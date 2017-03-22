Fransa’da 'sığınmacılara yemek dağıtımı yasağı' iptal

Fransa'da idari mahkeme, ülkenin kuzeyindeki Calais kenti belediyesinin, bazı bölgelerde sığınmacılara yemek dağıtımını yasaklayan genelgesini iptal etti.
Lille kentindeki idari mahkeme, yaklaşık 10 insani yardım kuruluşunun, Calais belediyesinin yayınladığı yasak genelgesine yaptığı itirazı bugün karara bağladı.
Mahkeme gerekçeli kararında belediyenin, sığınmacıların kentin bazı mahallelerinde bir araya gelmesine ve toplanmalarına engel olmak için insani yardım kuruluşlarına getirdiği yemek dağıtma yasağının, “hareket etme ve toplanma özgürlüğüne aykırı olduğuna” hükmetti.
Mahkeme kararda, “sığınmacıların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların engellenemeyeceği” uyarısında bulundu.
Calais Belediyesinin, insani yardım kuruluşlarının sığınmacılara yemek dağıtımını yasaklayan genelgesi idari mahkeme tarafından iptal edildi
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