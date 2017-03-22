Güncelleme: 01:16, 23 Mart 2017 Perşembe

'Sultan 2. Abdülhamid Han ve Dönemi' fotoğraf sergisi açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Darülaceze'de "Doğumunun 174. Yılında Sultan 2. Abdülhamid Han ve Dönemi" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

TBMM Milli Saraylar tarafından oluşturulan sergide, Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan Sultan 2. Abdülhamid döneminin bilinen ve bilinmeyen yönleri, fotoğrafçıların objektifinden nesnel olarak yansıtılıyor.

TBMM Müzecilik ve Tanıtım Başkan Vekili Fahrettin Gün, açılışta yaptığı konuşmada, müze araştırmacılarıyla bir çalışma yaptıklarını, yakın bir süreçte Yıldız Şale'nin 1. katının Abdülhamid Han Müzesi olacağını söyledi.

"OKUMA NOKTASI, BİZİM EN BÜYÜK AÇMAZIMIZ"

Abdülhamid Han'ın daha iyi anlaşılması gerektiğini belirten Gün, "Abdülhamid Han, son dönemde gerek televizyonlardaki dizilerde, gerek yayın çalışmalarında gündeme geliyor. Fakat benim burada bir eleştirim var. Bizim tarihi şahsiyetlere karşı ilgimiz var ama bilgimiz yok. Dolayısıyla biz Abdülhamid'i çok seviyoruz ama Abdülhamid Han konusunda gereken okumayı yapmıyoruz. Okuma noktası, bizim en büyük açmazımız. Abdülhamid Han'a çok müteşekkiriz. Abdülhamid Han ve diğer tarihi şahsiyetlerimizi iyi anlarsak bu, gelecekte bizim önümüzü aydınlatan bir projektör olacaktır." diye konuştu.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de açılan sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Cebeci, tarihten ders alınması gerektiğini vurgulayarak, "Abdülhamid Han dönemini bilmemiz lazım ki günümüze daha net bakabilelim." dedi.