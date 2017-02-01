19:53, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

KaramollaoÄŸlu: TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir haksÄ±zlÄ±k





Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, ABD'nin uÃ§uÅŸlara yÃ¶nelik elektronik cihaz kÄ±sÄ±tlamasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±na, "Bu tutum TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir haksÄ±zlÄ±ktÄ±r" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, parti genel merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndemi deÄŸerlendirdi. "TÃœRKÄ°YE'YE KARÅžI YAPILMIÅž BÄ°R HAKSIZLIK" "BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerin son zamanlarda TÃ¼rkiye'yi adeta bir terÃ¶r Ã¼lkesi olarak damgalamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na" iÅŸaret eden KaramollaoÄŸlu, ABD'nin, TÃ¼rkiye'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu sekiz Ã¼lkeden direkt uÃ§uÅŸlara yÃ¶nelik elektronik cihaz kÄ±sÄ±tlamasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±na da tepki gÃ¶sterdi. KaramollaoÄŸlu, seyahat edenlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n iÅŸ adamÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, bu tutumun TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir haksÄ±zlÄ±k olduÄŸunu belirtti.

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