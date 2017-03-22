19:14, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Bulgaristan'dan AB'ye 'sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yardÄ±mÄ±' talebi





Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Radev'in, Ã¼lkenin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±na uÄŸramasÄ± durumunda AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tuskâ€™tan yardÄ±m talebinde bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BulgaristanÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â Rumen Radev'in, Ã¼lkenin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±na uÄŸramasÄ± durumunda Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ±Â Donald Tuskâ€™tanÂ yardÄ±m talebinde bulundu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Radev bugÃ¼n AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. Radev, Tusk'a daha Ã¶nce ilettiÄŸi sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ± durumunda AB tarafÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± oluÅŸturulmasÄ± ve Bulgaristan'Ä±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n korunmasÄ±yla ilgili talebini tekrarladÄ±. Tusk da Radevâ€™in yardÄ±m talebini deÄŸerlendirdiÄŸini iletti. Gelecek ayÄ±n baÅŸÄ±nda Bulgaristan'Ä± ziyaret edeceÄŸini bildiren Tusk, bÃ¶lgenin durumu ve AB'nin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n korunmasÄ±yla ilgili Bulgar yetkililerden bilgi alacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Radev ayrÄ±ca Tusk'a hafta sonu Ã¼lkede yapÄ±lacak parlamento seÃ§imlerine iliÅŸkin geliÅŸmeleri aktararak, TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan siyasi gerginlik konusunda bilgi verdi.

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