri baÅŸladÄ±
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen yabancÄ± uyruklu 13 kiÅŸi yakalandÄ±.
Erzincan'da gÃ¶revden dÃ¶nen polis konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda silah seslerinin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polise yÃ¶nelik taciz ateÅŸi ihtimaline Ã¼zerine bÃ¶lgede, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
SODES projeleri kapsamÄ±nda usulsÃ¼z iÅŸlem yaptÄ±klarÄ± iddia edilen 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Meclis AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± SarÄ±, Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilÃ§esindeki Ã¶ÄŸrenci yurdunda Ã§Ä±kan yangÄ±ndan sonra durumunda eksiklik olan veya ÅŸartlara uygun olmayan 45 yurdun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ara karar verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak, onuru ile oynanacak, bakanlarÄ± kapÄ±lardan kovulacak, vatandaÅŸlarÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼klenecek bir Ã¼lke deÄŸildir" dedi
AK Parti Erzurum Milletvekili IlÄ±calÄ±, "Ã–zel Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Kursu YÃ¶netmeliÄŸinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle artÄ±k herkes istediÄŸi yerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§amayacak, nÃ¼fus ile orantÄ±lÄ± sayÄ±da kurs aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verilecek." dedi
ABD'nin bazÄ± uÃ§uÅŸlardaki elektronik cihaz yasaÄŸÄ± iÃ§in kararÄ±n son derece anlamsÄ±z olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KurtulmuÅŸ, "Sadece belli baskÄ±lar oluÅŸturmaktan Ã¶te bir anlamÄ± olmaz" dedi