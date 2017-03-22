19:44, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

DOST Partisi barajÄ± aÅŸacaÄŸÄ±ndan emin

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan'da Sorumluluk, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve HoÅŸgÃ¶rÃ¼ iÃ§in Demokratlar (DOST) Partisi Genel BaÅŸkanÄ±Â LÃ¼tvi Mestan, 26 Mart'ta yapÄ±lacakÂ seÃ§imler Ã¶ncesinde bazÄ± engellemelerle karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±na raÄŸmen yÃ¼zde 4 barajÄ±nÄ± aÅŸarak meclise gireceklerini sÃ¶yledi.

Bulgaristan'da Ã¼yelerinin Ã§oÄŸunluÄŸunu TÃ¼rklerin ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu DOST Partisinin lideri Mestan, 26 Mart'ta yapÄ±lacak parlamento seÃ§imleri kampanyasÄ± kapsamÄ±nda Ã§ok sayÄ±da TÃ¼rkÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã‡orbaciyisko (Ã‡orbacÄ±lar) kasabasÄ±nda konuÅŸtu.

Åžehre geliÅŸinde parti otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n durdurularak kasaba merkezine sokulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yÃ¼rÃ¼yerek konuÅŸma yapacaÄŸÄ± alana gelmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren Mestan, zorluklar iÃ§erisinde kampanyalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini anlattÄ±.

Mestan, Bulgaristan'daki TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oylarÄ±na talip olduklarÄ±nÄ± belirterek, "EÄŸer kendini TÃ¼rk bilen bir siyasetÃ§i veya TÃ¼rk partisi olduÄŸunu sÃ¶yleyen bir siyasi parti, TÃ¼rkiye'den uzak duruyorsa, o siyasetÃ§i veya siyasi parti, TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man toplumunu temsil edemez. Bu hak artÄ±k DOST Partisinindir." dedi.

"SÄ°ZÄ°N ARDINIZDA DEV GÄ°BÄ°, 80 MÄ°LYONLUK TÃœRKÄ°YE VAR"

Herkesin sandÄ±ÄŸa giderek oylarÄ±nÄ± kullanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Mestan, "KorkmayacaksÄ±nÄ±z. KorkmamanÄ±z iÃ§in iki neden var. Birincisi, gÃ¼nden gÃ¼ne gÃ¼Ã§ toplayan DOST Partisi var. Ä°kincisi, yalnÄ±z deÄŸilsiniz. Bunu yine sÃ¶yleyeceÄŸim, isterse beni kelepÃ§eleyip hapse atsÄ±nlar. Sizin ardÄ±nÄ±zda dev gibi, 80 milyonluk TÃ¼rkiye var." diye konuÅŸtu.

Semt pazarÄ±nÄ± ziyaret eden Mestan, ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

SeÃ§mene ilk olarak 'TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ ve TÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ cesurca savunacaÄŸÄ±z' mesajÄ± verdiklerini belirten Mestan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bulgaristan'da azÄ±nlÄ±klarÄ±n haklarÄ±yla ilgili Ã§Ã¶zÃ¼lmemiÅŸ Ã§ok problem var. Ã–rneÄŸin ana dilimizde propaganda yapmak yasaktÄ±r. Bu nedenle bana sÃ¼rekli ceza veriyorlar. Milletime sÃ¶z verdim, hakkÄ±mÄ± Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinde arÄ±yorum. Bulgaristan'a karÅŸÄ± dava aÃ§tÄ±m. Bu davayÄ± eminim ki kazanacaÄŸÄ±m ve o zaman da bu ayrÄ±mcÄ± maddelerin seÃ§im kanundan Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±ndan eminim."

"NORMAL ÅžARTLARDA TOPLANTILARIMIZI YAPAMIYORUZ. BUGÃœN MÄ°TÄ°NG YAPMADIK"

Mestan, Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketinin (HÃ–H) seÃ§menler Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼k bir baskÄ± kurduÄŸuna iÅŸaret ederek, halkÄ±n, Dost Partisine oy vermeleri halinde iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmakla tehdit edildiÄŸini dile getirdi. TÃ¼rkiyeâ€™den oy kullanmak iÃ§in gelen vatandaÅŸlarÄ±n da tehdit edildiÄŸini belirten Mestan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Normal ÅŸartlarda toplantÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yapamÄ±yoruz. BugÃ¼n miting yapamadÄ±k, gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z. Mikrofon vermediler. Ben baÄŸÄ±ra Ã§aÄŸÄ±ra konuÅŸmak zorunda kaldÄ±m. Bizim pankartlarÄ±mÄ±zÄ± yÄ±rtÄ±yorlar. Ne istiyorlarsa yapsÄ±nlar. KardeÅŸlerimin kalplerindeki duyguyu kimse silemez. ArtÄ±k LÃ¼tvi Mestan ve partinin diÄŸer milletvekili adaylarÄ± seÃ§menin Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda cesursa, Ã¶zgÃ¼rce 'Ne Mutlu TÃ¼rk'Ã¼m diyene' diyor, 27 yÄ±ldÄ±r bu duyulmayan gÃ¼zel sÃ¶zler ÅŸimdi milletimizin kalbine deÄŸiyor. Millet, 13 numara ile DOST BirliÄŸini destekleyecek, bunda kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n. Bu kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸe artÄ±k dur diyeceÄŸiz."