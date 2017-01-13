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20:59, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Amerika
20:27, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Biden, Trump-Putin yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸeli
Biden, Trump-Putin yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸeli

ABD'de eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden, yeni gÃ¶reve gelen BaÅŸkan Donald Trump liderliÄŸindeki yÃ¶netimin, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le sÃ¼regelen yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhuriyetÃ§i Parti'nin yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± yasa teklifi aleyhinde konuÅŸmak Ã¼zere geldiÄŸi Kongre'de gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan ABD'de eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Biden, Trump yÃ¶netimi ile Putin arasÄ±nda yaÅŸanan "yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n" kaygÄ± verici olduÄŸunu ifade etti.Â 

Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu FBI'Ä±n Trump'Ä±n yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n, Rus yÃ¶netimiyle olasÄ± baÄŸlarÄ±na dair yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturmaya iliÅŸkin yorum yapmaktan kaÃ§Ä±nan Biden, "Putin'le olan bu yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n hala sÃ¼rÃ¼yor olmasÄ± fikri dahi kaygÄ± verici." ifadesini kullandÄ±.

Biden, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'un BelÃ§ika'da yapÄ±lan NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayÄ±p Moskova'yÄ± ziyaret etmesini de eleÅŸtirdi.

NE OLMUÅžTU?

Trump kabinesinde, Adalet BakanÄ± Jeff Sessions'Ä±n baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri kampanyasÄ± sÃ¼recinde haziran ve eylÃ¼l aylarÄ±nda, Rusya'nÄ±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sergey Kislyak ile iki kez gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Sessions'Ä±n kampanya dÃ¶neminde, Senato'da, Ruslarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸine dair verdiÄŸi beyanlar nedeniyle Demokratlar, Adalet BakanÄ±nÄ±n istifasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

Trump'Ä±n damadÄ± ve danÄ±ÅŸmanÄ± Jared Kushner ile istifa eden Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn'in da geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda, Kislyak ile New York'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilmiÅŸti.

Ã–te yandan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden Ã¶nce Amerikan petrol ÅŸirketi ExxonMobil'in CEO'su olan Tillerson'un da Rus yÃ¶netimi ve enerji bÃ¼rokrasisiyle geÃ§miÅŸte kurduÄŸu yakÄ±n iliÅŸkiler gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

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Ä°lgili Konular Biden trump putin
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