20:23, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

HDP'li vekil Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda yakalama kararÄ±





ÅžanlÄ±urfa 7. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP Milletvekili Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik "yakalama" kararÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa 7. Asliye Ceza MahkemesinceÂ "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik "yakalama" kararÄ± verildi. ÅžanlÄ±urfa 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanÄ±n beÅŸinci duruÅŸmasÄ±nda, Ayhan'Ä±n avukatÄ± Sevda Ã‡elik Ã–zbingÃ¶l hazÄ±r bulundu. Avukat Ã–zbingÃ¶l, mÃ¼vekkilinin milletvekili olmasÄ± sebebiyle yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu savunarak, yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ±Â talep etti.Â Mahkeme heyeti, uzun sÃ¼redirÂ ifade vermeye gelmeyen Ayhan hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik "yakalama" kararÄ± vererek duruÅŸmayÄ± erteledi. ÅžanlÄ±urfa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ayhan hakkÄ±nda Demokratik BÃ¶lgeler Partisi Ä°l BaÅŸkanÄ± olduÄŸu 2009 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±da "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" suÃ§undan dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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