19:04, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Tillerson'dan 'FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±' vurgusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Washington'da gerÃ§ekleÅŸtirilen DEAÅž'la MÃ¼cadele KÃ¼resel Koalisyonu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, "TÃ¼rkiye, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki DEAÅž tehdidini uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±; ÅŸu anda tÃ¼m sÄ±nÄ±r DEAÅž'Ä±n eriÅŸimi dÄ±ÅŸÄ±nda ve umarÄ±z hep bÃ¶yle kalacaktÄ±r." dedi.

DEAÅž'la mÃ¼cadele eden 68 Ã¼lke dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ± bir araya getiren toplantÄ±da konuÅŸan Tillerson, TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'la mÃ¼cadeledeki Ã§abasÄ±na vurgu yaptÄ±.

Tillerson, konuÅŸmasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye ile ilgiliÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde,Â "TÃ¼rkiye, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki DEAÅž tehdidini uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±; ÅŸu anda tÃ¼m sÄ±nÄ±r DEAÅž'Ä±n eriÅŸimi dÄ±ÅŸÄ±nda ve umarÄ±z hep bÃ¶yle kalacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

DEAÅž'Ä±n Paris ve Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na da atÄ±f yapan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, her iki saldÄ±rÄ±nÄ±n da Rakka merkezli olarak planlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Musul'daki son geliÅŸmelere de deÄŸinen Tillerson, kentin doÄŸusunun kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, elektrik ve su gibi temel ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in birÃ§ok adÄ±mÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 30 bin Ã§ocuÄŸun okula geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

4'TE 3'ÃœNÃœ ABD SAÄžLIYOR

DEAÅž'a karÅŸÄ± savaÅŸan yerel gÃ¼Ã§lere verilen askeri kapasitenin yÃ¼zde 75'inin ABD, kalan yÃ¼zde 25'inin ise koalisyonun diÄŸer Ã¼yeleri tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Tillerson, sahada daha fazla askeri imkana ihtiyaÃ§ olduÄŸunu ifade etti.

ABD'nin Suriye'de askeri kapasite saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'nin ana omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri (SDG) adÄ± verilen yapÄ± da bulunuyor.

Tillerson, DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± mÃ¼cadelede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±lan yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n tanÄ±mlanmasÄ± ve Ã¶nlenmesi, DEAÅžâ€™Ä±n finansal desteÄŸinin kesilmesi, propagandalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi ve DEAÅžâ€™tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerde istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Ä°BADÄ°'DEN BÃ–LGESEL FARKLILIK VURGUSU

Tillerson'dan sonra kÄ±sa bir konuÅŸma yapan Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi de bÃ¶lgesel Ã§atÄ±ÅŸmalara neden olan farklÄ±lÄ±klarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret ederek, "DEAÅž'Ä±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± bu tÃ¼r farklÄ±lÄ±klar Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸiyor." dedi.

Koalisyon Ã¼yesi Ã¼lkelere seslenen Ä°badi, "Karada yan yana savaÅŸÄ±yoruz. Birbirimizin lojistik ve hava desteÄŸinden faydalanÄ±yoruz. Koalisyon terÃ¶re karÅŸÄ± ortak bir mÃ¼cadele verilebileceÄŸini gÃ¶stermiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°badi son olarak, Irak'ta DEAÅž'tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelere sivil halkÄ±n dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun memnuniyet verici olduÄŸunu dile getirdi.

TÃ¼rkiye'yi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun temsil ettiÄŸi toplantÄ± ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.