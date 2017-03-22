19:09, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

YSK'dan 'seÃ§im torbasÄ±' kararÄ±





YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun aldÄ±ÄŸÄ± karar uyarÄ±nca, daha Ã¶nce seÃ§ime 4 gÃ¼n kala sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±nca alÄ±nan seÃ§im torbalarÄ±, artÄ±k seÃ§im sabahÄ± bina sorumlularÄ±nca alÄ±narak sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) aldÄ±ÄŸÄ± karar uyarÄ±nca, daha Ã¶nce seÃ§ime 4 gÃ¼n kalaÂ sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±nca alÄ±nanÂ oy pusulalarÄ±Â ve diÄŸer malzemelerin bulunduÄŸuÂ seÃ§im torbalarÄ±, artÄ±k seÃ§im sabahÄ± bina sorumlularÄ±nca alÄ±narak sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak. Kurulun bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¼ndeminde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len konulardan biri, seÃ§im torbalarÄ±nÄ±n teslimi oldu. SEÃ‡Ä°M TORBALARININ 16 NÄ°SAN PAZAR SABAHI ALINMASINA KARAR VERDÄ° Kurul, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in 3'ten fazla sandÄ±k kurulan yerlerde oy pusulalarÄ± ve seÃ§im malzemelerinin bulunduÄŸu seÃ§im torbalarÄ±nÄ±n bina gÃ¶revlilerinceÂ halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±Â 16 Nisan Pazar sabahÄ±Â alÄ±nmasÄ±na karar verdi. Bina gÃ¶revlilerinin bu torbalarÄ± alarak, seÃ§im baÅŸlamadan Ã¶nce sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na tutanakla teslim etmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Daha Ã¶nceki uygulamaya gÃ¶re, sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ± seÃ§im malzemelerinin bulunduÄŸu torbalarÄ±, seÃ§imden 4 gÃ¼n Ã¶nce alÄ±yor ve evlerinde muhafaza ediyordu.

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