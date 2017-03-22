20:17, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Siirt'teki terÃ¶r operasyonunda 7 gÃ¶zaltÄ±





Siirt'in Pervari ilÃ§esinde PKK/KCK'nÄ±n sÃ¶zde devlet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 16 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi, 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Siirt'in Pervari ilÃ§esinde PKK/KCK'nÄ±n sÃ¶zde devlet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik BeÄŸendik beldesi HDP Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±Â ve belediye binasÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 16 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi,Â 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ± Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Siirt Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince yapÄ±lan istihbari Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde Pervari ilÃ§esinde PKK/KCK bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde devlet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AralarÄ±nda Pervari ilÃ§esinin BeÄŸendik beldesi HDP Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ± ve belediye binasÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 16 adrese dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, binalarda arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, aramada Ã§ok miktarda dijital veri ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. AÃ§Ä±klamada, 7 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 9 kiÅŸiyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±.

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