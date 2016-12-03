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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:59, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 19:21, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Lavrov, Cenevre'de baÅŸlayacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden umutlu
Lavrov, Cenevre'de baÅŸlayacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden umutlu

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden taraflarÄ±n doÄŸrudan temas kurmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak sonuÃ§lar elde edilmesini bekliyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, 23 Mart'taÂ Cenevre'de baÅŸlamasÄ± planlananÂ Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden taraflarÄ±n doÄŸrudan diyalog kurmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklediÄŸini sÃ¶yledi.

Moskova'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden mevkidaÅŸÄ± Leonard Okitundu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Lavrov, Suriye ve Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

ASTANA'DAKÄ° Ã‡ALIÅžMALARIN CENEVRE'YE KATKI SAÄžLAMASI UMUT EDÄ°LÄ°YORÂ 

Lavrov, Cenevre'ye davetli tÃ¼m taraflarÄ±n katÄ±lmasÄ±nÄ± umut ettiklerini belirterek, "TÃ¼m taraflarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla doÄŸrudan diyaloÄŸun kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. De Mistura'nÄ±n bu yÃ¶ndeki Ã§abalarÄ±nÄ± destekliyoruz. Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden taraflarÄ±n doÄŸrudan temas kurmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak sonuÃ§lar elde edilmesini bekliyoruz" dedi.

Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin bir Ã¶nceki turunda mÃ¼zakere edilen yÃ¶netim, seÃ§imlere hazÄ±rlÄ±k, anayasa ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±nÄ±n Suriye'ye barÄ±ÅŸ ve istikrar gelmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu kaydeden Lavrov, Astana'daki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Cenevre'ye katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± umut ettiklerini dile getirdi.

Ä°SRAÄ°L'Ä°N SURÄ°YE'DE BAZI ASKERÄ° NOKTALARI BOMBALAMASI

Lavrov, Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriyeâ€™de bazÄ± askeri noktalarÄ± bombalamasÄ±na iliÅŸkin bir soruya, bu konuyu aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re deÄŸil, eylemlere gÃ¶re deÄŸerlendireceklerini belirti.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun Moskova ziyaretinde, Rusya ve Ä°srail askerlerinin Suriye'deki iÅŸbirliÄŸi konusunda Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan Lavrov, "Netanyahu'nun son ziyaretinde bu anlaÅŸma teyit edilmiÅŸti. Bu nedenle aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re deÄŸil, bu anlaÅŸmanÄ±n Ä°srail tarafÄ±ndan ne kadar yerine getirildiÄŸine gÃ¶re deÄŸerlendirmede bulunacaÄŸÄ±z." ifadelerine yer verdi.



Ä°lgili Konular cenevre Suriye Lavrov
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