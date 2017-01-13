Biden, Trump-Putin yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸeli

CumhuriyetÃ§i Parti'nin yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± yasa teklifi aleyhinde konuÅŸmak Ã¼zere geldiÄŸi Kongre'de gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan ABD'de eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Biden, Trump yÃ¶netimi ile Putin arasÄ±nda yaÅŸanan "yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n" kaygÄ± verici olduÄŸunu ifade etti.Â
Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu FBI'Ä±n Trump'Ä±n yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n, Rus yÃ¶netimiyle olasÄ± baÄŸlarÄ±na dair yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturmaya iliÅŸkin yorum yapmaktan kaÃ§Ä±nan Biden, "Putin'le olan bu yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n hala sÃ¼rÃ¼yor olmasÄ± fikri dahi kaygÄ± verici." ifadesini kullandÄ±.
Biden, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'un BelÃ§ika'da yapÄ±lan NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayÄ±p Moskova'yÄ± ziyaret etmesini de eleÅŸtirdi.
Trump kabinesinde, Adalet BakanÄ± Jeff Sessions'Ä±n baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri kampanyasÄ± sÃ¼recinde haziran ve eylÃ¼l aylarÄ±nda, Rusya'nÄ±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sergey Kislyak ile iki kez gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Sessions'Ä±n kampanya dÃ¶neminde, Senato'da, Ruslarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸine dair verdiÄŸi beyanlar nedeniyle Demokratlar, Adalet BakanÄ±nÄ±n istifasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.
Trump'Ä±n damadÄ± ve danÄ±ÅŸmanÄ± Jared Kushner ile istifa eden Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn'in da geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda, Kislyak ile New York'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilmiÅŸti.
Ã–te yandan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden Ã¶nce Amerikan petrol ÅŸirketi ExxonMobil'in CEO'su olan Tillerson'un da Rus yÃ¶netimi ve enerji bÃ¼rokrasisiyle geÃ§miÅŸte kurduÄŸu yakÄ±n iliÅŸkiler gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
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Calais Belediyesinin, insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yasaklayan genelgesi idari mahkeme tarafÄ±ndan iptal edildi
ABD'de eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden, yeni gÃ¶reve gelen BaÅŸkan Donald Trump liderliÄŸindeki yÃ¶netimin, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le sÃ¼regelen yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti
DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan, 26 Mart'ta yapÄ±lacak seÃ§imlerle ilgili "Eminim ki yÃ¼zde 4 barajÄ±nÄ± aÅŸacaÄŸÄ±z. Ã–yle bir sorun yok" dedi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden taraflarÄ±n doÄŸrudan temas kurmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak sonuÃ§lar elde edilmesini bekliyoruz" dedi
Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Radev'in, Ã¼lkenin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±na uÄŸramasÄ± durumunda AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tuskâ€™tan yardÄ±m talebinde bulundu
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyonun, Suriye'de Rakka'ya baÄŸlÄ± Tabka yakÄ±nlarÄ±na paraÅŸÃ¼tle Amerikan askeri ve YPG Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki SDG'lileri indirdiÄŸi bildirildi
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da Ä°ngiliz Parlamento binasÄ± yakÄ±nÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
GerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Boston'da okullar Avrupa'yÄ± bÃ¼yÃ¼k Afrika'yÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶steren Mercator haritalarÄ±nÄ± terketme kararÄ± aldÄ±
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, Kahire'de MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BatÄ± Åžeria'da Ä°srail politikalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere Ä°srail gÃ¼Ã§leri plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile mÃ¼dahale etti
Hindistan'da 10 yÄ±l Ã¶nce Muiniddin Chisti dergahÄ±na yaptÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ± nedeniyle iki kiÅŸiye Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± verildi
UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2017 raporu NijeryalÄ± bir grup tarafÄ±ndan protesto edildi
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi, Yemen, Somali, GÃ¼ney Sudan ve Nijerya'daki kÄ±tlÄ±ktan en Ã§ok etkilenen 5 milyon kiÅŸi iÃ§in acil yardÄ±m toplanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ã–SO ve diÄŸer rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar, Hama ilinde Esed ve destekÃ§isi silahlÄ± yabancÄ± gruplara karÅŸÄ± ilerleyerek merkezin 6 kilometre yakÄ±nÄ±na ulaÅŸtÄ±
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turu Ã¶ncesinde son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 1993 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l 22 Mart'ta su krizi ile baÅŸa Ã§Ä±kmak iÃ§in yapÄ±lmasÄ± gerekenleri hatÄ±rlatÄ±yor.