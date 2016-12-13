Tillerson'dan 'FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±' vurgusu

Washington'da gerÃ§ekleÅŸtirilen DEAÅž'la MÃ¼cadele KÃ¼resel Koalisyonu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, "TÃ¼rkiye, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki DEAÅž tehdidini uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±; ÅŸu anda tÃ¼m sÄ±nÄ±r DEAÅž'Ä±n eriÅŸimi dÄ±ÅŸÄ±nda ve umarÄ±z hep bÃ¶yle kalacaktÄ±r." dedi.
DEAÅž'la mÃ¼cadele eden 68 Ã¼lke dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ± bir araya getiren toplantÄ±da konuÅŸan Tillerson, TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'la mÃ¼cadeledeki Ã§abasÄ±na vurgu yaptÄ±.
Tillerson, konuÅŸmasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye ile ilgiliÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde,Â "TÃ¼rkiye, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki DEAÅž tehdidini uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±; ÅŸu anda tÃ¼m sÄ±nÄ±r DEAÅž'Ä±n eriÅŸimi dÄ±ÅŸÄ±nda ve umarÄ±z hep bÃ¶yle kalacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
DEAÅž'Ä±n Paris ve Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na da atÄ±f yapan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, her iki saldÄ±rÄ±nÄ±n da Rakka merkezli olarak planlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.
Musul'daki son geliÅŸmelere de deÄŸinen Tillerson, kentin doÄŸusunun kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, elektrik ve su gibi temel ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in birÃ§ok adÄ±mÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 30 bin Ã§ocuÄŸun okula geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.
DEAÅž'a karÅŸÄ± savaÅŸan yerel gÃ¼Ã§lere verilen askeri kapasitenin yÃ¼zde 75'inin ABD, kalan yÃ¼zde 25'inin ise koalisyonun diÄŸer Ã¼yeleri tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Tillerson, sahada daha fazla askeri imkana ihtiyaÃ§ olduÄŸunu ifade etti.
ABD'nin Suriye'de askeri kapasite saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'nin ana omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri (SDG) adÄ± verilen yapÄ± da bulunuyor.
Tillerson, DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± mÃ¼cadelede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±lan yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n tanÄ±mlanmasÄ± ve Ã¶nlenmesi, DEAÅžâ€™Ä±n finansal desteÄŸinin kesilmesi, propagandalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi ve DEAÅžâ€™tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerde istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Tillerson'dan sonra kÄ±sa bir konuÅŸma yapan Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi de bÃ¶lgesel Ã§atÄ±ÅŸmalara neden olan farklÄ±lÄ±klarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret ederek, "DEAÅž'Ä±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± bu tÃ¼r farklÄ±lÄ±klar Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸiyor." dedi.
Koalisyon Ã¼yesi Ã¼lkelere seslenen Ä°badi, "Karada yan yana savaÅŸÄ±yoruz. Birbirimizin lojistik ve hava desteÄŸinden faydalanÄ±yoruz. Koalisyon terÃ¶re karÅŸÄ± ortak bir mÃ¼cadele verilebileceÄŸini gÃ¶stermiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°badi son olarak, Irak'ta DEAÅž'tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelere sivil halkÄ±n dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun memnuniyet verici olduÄŸunu dile getirdi.
TÃ¼rkiye'yi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun temsil ettiÄŸi toplantÄ± ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun aldÄ±ÄŸÄ± karar uyarÄ±nca, daha Ã¶nce seÃ§ime 4 gÃ¼n kala sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±nca alÄ±nan seÃ§im torbalarÄ±, artÄ±k seÃ§im sabahÄ± bina sorumlularÄ±nca alÄ±narak sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, DEAÅž'la mÃ¼cadele eden 68 Ã¼lke dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ± bir araya getiren toplantÄ±daki konuÅŸmasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'la mÃ¼cadeledeki Ã§abasÄ±na vurgu yaptÄ±
Zonguldak'ta FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla, aralarÄ±nda eski TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu (TTK) Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 11'i tutuklu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi
Ã–zel hastanede Ã§alÄ±ÅŸan hekimler, mesai saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶zel hastanede daha Ã§alÄ±ÅŸabilecek
Almanya'da yemin ederek gÃ¶revine baÅŸlayan CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, yemin sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan gerginliÄŸe deÄŸinerek, "TÃ¼rkiye'ye kibir ve ukalalÄ±kla bakmÄ±yoruz" dedi
Beytepe'deki Jandarma Okullar KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda meydana gelen FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin eylemlerde bulunanlara "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan kamu davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
17-25 AralÄ±k operasyonunu yapan Cumhuriyet SavcÄ±larÄ±ndan Mehmet YÃ¼zgeÃ§'in eÅŸi FETÃ–'nÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± olan 'ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla KahramanmaraÅŸ'ta tutuklandÄ±
Ä°stinye-Ã‡ubuklu arasÄ±nÄ± 8 dakikaya indiren feribot seferleri baÅŸladÄ±
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen yabancÄ± uyruklu 13 kiÅŸi yakalandÄ±.
Erzincan'da gÃ¶revden dÃ¶nen polis konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda silah seslerinin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polise yÃ¶nelik taciz ateÅŸi ihtimaline Ã¼zerine bÃ¶lgede, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
SODES projeleri kapsamÄ±nda usulsÃ¼z iÅŸlem yaptÄ±klarÄ± iddia edilen 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Meclis AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± SarÄ±, Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilÃ§esindeki Ã¶ÄŸrenci yurdunda Ã§Ä±kan yangÄ±ndan sonra durumunda eksiklik olan veya ÅŸartlara uygun olmayan 45 yurdun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ara karar verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak, onuru ile oynanacak, bakanlarÄ± kapÄ±lardan kovulacak, vatandaÅŸlarÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼klenecek bir Ã¼lke deÄŸildir" dedi
AK Parti Erzurum Milletvekili IlÄ±calÄ±, "Ã–zel Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Kursu YÃ¶netmeliÄŸinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle artÄ±k herkes istediÄŸi yerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§amayacak, nÃ¼fus ile orantÄ±lÄ± sayÄ±da kurs aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verilecek." dedi
ABD'nin bazÄ± uÃ§uÅŸlardaki elektronik cihaz yasaÄŸÄ± iÃ§in kararÄ±n son derece anlamsÄ±z olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KurtulmuÅŸ, "Sadece belli baskÄ±lar oluÅŸturmaktan Ã¶te bir anlamÄ± olmaz" dedi