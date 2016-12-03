Lavrov, Cenevre'de baÅŸlayacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden umutlu

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, 23 Mart'taÂ Cenevre'de baÅŸlamasÄ± planlananÂ Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden taraflarÄ±n doÄŸrudan diyalog kurmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklediÄŸini sÃ¶yledi.
Moskova'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden mevkidaÅŸÄ± Leonard Okitundu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Lavrov, Suriye ve Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Lavrov, Cenevre'ye davetli tÃ¼m taraflarÄ±n katÄ±lmasÄ±nÄ± umut ettiklerini belirterek, "TÃ¼m taraflarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla doÄŸrudan diyaloÄŸun kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. De Mistura'nÄ±n bu yÃ¶ndeki Ã§abalarÄ±nÄ± destekliyoruz. Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden taraflarÄ±n doÄŸrudan temas kurmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak sonuÃ§lar elde edilmesini bekliyoruz" dedi.
Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin bir Ã¶nceki turunda mÃ¼zakere edilen yÃ¶netim, seÃ§imlere hazÄ±rlÄ±k, anayasa ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±nÄ±n Suriye'ye barÄ±ÅŸ ve istikrar gelmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu kaydeden Lavrov, Astana'daki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Cenevre'ye katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± umut ettiklerini dile getirdi.
Lavrov, Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriyeâ€™de bazÄ± askeri noktalarÄ± bombalamasÄ±na iliÅŸkin bir soruya, bu konuyu aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re deÄŸil, eylemlere gÃ¶re deÄŸerlendireceklerini belirti.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun Moskova ziyaretinde, Rusya ve Ä°srail askerlerinin Suriye'deki iÅŸbirliÄŸi konusunda Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan Lavrov, "Netanyahu'nun son ziyaretinde bu anlaÅŸma teyit edilmiÅŸti. Bu nedenle aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re deÄŸil, bu anlaÅŸmanÄ±n Ä°srail tarafÄ±ndan ne kadar yerine getirildiÄŸine gÃ¶re deÄŸerlendirmede bulunacaÄŸÄ±z." ifadelerine yer verdi.
Calais Belediyesinin, insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yasaklayan genelgesi idari mahkeme tarafÄ±ndan iptal edildi
ABD'de eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden, yeni gÃ¶reve gelen BaÅŸkan Donald Trump liderliÄŸindeki yÃ¶netimin, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le sÃ¼regelen yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti
DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan, 26 Mart'ta yapÄ±lacak seÃ§imlerle ilgili "Eminim ki yÃ¼zde 4 barajÄ±nÄ± aÅŸacaÄŸÄ±z. Ã–yle bir sorun yok" dedi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden taraflarÄ±n doÄŸrudan temas kurmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak sonuÃ§lar elde edilmesini bekliyoruz" dedi
Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Radev'in, Ã¼lkenin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±na uÄŸramasÄ± durumunda AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tuskâ€™tan yardÄ±m talebinde bulundu
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyonun, Suriye'de Rakka'ya baÄŸlÄ± Tabka yakÄ±nlarÄ±na paraÅŸÃ¼tle Amerikan askeri ve YPG Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki SDG'lileri indirdiÄŸi bildirildi
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da Ä°ngiliz Parlamento binasÄ± yakÄ±nÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
GerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Boston'da okullar Avrupa'yÄ± bÃ¼yÃ¼k Afrika'yÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶steren Mercator haritalarÄ±nÄ± terketme kararÄ± aldÄ±
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, Kahire'de MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BatÄ± Åžeria'da Ä°srail politikalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere Ä°srail gÃ¼Ã§leri plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile mÃ¼dahale etti
Hindistan'da 10 yÄ±l Ã¶nce Muiniddin Chisti dergahÄ±na yaptÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ± nedeniyle iki kiÅŸiye Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± verildi
UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2017 raporu NijeryalÄ± bir grup tarafÄ±ndan protesto edildi
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi, Yemen, Somali, GÃ¼ney Sudan ve Nijerya'daki kÄ±tlÄ±ktan en Ã§ok etkilenen 5 milyon kiÅŸi iÃ§in acil yardÄ±m toplanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–SO ve diÄŸer rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar, Hama ilinde Esed ve destekÃ§isi silahlÄ± yabancÄ± gruplara karÅŸÄ± ilerleyerek merkezin 6 kilometre yakÄ±nÄ±na ulaÅŸtÄ±
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turu Ã¶ncesinde son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 1993 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l 22 Mart'ta su krizi ile baÅŸa Ã§Ä±kmak iÃ§in yapÄ±lmasÄ± gerekenleri hatÄ±rlatÄ±yor.